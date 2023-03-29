https://ria.ru/20230329/dsnv-1861434640.html

В МИД объяснили, почему США должны направлять уведомления по ДСНВ

В МИД объяснили, почему США должны направлять уведомления по ДСНВ - РИА Новости, 29.03.2023

В МИД объяснили, почему США должны направлять уведомления по ДСНВ

Решение США не передавать России уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как Вашингтон официально не приостанавливал участие в нем, заявил РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T08:55

2023-03-29T08:55

2023-03-29T11:07

в мире

россия

сша

сергей рябков

договор снв-3

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Решение США не передавать России уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как Вашингтон официально не приостанавливал участие в нем, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Госдепартамент США ранее объявил, что Вашингтон не будет передавать сведения о развернутых боеголовках и их носителях российской стороне, получив от нее отказ в такой информации."То есть, их не передача нам тех или иных данных расширяет список нарушений Договора Вашингтоном, который - список - давно уже содержит очень серьезные элементы, в том числе произвольный вывод из-под засчета значительного количества СНВ. То есть, американцы злостно не выполняют Договор, при этом в соответствии с удобной им практикой пытаются переложить ответственность на другую сторону", - добавил замминистра. Это у них не получится, подчеркнул Рябков."Очередной доклад госдепартамента конгрессу о выполнении соглашений в сфере контроля над вооружениями ожидается где-то в апреле. Что бы они туда ни закладывали и что бы ни произносили их представители, это не меняет нашей однозначной трактовки происходящего - в том виде, как я ее изложил", - резюмировал замминистра.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса (НАТО)".

https://ria.ru/20230310/dsnv-1856972245.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, сергей рябков, договор снв-3