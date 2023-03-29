Рейтинг@Mail.ru
Страховщики рассказали, кто чаще становится виновником ДТП - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 29.03.2023 (обновлено: 02:11 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/dtp-1861413223.html
Страховщики рассказали, кто чаще становится виновником ДТП
Страховщики рассказали, кто чаще становится виновником ДТП - РИА Новости, 29.03.2023
Страховщики рассказали, кто чаще становится виновником ДТП
Водители грузовиков в РФ в 2022 году становились виновниками ДТП примерно в 1,7 раза чаще других водителей, при этом частота страховых случаев с грузовиками... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T02:04
2023-03-29T02:11
авто
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151564/19/1515641950_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65b2f6b1da9fb8b6ad0eac7c7e210c86.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Водители грузовиков в РФ в 2022 году становились виновниками ДТП примерно в 1,7 раза чаще других водителей, при этом частота страховых случаев с грузовиками немного снизилась – до 8,3% в годовом выражении, рассказали РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА). "Водители грузовых автомобилей становятся виновниками ДТП примерно в 1,7 раза чаще, чем среднестатистический водитель машины: средняя частота страховых случаев в РФ составляет 5,1%, а по грузовым автомобилям по итогам 2022 года составила 8,3%. При этом в 2022 году частота страховых случаев с грузовиками немного снизилась по сравнению с 2021 годом (с 8,4% в 2021 году до 8,3% в 2022 году)", - поделились данными эксперты. "Средняя выплата по грузовым автомобилям по итогам 2022 года, напротив, выросла по сравнению с 2021 годом на 9%: с 92 971,13 рубля в 2021 году до 101 388,02 рубля в году. Это связано с общим трендом на рост стоимости запчастей, отмечавшимся в 2022 году из-за ухода с российского рынка ряда автопроизводителей и проблем с логистикой при доставке запчастей из-за рубежа", - отметили в РСА.
https://ria.ru/20230328/dtp-1861336896.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151564/19/1515641950_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_975b856fef5e648485202fc7d2dead4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, общество
Авто, Россия, Общество
Страховщики рассказали, кто чаще становится виновником ДТП

РСА: в России в 2022 году водители грузовиков в 1,7 раза чаще становились виновниками ДТП

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкГрузовики в очереди на пересечение российско-украинской границы
Грузовики в очереди на пересечение российско-украинской границы - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Владимир Корнев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Водители грузовиков в РФ в 2022 году становились виновниками ДТП примерно в 1,7 раза чаще других водителей, при этом частота страховых случаев с грузовиками немного снизилась – до 8,3% в годовом выражении, рассказали РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
"Водители грузовых автомобилей становятся виновниками ДТП примерно в 1,7 раза чаще, чем среднестатистический водитель машины: средняя частота страховых случаев в РФ составляет 5,1%, а по грузовым автомобилям по итогам 2022 года составила 8,3%. При этом в 2022 году частота страховых случаев с грузовиками немного снизилась по сравнению с 2021 годом (с 8,4% в 2021 году до 8,3% в 2022 году)", - поделились данными эксперты.
Место ДТП в Джанкойском районе. 28 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В Крыму грузовик столкнулся с рейсовым автобусом
Вчера, 18:24
"Средняя выплата по грузовым автомобилям по итогам 2022 года, напротив, выросла по сравнению с 2021 годом на 9%: с 92 971,13 рубля в 2021 году до 101 388,02 рубля в году. Это связано с общим трендом на рост стоимости запчастей, отмечавшимся в 2022 году из-за ухода с российского рынка ряда автопроизводителей и проблем с логистикой при доставке запчастей из-за рубежа", - отметили в РСА.
 
АвтоРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала