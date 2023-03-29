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Позиция России по ДСНВ останется неизменной, заявили в МИД - РИА Новости, 29.03.2023
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08:32 29.03.2023 (обновлено: 08:57 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/dsnv-1861431780.html
Позиция России по ДСНВ останется неизменной, заявили в МИД
Позиция России по ДСНВ останется неизменной, заявили в МИД - РИА Новости, 29.03.2023
Позиция России по ДСНВ останется неизменной, заявили в МИД
Позиция РФ по приостановке участия в ДСНВ останется неизменной вне зависимости от того, продолжат ли США передавать Москве уведомления по договору или нет,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T08:32
2023-03-29T08:57
в мире
договор снв-3
россия
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Позиция РФ по приостановке участия в ДСНВ останется неизменной вне зависимости от того, продолжат ли США передавать Москве уведомления по договору или нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что решение Вашингтона не направлять Москве уведомления в рамках ДСНВ могут якобы побудить Москву вернуться к выполнению договора."Здесь просто не может быть никаких оснований для оспаривания того, что мы сейчас отстаиваем. Из этого в Вашингтоне должны исходить и постараться исправить свой печальный послужной список продолжающихся нарушений ДСНВ", - подчеркнул Рябков, напомнив, что США не приостанавливали участие в ДСНВ и, значит, должны продолжить направлять РФ уведомления.
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в мире, договор снв-3, россия, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Договор СНВ-3, Россия, США, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Позиция России по ДСНВ останется неизменной, заявили в МИД

Замглавы МИД Рябков заявил о неизменности позиции России по договору о СНВ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Позиция РФ по приостановке участия в ДСНВ останется неизменной вне зависимости от того, продолжат ли США передавать Москве уведомления по договору или нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Мы в добровольном порядке приняли на себя обязательства придерживаться центральных количественных ограничений, установленных этим договором. Все. Наша позиция не зависит от того, будут нам американцы передавать свои данные или не будут. Она остается неизменной, о чем американской стороне сказано уже несколько раз, и предельно внятно", - сказал Рябков.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что решение Вашингтона не направлять Москве уведомления в рамках ДСНВ могут якобы побудить Москву вернуться к выполнению договора.
"Здесь просто не может быть никаких оснований для оспаривания того, что мы сейчас отстаиваем. Из этого в Вашингтоне должны исходить и постараться исправить свой печальный послужной список продолжающихся нарушений ДСНВ", - подчеркнул Рябков, напомнив, что США не приостанавливали участие в ДСНВ и, значит, должны продолжить направлять РФ уведомления.
 
В миреДоговор СНВ-3РоссияСШАСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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