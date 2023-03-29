https://ria.ru/20230329/ekonomika-1861556864.html

Санкции могут негативно повлиять на экономику России, заявил Путин

Санкции могут негативно повлиять на экономику России, заявил Путин - РИА Новости, 29.03.2023

Санкции могут негативно повлиять на экономику России, заявил Путин

Президент России Владимир Путин на совещании заявил, что в перспективе санкции могут негативно сказаться на положении дел в экономике страны, поэтому надо... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:33

2023-03-29T14:33

2023-03-29T19:47

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании заявил, что в перспективе санкции могут негативно сказаться на положении дел в экономике страны, поэтому надо работать над вопросами спроса."Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться. В этой связи нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса", — сказал Путин на совещании с членами правительства.Он также добавил, что в текущей ситуации именно спрос становится ведущим фактором экономического роста.

https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html

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"Действовать нужно быстро, без бюрократии": Путин об экономике в условиях санкций "Действовать нужно быстро, без бюрократии": Путин об экономике в условиях санкций 2023-03-29T14:33 true PT0M47S

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экономика, россия, владимир путин