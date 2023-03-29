Объявлен полный список участников нового шоу об экстрасенсах

«

"Когда мы начали съемки, конкуренция чувствовалась с первой встречи. Если на обычной битве кто-то ведёт себя более сдержанно, а кто-то менее, то здесь все били себя кулаком в грудь и кричали: "Я лучший, я пришел сюда только за победой, я докажу, что я самый сильный!". Я думаю, что это будет знатная охота, знатная битва. Даже то, что я уже видел — искры летят", – рассказал Башаров.