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Санкции могут негативно повлиять на экономику России, заявил Путин - РИА Новости, 29.03.2023
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14:33 29.03.2023 (обновлено: 19:47 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/ekonomika-1861556864.html
Санкции могут негативно повлиять на экономику России, заявил Путин
Санкции могут негативно повлиять на экономику России, заявил Путин - РИА Новости, 29.03.2023
Санкции могут негативно повлиять на экономику России, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на совещании заявил, что в перспективе санкции могут негативно сказаться на положении дел в экономике страны, поэтому надо... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:33
2023-03-29T19:47
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании заявил, что в перспективе санкции могут негативно сказаться на положении дел в экономике страны, поэтому надо работать над вопросами спроса."Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться. В этой связи нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса", — сказал Путин на совещании с членами правительства.Он также добавил, что в текущей ситуации именно спрос становится ведущим фактором экономического роста.
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"Действовать нужно быстро, без бюрократии": Путин об экономике в условиях санкций
"Действовать нужно быстро, без бюрократии": Путин об экономике в условиях санкций
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Санкции могут негативно повлиять на экономику России, заявил Путин

Путин: в перспективе санкции еще могут оказать негативное влияние на российскую экономику

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании заявил, что в перспективе санкции могут негативно сказаться на положении дел в экономике страны, поэтому надо работать над вопросами спроса.
"Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться. В этой связи нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса", — сказал Путин на совещании с членами правительства.
Он также добавил, что в текущей ситуации именно спрос становится ведущим фактором экономического роста.
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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