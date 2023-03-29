https://ria.ru/20230329/ekonomika-1861715847.html
Cобянин назвал экономику Москвы устойчивой
Cобянин назвал экономику Москвы устойчивой - РИА Новости, 29.03.2023
Cобянин назвал экономику Москвы устойчивой
Экономика столицы устойчива, автомобилестроение будет восстановлено на 60-70% в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T23:05
2023-03-29T23:05
2023-03-29T23:05
экономика
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Экономика столицы устойчива, автомобилестроение будет восстановлено на 60-70% в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью. "В общем экономика Москвы достаточно устойчивая, единственное, была провальная история, это автомобилестроение. И понятно, завод "Рено" закрылся с большим объемом. Я думаю, что мы процентов на 60-70 в этом году этот объем восстановим", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ. Мэр отметил, что пищевая промышленность, фармацевтика и оборонно-промышленный комплекс в Москве наращивают объемы производства. Помимо этого, в столице строятся новые фармацевтические заводы. Малый бизнес создает новые предприятия, регистрируются новые юридические лица. "Честно говоря, я даже затрудняюсь сказать, что у нас где там провалилось. Импорта стало меньше, отечественного продукта стало больше", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20230329/lekarstva-1861710395.html
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экономика, москва, сергей собянин
Экономика, Москва, Сергей Собянин
Cобянин назвал экономику Москвы устойчивой
Cобянин: экономика Москвы устойчива, автомобилестроение будут восстанавливать
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Экономика столицы устойчива, автомобилестроение будет восстановлено на 60-70% в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью
.
"В общем экономика Москвы достаточно устойчивая, единственное, была провальная история, это автомобилестроение. И понятно, завод "Рено" закрылся с большим объемом. Я думаю, что мы процентов на 60-70 в этом году этот объем восстановим", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
Мэр отметил, что пищевая промышленность, фармацевтика и оборонно-промышленный комплекс в Москве наращивают объемы производства. Помимо этого, в столице строятся новые фармацевтические заводы. Малый бизнес создает новые предприятия, регистрируются новые юридические лица.
"Честно говоря, я даже затрудняюсь сказать, что у нас где там провалилось. Импорта стало меньше, отечественного продукта стало больше", - добавил Собянин.
В Москве будут производить 90% лекарств, которые закупались по импорту