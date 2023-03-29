https://ria.ru/20230329/ekonomika-1861558843.html

Путин призвал восстанавливать автопром и лесопромышленный комплекс

Путин призвал восстанавливать автопром и лесопромышленный комплекс - РИА Новости, 29.03.2023

Путин призвал восстанавливать автопром и лесопромышленный комплекс

Динамика обрабатывающей промышленности РФ пока ниже уровня прошлого года, надо восстановить автомобильную промышленность и лесопромышленный комплекс, заявил... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:35

2023-03-29T14:35

2023-03-29T14:57

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Динамика обрабатывающей промышленности РФ пока ниже уровня прошлого года, надо восстановить автомобильную промышленность и лесопромышленный комплекс, заявил президент РФ Владимир Путин."Пока динамика нашей обрабатывающей промышленности остается слабой, к сожалению, ниже уровня прошлого года", - сказал Путин на совещании с членами Правительства РФ.Он отметил, что сейчас "первостепенная цель" - восстановить наиболее пострадавшие отрасли."Такие, как автопром и лесопромышленный комплекс", - пояснил Путин.

https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html

россия

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин