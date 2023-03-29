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Объявлен полный список участников нового шоу об экстрасенсах - РИА Новости, 29.03.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
03:09 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/ekstrasensy-1861344272.html
Объявлен полный список участников нового шоу об экстрасенсах
Объявлен полный список участников нового шоу об экстрасенсах - РИА Новости, 29.03.2023
Объявлен полный список участников нового шоу об экстрасенсах
Представители ТНТ объявили всех участников нового шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T03:09
2023-03-29T03:09
шоубиз
тнт (телеканал)
"битва экстрасенсов"
марат башаров
знаменитости
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Представители ТНТ объявили всех участников нового шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", сообщает пресс-служба телеканала.В борьбу за звание лучшего экстрасенса вступят девять участников: братья Александр и Олег Шепсы, чернокнижник Дмитрий Матвеев, черный маг Влад Череватый, аланский провидец Константин Гецати, ясновидящая Лина Джебисашвили, ведьмы Виктория Райдос, Марьяна Романова и Надежда Шевченко.Ведущим проекта станет Марат Башаров. По словам актера, он сразу увидел сильную конкуренцию на площадке между участниками. Премьера проекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших" состоится 1 апреля в 19:30. Первый выпуск "Битвы экстрасенсов" вышел в 2007 году на ТНТ. За эти годы было снято 25 сезонов.
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Александра Липатова
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тнт (телеканал), "битва экстрасенсов", марат башаров, знаменитости
Шоубиз, ТНТ (телеканал), "Битва экстрасенсов", Марат Башаров, Знаменитости
Объявлен полный список участников нового шоу об экстрасенсах

Названы все участники нового шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" на ТНТ

© Фото предоставлено ТНТЭкстрасенсы. Битва сильнейших
Экстрасенсы. Битва сильнейших
© Фото предоставлено ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Представители ТНТ объявили всех участников нового шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", сообщает пресс-служба телеканала.
© Фото предоставлено ТНТ

Александр Шепс, победитель 14 сезона "Битвы экстрасенсов"

Экстрасенс

Александр Шепс, победитель 14 сезона "Битвы экстрасенсов"

© Фото предоставлено ТНТ
1 из 9
© Фото предоставлено ТНТ

Надежда Шевченко, финалистка 17 сезона "Битвы экстрасенсов"

Экстрасенс

Надежда Шевченко, финалистка 17 сезона "Битвы экстрасенсов"

© Фото предоставлено ТНТ
2 из 9
© Фото предоставлено ТНТ

Лина Джебисашвили, финалистка 23 сезона "Битвы экстрасенсов"

Экстрасенс

Лина Джебисашвили, финалистка 23 сезона "Битвы экстрасенсов"

© Фото предоставлено ТНТ
3 из 9
© Фото предоставлено ТНТ

Марьяна Романова, финалистка 21 сезона "Битвы экстрасенсов"

Экстрасенс

Марьяна Романова, финалистка 21 сезона "Битвы экстрасенсов"

© Фото предоставлено ТНТ
4 из 9
© Фото предоставлено ТНТ

Олег Шепс, победитель 21 сезона "Битвы экстрасенсов"

Экстрасенс

Олег Шепс, победитель 21 сезона "Битвы экстрасенсов"

© Фото предоставлено ТНТ
5 из 9
© Фото предоставлено ТНТ

Дмитрий Матвеев, победитель 20 сезона "Битвы экстрасенсов"

Экстрасенс

Дмитрий Матвеев, победитель 20 сезона "Битвы экстрасенсов"

© Фото предоставлено ТНТ
6 из 9
© Фото предоставлено ТНТ

Влад Череватый, победитель 23 сезона "Битвы экстрасенсов"

Экстрасенс

Влад Череватый, победитель 23 сезона "Битвы экстрасенсов"

© Фото предоставлено ТНТ
7 из 9
© Фото предоставлено ТНТ

Виктория Райдос, победительница 16 сезона "Битвы экстрасенсов"

Экстрасенс

Виктория Райдос, победительница 16 сезона "Битвы экстрасенсов"

© Фото предоставлено ТНТ
8 из 9
© Фото предоставлено ТНТ

Константин Гецати, победитель 18 сезона "Битвы экстрасенсов"

Экстрасенс

Константин Гецати, победитель 18 сезона "Битвы экстрасенсов"

© Фото предоставлено ТНТ
9 из 9

Александр Шепс, победитель 14 сезона "Битвы экстрасенсов"

© Фото предоставлено ТНТ
1 из 9

Надежда Шевченко, финалистка 17 сезона "Битвы экстрасенсов"

© Фото предоставлено ТНТ
2 из 9

Лина Джебисашвили, финалистка 23 сезона "Битвы экстрасенсов"

© Фото предоставлено ТНТ
3 из 9

Марьяна Романова, финалистка 21 сезона "Битвы экстрасенсов"

© Фото предоставлено ТНТ
4 из 9

Олег Шепс, победитель 21 сезона "Битвы экстрасенсов"

© Фото предоставлено ТНТ
5 из 9

Дмитрий Матвеев, победитель 20 сезона "Битвы экстрасенсов"

© Фото предоставлено ТНТ
6 из 9

Влад Череватый, победитель 23 сезона "Битвы экстрасенсов"

© Фото предоставлено ТНТ
7 из 9

Виктория Райдос, победительница 16 сезона "Битвы экстрасенсов"

© Фото предоставлено ТНТ
8 из 9

Константин Гецати, победитель 18 сезона "Битвы экстрасенсов"

© Фото предоставлено ТНТ
9 из 9
В борьбу за звание лучшего экстрасенса вступят девять участников: братья Александр и Олег Шепсы, чернокнижник Дмитрий Матвеев, черный маг Влад Череватый, аланский провидец Константин Гецати, ясновидящая Лина Джебисашвили, ведьмы Виктория Райдос, Марьяна Романова и Надежда Шевченко.
© Фото предоставлено ТНТМарат Башаров
Марат Башаров
© Фото предоставлено ТНТ
Марат Башаров
Ведущим проекта станет Марат Башаров. По словам актера, он сразу увидел сильную конкуренцию на площадке между участниками.
«

"Когда мы начали съемки, конкуренция чувствовалась с первой встречи. Если на обычной битве кто-то ведёт себя более сдержанно, а кто-то менее, то здесь все били себя кулаком в грудь и кричали: "Я лучший, я пришел сюда только за победой, я докажу, что я самый сильный!". Я думаю, что это будет знатная охота, знатная битва. Даже то, что я уже видел — искры летят", – рассказал Башаров.

Премьера проекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших" состоится 1 апреля в 19:30.
Первый выпуск "Битвы экстрасенсов" вышел в 2007 году на ТНТ. За эти годы было снято 25 сезонов.
Предсказательница будущего - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
ТНТ анонсировал новое шоу об экстрасенсах
17 марта, 02:18
 
ШоубизТНТ (телеканал)"Битва экстрасенсов"Марат БашаровЗнаменитости
 
 
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