https://ria.ru/20230329/dsnv-1861554177.html

Россия посмотрит, как США выполнят обещания соблюдать ДСНВ, заявил МИД

Россия посмотрит, как США выполнят обещания соблюдать ДСНВ, заявил МИД - РИА Новости, 29.03.2023

Россия посмотрит, как США выполнят обещания соблюдать ДСНВ, заявил МИД

Москва посмотрит на то, как США на практике будут выполнять свои обещания соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:26

2023-03-29T14:26

2023-03-29T14:26

в мире

договор снв-3

сергей рябков

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва посмотрит на то, как США на практике будут выполнять свои обещания соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Ситуация складывается следующим образом. Россия приостановила выполнение договора в полном объеме. Это касается всех без исключения статей. Всех без исключения - какую ни возьмите, каждая приостановлена", - сказал он. По его словам, то, что РФ объявила о готовности соблюдать центральные количественные ограничения, - это "сугубо добровольный шаг Москвы, основывающийся на нашем осознании ответственности за международную безопасность и стратегическую стабильности, обеспечить хотя бы долю предсказуемости в этой сфере". "Пока мы с сожалением констатируем, что США расширили список собственных нарушений договора. Им никто не давал права, и его нет у них, не передавать нам полугодовые данные о наличиях. Для того, чтобы они могли воздержаться от этой передачи, им нужно было бы либо выйти из договора, либо формально приостановить его действие, как это сделала РФ. Ни то, ни другое не было осуществлено, соответственно, США вновь продемонстрировали, что они грубым образом нарушили обязательства по ДСНВ. О чем мы сожалеем, но нас это не удивляет", - заключил Рябков.

https://ria.ru/20230329/dsnv-1861434640.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, договор снв-3, сергей рябков, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)