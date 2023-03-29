https://ria.ru/20230329/ebeko-1861541899.html

Северо-Курильск засыпало пеплом от вулкана Эбеко

Северо-Курильск засыпало пеплом от вулкана Эбеко - РИА Новости, 29.03.2023

Северо-Курильск засыпало пеплом от вулкана Эбеко

Северо-Курильск засыпало пеплом после очередного выброса на вулкане Эбеко, сообщил РИА Новости местный житель Сергей Лакомов. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T13:59

2023-03-29T13:59

2023-03-29T14:12

северо-курильск

происшествия

эбеко

курильские острова

парамушир

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мар — РИА Новости. Северо-Курильск засыпало пеплом после очередного выброса на вулкане Эбеко, сообщил РИА Новости местный житель Сергей Лакомов. "Ветер в среду дул у нас в западном направлении, поэтому часть выброса осела на улицах нашего города", — рассказал собеседник агентства. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Сахалинской области, специалисты 29 марта зарегистрировали на вулкане пепловый выброс высотой три километра. Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, это считается нормой. Рекордный выброс зарегистрировали 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма поднялся на высоту шесть километров.

https://ria.ru/20230324/vulkan-1860447977.html

северо-курильск

эбеко

курильские острова

парамушир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

северо-курильск, происшествия, эбеко, курильские острова, парамушир