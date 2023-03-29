https://ria.ru/20230329/dsnv-1861434640.html
В МИД объяснили, почему США должны направлять уведомления по ДСНВ
В МИД объяснили, почему США должны направлять уведомления по ДСНВ - РИА Новости, 29.03.2023
В МИД объяснили, почему США должны направлять уведомления по ДСНВ
Решение США не передавать России уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как Вашингтон официально не приостанавливал участие в нем, заявил РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T08:55
2023-03-29T08:55
2023-03-29T11:07
в мире
россия
сша
сергей рябков
договор снв-3
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Решение США не передавать России уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как Вашингтон официально не приостанавливал участие в нем, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Госдепартамент США ранее объявил, что Вашингтон не будет передавать сведения о развернутых боеголовках и их носителях российской стороне, получив от нее отказ в такой информации."То есть, их не передача нам тех или иных данных расширяет список нарушений Договора Вашингтоном, который - список - давно уже содержит очень серьезные элементы, в том числе произвольный вывод из-под засчета значительного количества СНВ. То есть, американцы злостно не выполняют Договор, при этом в соответствии с удобной им практикой пытаются переложить ответственность на другую сторону", - добавил замминистра. Это у них не получится, подчеркнул Рябков."Очередной доклад госдепартамента конгрессу о выполнении соглашений в сфере контроля над вооружениями ожидается где-то в апреле. Что бы они туда ни закладывали и что бы ни произносили их представители, это не меняет нашей однозначной трактовки происходящего - в том виде, как я ее изложил", - резюмировал замминистра.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса (НАТО)".
https://ria.ru/20230310/dsnv-1856972245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, сергей рябков, договор снв-3
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Договор СНВ-3
В МИД объяснили, почему США должны направлять уведомления по ДСНВ
Замглавы МИД Рябков: США не приостанавливали участие в ДСНВ, должны направлять уведомления
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Решение США не передавать России уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как Вашингтон официально не приостанавливал участие в нем, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Госдепартамент
США ранее объявил, что Вашингтон не будет передавать сведения о развернутых боеголовках и их носителях российской стороне, получив от нее отказ в такой информации.
«
"Существенный момент общей ситуации состоит в том, что США, в отличие от России, официально не приостанавливали со своей стороны действие Договора. Соответственно, они обязаны в полном объеме выполнять его положения", - сказал он.
"То есть, их не передача нам тех или иных данных расширяет список нарушений Договора Вашингтоном, который - список - давно уже содержит очень серьезные элементы, в том числе произвольный вывод из-под засчета значительного количества СНВ. То есть, американцы злостно не выполняют Договор, при этом в соответствии с удобной им практикой пытаются переложить ответственность на другую сторону", - добавил замминистра. Это у них не получится, подчеркнул Рябков.
"Очередной доклад госдепартамента конгрессу о выполнении соглашений в сфере контроля над вооружениями ожидается где-то в апреле. Что бы они туда ни закладывали и что бы ни произносили их представители, это не меняет нашей однозначной трактовки происходящего - в том виде, как я ее изложил", - резюмировал замминистра.
Президент РФ Владимир Путин
21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция
и Великобритания
, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса (НАТО
)".
Рябков назвал условия, при которых Россия может вернуться к работе по ДСНВ