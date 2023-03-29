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Япония продолжит отслеживать шаги США и России вокруг ДСНВ
Япония продолжит отслеживать шаги США и России вокруг ДСНВ - РИА Новости, 29.03.2023
Япония продолжит отслеживать шаги США и России вокруг ДСНВ
Правительство Японии намерено продолжать отслеживать шаги России и США вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T07:50
2023-03-29T07:50
2023-03-29T07:50
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ТОКИО, 29 мар – РИА Новости. Правительство Японии намерено продолжать отслеживать шаги России и США вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно. "Мы намерены продолжить отслеживать шаги США и России", - подчеркнул он. Мацуно также отметил, что власти Японии рассматривают ДСНВ "как важный шаг по ядерному разоружению двух стран, который также способствует стратегической стабильности между США и Россией". Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса (НАТО)". В свою очередь, США объявили, что не будут передавать сведения о развернутых боеголовках и их носителях российской стороне, получив от нее отказ в такой информации.
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в мире, сша, япония, россия, хирокадзу мацуно, владимир путин, нато
В мире, США, Япония, Россия, Хирокадзу Мацуно, Владимир Путин, НАТО
Япония продолжит отслеживать шаги США и России вокруг ДСНВ
Мацуно: власти Японии намерены продолжать отслеживать шаги США и России вокруг ДСНВ
ТОКИО, 29 мар – РИА Новости. Правительство Японии намерено продолжать отслеживать шаги России и США вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
"Мы намерены продолжить отслеживать шаги США и России", - подчеркнул он.
Мацуно также отметил, что власти Японии рассматривают ДСНВ "как важный шаг по ядерному разоружению двух стран, который также способствует стратегической стабильности между США и Россией".
Президент РФ Владимир Путин
21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция
и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса (НАТО
)".
В свою очередь, США объявили, что не будут передавать сведения о развернутых боеголовках и их носителях российской стороне, получив от нее отказ в такой информации.
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