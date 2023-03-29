https://ria.ru/20230329/ekonomika-1861715847.html

Cобянин назвал экономику Москвы устойчивой

Cобянин назвал экономику Москвы устойчивой - РИА Новости, 29.03.2023

Cобянин назвал экономику Москвы устойчивой

Экономика столицы устойчива, автомобилестроение будет восстановлено на 60-70% в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T23:05

2023-03-29T23:05

2023-03-29T23:05

экономика

москва

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856298487_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_97dbe2e5cd3781dfced14ae31ab818d0.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Экономика столицы устойчива, автомобилестроение будет восстановлено на 60-70% в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью. "В общем экономика Москвы достаточно устойчивая, единственное, была провальная история, это автомобилестроение. И понятно, завод "Рено" закрылся с большим объемом. Я думаю, что мы процентов на 60-70 в этом году этот объем восстановим", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ. Мэр отметил, что пищевая промышленность, фармацевтика и оборонно-промышленный комплекс в Москве наращивают объемы производства. Помимо этого, в столице строятся новые фармацевтические заводы. Малый бизнес создает новые предприятия, регистрируются новые юридические лица. "Честно говоря, я даже затрудняюсь сказать, что у нас где там провалилось. Импорта стало меньше, отечественного продукта стало больше", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20230329/lekarstva-1861710395.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, сергей собянин