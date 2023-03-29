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Евроконтейнеры для мусора установят в Приамурье по поручению губернатора - РИА Новости, 29.03.2023
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Амурская область
Амурская область
 
06:20 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/evrokonteynery-1861422363.html
Евроконтейнеры для мусора установят в Приамурье по поручению губернатора
Евроконтейнеры для мусора установят в Приамурье по поручению губернатора - РИА Новости, 29.03.2023
Евроконтейнеры для мусора установят в Приамурье по поручению губернатора
Евроконтейнеры для мусора по распоряжению губернатора Амурской области Василия Орлова установят во всех муниципалитетах региона, а на контейнерных площадках... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T06:20
2023-03-29T06:20
амурская область
белогорск
амурская область
благовещенск
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар – РИА Новости. Евроконтейнеры для мусора по распоряжению губернатора Амурской области Василия Орлова установят во всех муниципалитетах региона, а на контейнерных площадках появятся QR-коды, сообщает правительство Приамурья. Планы мусорной реформы на 2023 год обсудили в правительстве региона. "Люди оценивают ход мусорной реформы в первую очередь по тому, как обустроены контейнерные площадки, чисто там или нет. Поэтому всем муниципалитетам и регоператорам нужно взять за основу опыт областного центра. Мусорные площадки в муниципалитетах должны быть обустроены, как в Благовещенске", - сказал Орлов. По словам главы региона, в областном центре нужно сделать акцент на площадках, расположенных вдоль улиц, на втором месте — многоэтажки с большим количеством жильцов. Одно из направлений мусорной реформы - цифровизация отрасли обращения с ТКО, в частности проект "QR-площадка". Первые QR-коды появятся на 170 площадках в Белогорске (этот город выбран в качестве пилотного для внедрения программы). Сканируя код, люди смогут узнать график вывоза мусора, а также сообщить регоператору о переполненных контейнерах или необходимости вывезти крупногабаритный мусор. Сейчас уникальные коды еще формируются. Их разместят на досках объявлений или контейнерных площадках. Завершить работу планируется до конца марта. В случае успеха – проект внедрят по всей территории Белогорска и Белогорского округа. На совещании отметили успешный опыт подрядчика, работающего в Благовещенске. В прошлом году он установил 275 современных пластиковых передвижных евроконтейнеров, еще 90 поставят в течение этого года. А для пластиковых отходов – 172 металлические оранжевые сетки. Всего с начала мусорной реформы регоператор затратил на покупку контейнеров 9,6 миллиона рублей, из них в 2022 году – 2,5 миллиона рублей. В текущем году региональные операторы направят более 14 миллионов рублей на приобретение новых контейнеров.
https://ria.ru/20230326/aist-1860741491.html
https://ria.ru/20230323/priamure-1859969122.html
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белогорск, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Белогорск, Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор)
Евроконтейнеры для мусора установят в Приамурье по поручению губернатора

Евроконтейнеры для мусора установят в Приамурье по поручению губернатора

© Предоставлено комплексом городского хозяйства МосквыБрендированные контейнерные площадки
Брендированные контейнерные площадки
© Предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
Брендированные контейнерные площадки . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар – РИА Новости. Евроконтейнеры для мусора по распоряжению губернатора Амурской области Василия Орлова установят во всех муниципалитетах региона, а на контейнерных площадках появятся QR-коды, сообщает правительство Приамурья.
Планы мусорной реформы на 2023 год обсудили в правительстве региона.
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"Люди оценивают ход мусорной реформы в первую очередь по тому, как обустроены контейнерные площадки, чисто там или нет. Поэтому всем муниципалитетам и регоператорам нужно взять за основу опыт областного центра. Мусорные площадки в муниципалитетах должны быть обустроены, как в Благовещенске", - сказал Орлов.
По словам главы региона, в областном центре нужно сделать акцент на площадках, расположенных вдоль улиц, на втором месте — многоэтажки с большим количеством жильцов.
Одно из направлений мусорной реформы - цифровизация отрасли обращения с ТКО, в частности проект "QR-площадка". Первые QR-коды появятся на 170 площадках в Белогорске (этот город выбран в качестве пилотного для внедрения программы). Сканируя код, люди смогут узнать график вывоза мусора, а также сообщить регоператору о переполненных контейнерах или необходимости вывезти крупногабаритный мусор.
Сейчас уникальные коды еще формируются. Их разместят на досках объявлений или контейнерных площадках. Завершить работу планируется до конца марта. В случае успеха – проект внедрят по всей территории Белогорска и Белогорского округа. На совещании отметили успешный опыт подрядчика, работающего в Благовещенске. В прошлом году он установил 275 современных пластиковых передвижных евроконтейнеров, еще 90 поставят в течение этого года. А для пластиковых отходов – 172 металлические оранжевые сетки.
Всего с начала мусорной реформы регоператор затратил на покупку контейнеров 9,6 миллиона рублей, из них в 2022 году – 2,5 миллиона рублей. В текущем году региональные операторы направят более 14 миллионов рублей на приобретение новых контейнеров.
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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23 марта, 10:22
 
Амурская областьБелогорскАмурская областьБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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