https://ria.ru/20230329/dsnv-1861554177.html
Россия посмотрит, как США выполнят обещания соблюдать ДСНВ, заявил МИД
Россия посмотрит, как США выполнят обещания соблюдать ДСНВ, заявил МИД - РИА Новости, 29.03.2023
Россия посмотрит, как США выполнят обещания соблюдать ДСНВ, заявил МИД
Москва посмотрит на то, как США на практике будут выполнять свои обещания соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:26
2023-03-29T14:26
2023-03-29T14:26
в мире
договор снв-3
сергей рябков
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594195149_0:0:3302:1857_1920x0_80_0_0_f7357fe873d162b6fddca404ca08df6d.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва посмотрит на то, как США на практике будут выполнять свои обещания соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Ситуация складывается следующим образом. Россия приостановила выполнение договора в полном объеме. Это касается всех без исключения статей. Всех без исключения - какую ни возьмите, каждая приостановлена", - сказал он. По его словам, то, что РФ объявила о готовности соблюдать центральные количественные ограничения, - это "сугубо добровольный шаг Москвы, основывающийся на нашем осознании ответственности за международную безопасность и стратегическую стабильности, обеспечить хотя бы долю предсказуемости в этой сфере". "Пока мы с сожалением констатируем, что США расширили список собственных нарушений договора. Им никто не давал права, и его нет у них, не передавать нам полугодовые данные о наличиях. Для того, чтобы они могли воздержаться от этой передачи, им нужно было бы либо выйти из договора, либо формально приостановить его действие, как это сделала РФ. Ни то, ни другое не было осуществлено, соответственно, США вновь продемонстрировали, что они грубым образом нарушили обязательства по ДСНВ. О чем мы сожалеем, но нас это не удивляет", - заключил Рябков.
https://ria.ru/20230329/dsnv-1861434640.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594195149_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c49e024724f2a5480830e63aac88eb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, договор снв-3, сергей рябков, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Договор СНВ-3, Сергей Рябков, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия посмотрит, как США выполнят обещания соблюдать ДСНВ, заявил МИД
Замглавы МИД Рябков: Россия посмотрит, как США будут выполнять обещания соблюдать ДСНВ
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва посмотрит на то, как США на практике будут выполнять свои обещания соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ситуация складывается следующим образом. Россия приостановила выполнение договора в полном объеме. Это касается всех без исключения статей. Всех без исключения - какую ни возьмите, каждая приостановлена", - сказал он. По его словам, то, что РФ объявила о готовности соблюдать центральные количественные ограничения, - это "сугубо добровольный шаг Москвы, основывающийся на нашем осознании ответственности за международную безопасность и стратегическую стабильности, обеспечить хотя бы долю предсказуемости в этой сфере".
В МИД объяснили, почему США должны направлять уведомления по ДСНВ
«
"Мы приостановили передачу осуществлявшихся в соответствии с требованиями договора обмена данными о наличиях СНВ. США объявили нам, что в отсутствие подтверждения готовности РФ осуществить передачу подобных данных Вашингтону, они тоже воздержатся от данного шага. При этом официальные представители Госдепа... вчера заявили, что все остальные положения договора будут выполняться Вашингтоном в полной мере. Мы посмотрим, как это будет происходить на практике", - сказал Рябков.
"Пока мы с сожалением констатируем, что США расширили список собственных нарушений договора. Им никто не давал права, и его нет у них, не передавать нам полугодовые данные о наличиях. Для того, чтобы они могли воздержаться от этой передачи, им нужно было бы либо выйти из договора, либо формально приостановить его действие, как это сделала РФ. Ни то, ни другое не было осуществлено, соответственно, США вновь продемонстрировали, что они грубым образом нарушили обязательства по ДСНВ. О чем мы сожалеем, но нас это не удивляет", - заключил Рябков.