Рейтинг@Mail.ru
Северо-Курильск засыпало пеплом от вулкана Эбеко - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 29.03.2023 (обновлено: 14:12 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/ebeko-1861541899.html
Северо-Курильск засыпало пеплом от вулкана Эбеко
Северо-Курильск засыпало пеплом от вулкана Эбеко - РИА Новости, 29.03.2023
Северо-Курильск засыпало пеплом от вулкана Эбеко
Северо-Курильск засыпало пеплом после очередного выброса на вулкане Эбеко, сообщил РИА Новости местный житель Сергей Лакомов. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:59
2023-03-29T14:12
северо-курильск
происшествия
эбеко
курильские острова
парамушир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861538348_0:627:720:1032_1920x0_80_0_0_5617cdd4605147c5ae1ce2514b6c9708.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мар — РИА Новости. Северо-Курильск засыпало пеплом после очередного выброса на вулкане Эбеко, сообщил РИА Новости местный житель Сергей Лакомов. "Ветер в среду дул у нас в западном направлении, поэтому часть выброса осела на улицах нашего города", — рассказал собеседник агентства. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Сахалинской области, специалисты 29 марта зарегистрировали на вулкане пепловый выброс высотой три километра. Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, это считается нормой. Рекордный выброс зарегистрировали 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма поднялся на высоту шесть километров.
https://ria.ru/20230324/vulkan-1860447977.html
северо-курильск
эбеко
курильские острова
парамушир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861538348_0:559:720:1099_1920x0_80_0_0_f81c41b7b75948286d729f34ae8a07dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северо-курильск, происшествия, эбеко, курильские острова, парамушир
Северо-Курильск, Происшествия, Эбеко, Курильские острова, Парамушир
Северо-Курильск засыпало пеплом от вулкана Эбеко

Северо-Курильск засыпало пеплом после очередного выброса на вулкане Эбеко

© РИА НовостиПепел от выброса на вулкане Эбеко в городе Северо-Курильск
Пепел от выброса на вулкане Эбеко в городе Северо-Курильск
© РИА Новости
Пепел от выброса на вулкане Эбеко в городе Северо-Курильск
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мар — РИА Новости. Северо-Курильск засыпало пеплом после очередного выброса на вулкане Эбеко, сообщил РИА Новости местный житель Сергей Лакомов.
"Ветер в среду дул у нас в западном направлении, поэтому часть выброса осела на улицах нашего города", — рассказал собеседник агентства.
Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Сахалинской области, специалисты 29 марта зарегистрировали на вулкане пепловый выброс высотой три километра.
Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, это считается нормой. Рекордный выброс зарегистрировали 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма поднялся на высоту шесть километров.
Столб пепла, выбрасываемый вулканом Левотоло на острове Ломблен в Индонезии - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Вулкан в Индонезии выбросил километровый столб пепла
24 марта, 20:23
 
Северо-КурильскПроисшествияЭбекоКурильские островаПарамушир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала