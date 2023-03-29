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Россия посмотрит, как США выполнят обещания соблюдать ДСНВ, заявил МИД - РИА Новости, 29.03.2023
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14:26 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/dsnv-1861554177.html
Россия посмотрит, как США выполнят обещания соблюдать ДСНВ, заявил МИД
Россия посмотрит, как США выполнят обещания соблюдать ДСНВ, заявил МИД - РИА Новости, 29.03.2023
Россия посмотрит, как США выполнят обещания соблюдать ДСНВ, заявил МИД
Москва посмотрит на то, как США на практике будут выполнять свои обещания соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:26
2023-03-29T14:26
в мире
договор снв-3
сергей рябков
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва посмотрит на то, как США на практике будут выполнять свои обещания соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Ситуация складывается следующим образом. Россия приостановила выполнение договора в полном объеме. Это касается всех без исключения статей. Всех без исключения - какую ни возьмите, каждая приостановлена", - сказал он. По его словам, то, что РФ объявила о готовности соблюдать центральные количественные ограничения, - это "сугубо добровольный шаг Москвы, основывающийся на нашем осознании ответственности за международную безопасность и стратегическую стабильности, обеспечить хотя бы долю предсказуемости в этой сфере". "Пока мы с сожалением констатируем, что США расширили список собственных нарушений договора. Им никто не давал права, и его нет у них, не передавать нам полугодовые данные о наличиях. Для того, чтобы они могли воздержаться от этой передачи, им нужно было бы либо выйти из договора, либо формально приостановить его действие, как это сделала РФ. Ни то, ни другое не было осуществлено, соответственно, США вновь продемонстрировали, что они грубым образом нарушили обязательства по ДСНВ. О чем мы сожалеем, но нас это не удивляет", - заключил Рябков.
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в мире, договор снв-3, сергей рябков, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Договор СНВ-3, Сергей Рябков, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия посмотрит, как США выполнят обещания соблюдать ДСНВ, заявил МИД

Замглавы МИД Рябков: Россия посмотрит, как США будут выполнять обещания соблюдать ДСНВ

© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в Северной Дакоте
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Charlie Riedel
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в Северной Дакоте. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва посмотрит на то, как США на практике будут выполнять свои обещания соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ситуация складывается следующим образом. Россия приостановила выполнение договора в полном объеме. Это касается всех без исключения статей. Всех без исключения - какую ни возьмите, каждая приостановлена", - сказал он. По его словам, то, что РФ объявила о готовности соблюдать центральные количественные ограничения, - это "сугубо добровольный шаг Москвы, основывающийся на нашем осознании ответственности за международную безопасность и стратегическую стабильности, обеспечить хотя бы долю предсказуемости в этой сфере".
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В МИД объяснили, почему США должны направлять уведомления по ДСНВ
Вчера, 08:55
«

"Мы приостановили передачу осуществлявшихся в соответствии с требованиями договора обмена данными о наличиях СНВ. США объявили нам, что в отсутствие подтверждения готовности РФ осуществить передачу подобных данных Вашингтону, они тоже воздержатся от данного шага. При этом официальные представители Госдепа... вчера заявили, что все остальные положения договора будут выполняться Вашингтоном в полной мере. Мы посмотрим, как это будет происходить на практике", - сказал Рябков.

"Пока мы с сожалением констатируем, что США расширили список собственных нарушений договора. Им никто не давал права, и его нет у них, не передавать нам полугодовые данные о наличиях. Для того, чтобы они могли воздержаться от этой передачи, им нужно было бы либо выйти из договора, либо формально приостановить его действие, как это сделала РФ. Ни то, ни другое не было осуществлено, соответственно, США вновь продемонстрировали, что они грубым образом нарушили обязательства по ДСНВ. О чем мы сожалеем, но нас это не удивляет", - заключил Рябков.
 
В миреДоговор СНВ-3Сергей РябковРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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