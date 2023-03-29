https://ria.ru/20230329/evroparlament-1861448332.html

В ЕП задали США и ЕС неудобный вопрос из-за решения по России

В ЕП задали США и ЕС неудобный вопрос из-за решения по России - РИА Новости, 29.03.2023

В ЕП задали США и ЕС неудобный вопрос из-за решения по России

Депутат Европарламента Мик Уоллес в Twitter обвинил США и ЕС в сокрытии правды из-за отказа поддержать в Собезе ООН российскую резолюцию о расследовании теракта РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T09:57

2023-03-29T09:57

2023-03-29T10:50

в мире

сша

евросоюз

европарламент

авария на "северных потоках"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861284599_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_80610b094c2232bce5522cc8ab1f2a5c.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Депутат Европарламента Мик Уоллес в Twitter обвинил США и ЕС в сокрытии правды из-за отказа поддержать в Собезе ООН российскую резолюцию о расследовании теракта на "Северных потоках"."Тяжелый удар нанесен 1по международному праву из-за того, что Совет Безопасности ООН отказался инициировать расследование преднамеренного саботажа трубопровода "Северный поток". Это был акт терроризма. США и ЕС не хотят, чтобы правда вышла наружу? Интересно", — написал он.Предложенный Россией проект резолюции предусматривал создание международной комиссии для расследования взрывов на газопроводах. Голосование в СБ ООН состоялось 26 марта, за, помимо России, выступили Китай и Бразилия, а остальные воздержались.

https://ria.ru/20230328/rezolyutsiya-1861276463.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, евросоюз, европарламент, авария на "северных потоках"