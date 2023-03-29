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В ЕП задали США и ЕС неудобный вопрос из-за решения по России - РИА Новости, 29.03.2023
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09:57 29.03.2023 (обновлено: 10:50 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/evroparlament-1861448332.html
В ЕП задали США и ЕС неудобный вопрос из-за решения по России
В ЕП задали США и ЕС неудобный вопрос из-за решения по России - РИА Новости, 29.03.2023
В ЕП задали США и ЕС неудобный вопрос из-за решения по России
Депутат Европарламента Мик Уоллес в Twitter обвинил США и ЕС в сокрытии правды из-за отказа поддержать в Собезе ООН российскую резолюцию о расследовании теракта РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T09:57
2023-03-29T10:50
в мире
сша
евросоюз
европарламент
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Депутат Европарламента Мик Уоллес в Twitter обвинил США и ЕС в сокрытии правды из-за отказа поддержать в Собезе ООН российскую резолюцию о расследовании теракта на "Северных потоках"."Тяжелый удар нанесен 1по международному праву из-за того, что Совет Безопасности ООН отказался инициировать расследование преднамеренного саботажа трубопровода "Северный поток". Это был акт терроризма. США и ЕС не хотят, чтобы правда вышла наружу? Интересно", — написал он.Предложенный Россией проект резолюции предусматривал создание международной комиссии для расследования взрывов на газопроводах. Голосование в СБ ООН состоялось 26 марта, за, помимо России, выступили Китай и Бразилия, а остальные воздержались.
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в мире, сша, евросоюз, европарламент, авария на "северных потоках"
В мире, США, Евросоюз, Европарламент, Авария на "Северных потоках"
В ЕП задали США и ЕС неудобный вопрос из-за решения по России

Депутат ЕП Уоллес обвинил США и ЕС в умалчивании правды о подрыве "Северных потоков"

© AFP 2023 / Ed JonesЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023 / Ed Jones
Заседание СБ ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Депутат Европарламента Мик Уоллес в Twitter обвинил США и ЕС в сокрытии правды из-за отказа поддержать в Собезе ООН российскую резолюцию о расследовании теракта на "Северных потоках".
"Тяжелый удар нанесен 1по международному праву из-за того, что Совет Безопасности ООН отказался инициировать расследование преднамеренного саботажа трубопровода "Северный поток". Это был акт терроризма. США и ЕС не хотят, чтобы правда вышла наружу? Интересно", — написал он.
Предложенный Россией проект резолюции предусматривал создание международной комиссии для расследования взрывов на газопроводах. Голосование в СБ ООН состоялось 26 марта, за, помимо России, выступили Китай и Бразилия, а остальные воздержались.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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Вчера, 15:38
 
В миреСШАЕвросоюзЕвропарламентАвария на "Северных потоках"
 
 
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