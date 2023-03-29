Рейтинг@Mail.ru
Cобянин назвал экономику Москвы устойчивой - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/ekonomika-1861715847.html
Cобянин назвал экономику Москвы устойчивой
Cобянин назвал экономику Москвы устойчивой - РИА Новости, 29.03.2023
Cобянин назвал экономику Москвы устойчивой
Экономика столицы устойчива, автомобилестроение будет восстановлено на 60-70% в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T23:05
2023-03-29T23:05
экономика
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856298487_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_97dbe2e5cd3781dfced14ae31ab818d0.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Экономика столицы устойчива, автомобилестроение будет восстановлено на 60-70% в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью. "В общем экономика Москвы достаточно устойчивая, единственное, была провальная история, это автомобилестроение. И понятно, завод "Рено" закрылся с большим объемом. Я думаю, что мы процентов на 60-70 в этом году этот объем восстановим", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ. Мэр отметил, что пищевая промышленность, фармацевтика и оборонно-промышленный комплекс в Москве наращивают объемы производства. Помимо этого, в столице строятся новые фармацевтические заводы. Малый бизнес создает новые предприятия, регистрируются новые юридические лица. "Честно говоря, я даже затрудняюсь сказать, что у нас где там провалилось. Импорта стало меньше, отечественного продукта стало больше", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20230329/lekarstva-1861710395.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856298487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0e38609f628f1524d0f19878e059447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, сергей собянин
Экономика, Москва, Сергей Собянин
Cобянин назвал экономику Москвы устойчивой

Cобянин: экономика Москвы устойчива, автомобилестроение будут восстанавливать

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на третье транспортное кольце в Москве
Вид на третье транспортное кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на третье транспортное кольце в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Экономика столицы устойчива, автомобилестроение будет восстановлено на 60-70% в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью.
"В общем экономика Москвы достаточно устойчивая, единственное, была провальная история, это автомобилестроение. И понятно, завод "Рено" закрылся с большим объемом. Я думаю, что мы процентов на 60-70 в этом году этот объем восстановим", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
Мэр отметил, что пищевая промышленность, фармацевтика и оборонно-промышленный комплекс в Москве наращивают объемы производства. Помимо этого, в столице строятся новые фармацевтические заводы. Малый бизнес создает новые предприятия, регистрируются новые юридические лица.
"Честно говоря, я даже затрудняюсь сказать, что у нас где там провалилось. Импорта стало меньше, отечественного продукта стало больше", - добавил Собянин.
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В Москве будут производить 90% лекарств, которые закупались по импорту
Вчера, 22:03
 
ЭкономикаМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала