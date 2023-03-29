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Во Владимирской области умер один из трех дорожников, пострадавших в ДТП

Во Владимирской области умер один из трех дорожников, пострадавших в ДТП - РИА Новости, 29.03.2023

Во Владимирской области умер один из трех дорожников, пострадавших в ДТП

Один из трех пострадавших при ДТП во Владимирской области дорожных работников скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:41

2023-03-29T18:41

2023-03-29T18:41

авто

происшествия

владимирская область

кольчугино

александров

дтп

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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РЯЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Один из трех пострадавших при ДТП во Владимирской области дорожных работников скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. Авария с тремя машинами случилась около 13.20 на 47-м километре автодороги "Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики". По предварительным данным, на участке пути, где производились ремонтные работы, столкнулись большегруз и стоявшие в попутном направлении автомобили дорожной службы. Пострадали три работника, один из которых находился в машине. "Один из пострадавших скончался в медучреждении", - сообщили в УМВД. По ее словам, причины и обстоятельства аварии устанавливаются, "решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП".

владимирская область

кольчугино

александров

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

авто, происшествия, владимирская область, кольчугино, александров, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия