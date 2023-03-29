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США заявили, что работают над сохранением ДСНВ - РИА Новости, 29.03.2023
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21:34 29.03.2023 (обновлено: 21:42 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/dsnv-1861706436.html
США заявили, что работают над сохранением ДСНВ
США заявили, что работают над сохранением ДСНВ - РИА Новости, 29.03.2023
США заявили, что работают над сохранением ДСНВ
США работают над сохранением российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), поскольку считают его важным для... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T21:34
2023-03-29T21:42
сша
россия
договор снв-3
государственный департамент сша
в мире
владимир путин
нато
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ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. США работают над сохранением российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), поскольку считают его важным для укрепления безопасности не только своей страны, но также РФ и мира, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель."Он (ДСНВ) укрепляет безопасность США, наших союзников и партнеров, укрепляет безопасность России и мира. Поэтому мы работает нам сохранением договора", - заявил Патель в среду на брифинге.Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Рябков.
сша
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сша, россия, договор снв-3, государственный департамент сша, в мире, владимир путин, нато, франция
США, Россия, Договор СНВ-3, Государственный департамент США, В мире, Владимир Путин, НАТО, Франция
США заявили, что работают над сохранением ДСНВ

Госдеп: США работают над сохранением ДСНВ и считают его важным для безопасности мира

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. США работают над сохранением российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), поскольку считают его важным для укрепления безопасности не только своей страны, но также РФ и мира, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
"Он (ДСНВ) укрепляет безопасность США, наших союзников и партнеров, укрепляет безопасность России и мира. Поэтому мы работает нам сохранением договора", - заявил Патель в среду на брифинге.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Рябков.
 
СШАРоссияДоговор СНВ-3Государственный департамент СШАВ миреВладимир ПутинНАТОФранция
 
 
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