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Во Владимирской области умер один из трех дорожников, пострадавших в ДТП - РИА Новости, 29.03.2023
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18:41 29.03.2023
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Во Владимирской области умер один из трех дорожников, пострадавших в ДТП
Во Владимирской области умер один из трех дорожников, пострадавших в ДТП - РИА Новости, 29.03.2023
Во Владимирской области умер один из трех дорожников, пострадавших в ДТП
Один из трех пострадавших при ДТП во Владимирской области дорожных работников скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:41
2023-03-29T18:41
авто
происшествия
владимирская область
кольчугино
александров
дтп
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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РЯЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Один из трех пострадавших при ДТП во Владимирской области дорожных работников скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. Авария с тремя машинами случилась около 13.20 на 47-м километре автодороги "Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики". По предварительным данным, на участке пути, где производились ремонтные работы, столкнулись большегруз и стоявшие в попутном направлении автомобили дорожной службы. Пострадали три работника, один из которых находился в машине. "Один из пострадавших скончался в медучреждении", - сообщили в УМВД. По ее словам, причины и обстоятельства аварии устанавливаются, "решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП".
владимирская область
кольчугино
александров
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авто, происшествия, владимирская область, кольчугино, александров, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Авто, Происшествия, Владимирская область, Кольчугино, Александров, ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Во Владимирской области умер один из трех дорожников, пострадавших в ДТП

Во Владимирской области умер один из трех дорожных работников, пострадавших в ДТП

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Один из трех пострадавших при ДТП во Владимирской области дорожных работников скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
Авария с тремя машинами случилась около 13.20 на 47-м километре автодороги "Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики". По предварительным данным, на участке пути, где производились ремонтные работы, столкнулись большегруз и стоявшие в попутном направлении автомобили дорожной службы. Пострадали три работника, один из которых находился в машине.
"Один из пострадавших скончался в медучреждении", - сообщили в УМВД.
По ее словам, причины и обстоятельства аварии устанавливаются, "решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП".
 
АвтоПроисшествияВладимирская областьКольчугиноАлександровДТПМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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