Объявлен полный список участников нового шоу об экстрасенсах

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Представители ТНТ объявили всех участников нового шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", сообщает пресс-служба телеканала.В борьбу за звание лучшего экстрасенса вступят девять участников: братья Александр и Олег Шепсы, чернокнижник Дмитрий Матвеев, черный маг Влад Череватый, аланский провидец Константин Гецати, ясновидящая Лина Джебисашвили, ведьмы Виктория Райдос, Марьяна Романова и Надежда Шевченко.Ведущим проекта станет Марат Башаров. По словам актера, он сразу увидел сильную конкуренцию на площадке между участниками. Премьера проекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших" состоится 1 апреля в 19:30. Первый выпуск "Битвы экстрасенсов" вышел в 2007 году на ТНТ. За эти годы было снято 25 сезонов.
В борьбу за звание лучшего экстрасенса вступят девять участников: братья Александр и Олег Шепсы, чернокнижник Дмитрий Матвеев, черный маг Влад Череватый, аланский провидец Константин Гецати, ясновидящая Лина Джебисашвили, ведьмы Виктория Райдос, Марьяна Романова и Надежда Шевченко.
Ведущим проекта станет Марат Башаров. По словам актера, он сразу увидел сильную конкуренцию на площадке между участниками.
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"Когда мы начали съемки, конкуренция чувствовалась с первой встречи. Если на обычной битве кто-то ведёт себя более сдержанно, а кто-то менее, то здесь все били себя кулаком в грудь и кричали: "Я лучший, я пришел сюда только за победой, я докажу, что я самый сильный!". Я думаю, что это будет знатная охота, знатная битва. Даже то, что я уже видел — искры летят", – рассказал Башаров.
Премьера проекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших" состоится 1 апреля в 19:30.
Первый выпуск "Битвы экстрасенсов" вышел в 2007 году на ТНТ. За эти годы было снято 25 сезонов.
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