https://ria.ru/20230329/ebeko-1861541899.html
Северо-Курильск засыпало пеплом от вулкана Эбеко
Северо-Курильск засыпало пеплом от вулкана Эбеко - РИА Новости, 29.03.2023
Северо-Курильск засыпало пеплом от вулкана Эбеко
Северо-Курильск засыпало пеплом после очередного выброса на вулкане Эбеко, сообщил РИА Новости местный житель Сергей Лакомов. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:59
2023-03-29T13:59
2023-03-29T14:12
северо-курильск
происшествия
эбеко
курильские острова
парамушир
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мар — РИА Новости. Северо-Курильск засыпало пеплом после очередного выброса на вулкане Эбеко, сообщил РИА Новости местный житель Сергей Лакомов. "Ветер в среду дул у нас в западном направлении, поэтому часть выброса осела на улицах нашего города", — рассказал собеседник агентства. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Сахалинской области, специалисты 29 марта зарегистрировали на вулкане пепловый выброс высотой три километра. Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, это считается нормой. Рекордный выброс зарегистрировали 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма поднялся на высоту шесть километров.
https://ria.ru/20230324/vulkan-1860447977.html
северо-курильск
эбеко
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северо-курильск, происшествия, эбеко, курильские острова, парамушир
Северо-Курильск, Происшествия, Эбеко, Курильские острова, Парамушир
Северо-Курильск засыпало пеплом от вулкана Эбеко
Северо-Курильск засыпало пеплом после очередного выброса на вулкане Эбеко