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Япония продолжит отслеживать шаги США и России вокруг ДСНВ

Япония продолжит отслеживать шаги США и России вокруг ДСНВ - РИА Новости, 29.03.2023

Япония продолжит отслеживать шаги США и России вокруг ДСНВ

Правительство Японии намерено продолжать отслеживать шаги России и США вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T07:50

2023-03-29T07:50

2023-03-29T07:50

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хирокадзу мацуно

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нато

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ТОКИО, 29 мар – РИА Новости. Правительство Японии намерено продолжать отслеживать шаги России и США вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно. "Мы намерены продолжить отслеживать шаги США и России", - подчеркнул он. Мацуно также отметил, что власти Японии рассматривают ДСНВ "как важный шаг по ядерному разоружению двух стран, который также способствует стратегической стабильности между США и Россией". Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса (НАТО)". В свою очередь, США объявили, что не будут передавать сведения о развернутых боеголовках и их носителях российской стороне, получив от нее отказ в такой информации.

https://ria.ru/20230323/snv-1859926063.html

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в мире, сша, япония, россия, хирокадзу мацуно, владимир путин, нато