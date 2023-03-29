https://ria.ru/20230329/evrokonteynery-1861422363.html

Евроконтейнеры для мусора установят в Приамурье по поручению губернатора

Евроконтейнеры для мусора установят в Приамурье по поручению губернатора - РИА Новости, 29.03.2023

Евроконтейнеры для мусора установят в Приамурье по поручению губернатора

Евроконтейнеры для мусора по распоряжению губернатора Амурской области Василия Орлова установят во всех муниципалитетах региона, а на контейнерных площадках... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T06:20

2023-03-29T06:20

2023-03-29T06:20

амурская область

белогорск

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар – РИА Новости. Евроконтейнеры для мусора по распоряжению губернатора Амурской области Василия Орлова установят во всех муниципалитетах региона, а на контейнерных площадках появятся QR-коды, сообщает правительство Приамурья. Планы мусорной реформы на 2023 год обсудили в правительстве региона. "Люди оценивают ход мусорной реформы в первую очередь по тому, как обустроены контейнерные площадки, чисто там или нет. Поэтому всем муниципалитетам и регоператорам нужно взять за основу опыт областного центра. Мусорные площадки в муниципалитетах должны быть обустроены, как в Благовещенске", - сказал Орлов. По словам главы региона, в областном центре нужно сделать акцент на площадках, расположенных вдоль улиц, на втором месте — многоэтажки с большим количеством жильцов. Одно из направлений мусорной реформы - цифровизация отрасли обращения с ТКО, в частности проект "QR-площадка". Первые QR-коды появятся на 170 площадках в Белогорске (этот город выбран в качестве пилотного для внедрения программы). Сканируя код, люди смогут узнать график вывоза мусора, а также сообщить регоператору о переполненных контейнерах или необходимости вывезти крупногабаритный мусор. Сейчас уникальные коды еще формируются. Их разместят на досках объявлений или контейнерных площадках. Завершить работу планируется до конца марта. В случае успеха – проект внедрят по всей территории Белогорска и Белогорского округа. На совещании отметили успешный опыт подрядчика, работающего в Благовещенске. В прошлом году он установил 275 современных пластиковых передвижных евроконтейнеров, еще 90 поставят в течение этого года. А для пластиковых отходов – 172 металлические оранжевые сетки. Всего с начала мусорной реформы регоператор затратил на покупку контейнеров 9,6 миллиона рублей, из них в 2022 году – 2,5 миллиона рублей. В текущем году региональные операторы направят более 14 миллионов рублей на приобретение новых контейнеров.

https://ria.ru/20230326/aist-1860741491.html

https://ria.ru/20230323/priamure-1859969122.html

белогорск

амурская область

благовещенск

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белогорск, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор)