Путин предложил правительству и ЦБ обсудить развитие экономики
Президент Путин предложил правительству и Центробанку обсудить вопросы развития экономики
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания
Президент РФ Владимир Путин во время совещания. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил на совещании членам правительства и ЦБ РФ обсудить вопросы развития экономики.
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"Недавно мы встречались с представителями бизнеса, крупного бизнеса, мы говорили о новой модели роста нашей экономики. О том, что нужно сделать для ее поддержки. Предлагаю сегодня вместе с членами правительства, руководства Центрального банка также обсудить эту тему", - сказал он на совещании с членами правительства.
Путин отметил, что российская экономика с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на рынке РФ, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими экономиками стран Востока и Юга.