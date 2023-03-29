Путин предложил правительству и ЦБ обсудить развитие экономики

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"Недавно мы встречались с представителями бизнеса, крупного бизнеса, мы говорили о новой модели роста нашей экономики. О том, что нужно сделать для ее поддержки. Предлагаю сегодня вместе с членами правительства, руководства Центрального банка также обсудить эту тему", - сказал он на совещании с членами правительства.