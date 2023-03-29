https://ria.ru/20230329/evroparlament-1861448332.html
В ЕП задали США и ЕС неудобный вопрос из-за решения по России
В ЕП задали США и ЕС неудобный вопрос из-за решения по России - РИА Новости, 29.03.2023
В ЕП задали США и ЕС неудобный вопрос из-за решения по России
Депутат Европарламента Мик Уоллес в Twitter обвинил США и ЕС в сокрытии правды из-за отказа поддержать в Собезе ООН российскую резолюцию о расследовании теракта РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T09:57
2023-03-29T09:57
2023-03-29T10:50
в мире
сша
евросоюз
европарламент
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Депутат Европарламента Мик Уоллес в Twitter обвинил США и ЕС в сокрытии правды из-за отказа поддержать в Собезе ООН российскую резолюцию о расследовании теракта на "Северных потоках"."Тяжелый удар нанесен 1по международному праву из-за того, что Совет Безопасности ООН отказался инициировать расследование преднамеренного саботажа трубопровода "Северный поток". Это был акт терроризма. США и ЕС не хотят, чтобы правда вышла наружу? Интересно", — написал он.Предложенный Россией проект резолюции предусматривал создание международной комиссии для расследования взрывов на газопроводах. Голосование в СБ ООН состоялось 26 марта, за, помимо России, выступили Китай и Бразилия, а остальные воздержались.
https://ria.ru/20230328/rezolyutsiya-1861276463.html
сша
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в мире, сша, евросоюз, европарламент, авария на "северных потоках"
В мире, США, Евросоюз, Европарламент, Авария на "Северных потоках"
В ЕП задали США и ЕС неудобный вопрос из-за решения по России
Депутат ЕП Уоллес обвинил США и ЕС в умалчивании правды о подрыве "Северных потоков"