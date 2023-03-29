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Путин предложил правительству и ЦБ обсудить развитие экономики - РИА Новости, 29.03.2023
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14:28 29.03.2023 (обновлено: 14:39 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/ekonomika-1861554715.html
Путин предложил правительству и ЦБ обсудить развитие экономики
Путин предложил правительству и ЦБ обсудить развитие экономики - РИА Новости, 29.03.2023
Путин предложил правительству и ЦБ обсудить развитие экономики
Президент России Владимир Путин предложил на совещании членам правительства и ЦБ РФ обсудить вопросы развития экономики. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:28
2023-03-29T14:39
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил на совещании членам правительства и ЦБ РФ обсудить вопросы развития экономики.Путин отметил, что российская экономика с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на рынке РФ, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими экономиками стран Востока и Юга.
https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, правительство рф
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин, Правительство РФ
Путин предложил правительству и ЦБ обсудить развитие экономики

Президент Путин предложил правительству и Центробанку обсудить вопросы развития экономики

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания
Президент РФ Владимир Путин во время совещания - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время совещания. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил на совещании членам правительства и ЦБ РФ обсудить вопросы развития экономики.
«
"Недавно мы встречались с представителями бизнеса, крупного бизнеса, мы говорили о новой модели роста нашей экономики. О том, что нужно сделать для ее поддержки. Предлагаю сегодня вместе с членами правительства, руководства Центрального банка также обсудить эту тему", - сказал он на совещании с членами правительства.
Путин отметил, что российская экономика с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на рынке РФ, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими экономиками стран Востока и Юга.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинПравительство РФ
 
 
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