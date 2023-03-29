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ВС России уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 29.03.2023 (обновлено: 09:45 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/drony-1861419917.html
ВС России уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном
ВС России уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном - РИА Новости, 29.03.2023
ВС России уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T05:04
2023-03-29T09:45
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. "На Херсонском направлении артиллерийским расчетом 2А36 "Гиацинт-Б" Южного военного округа нанесено огневое поражение пункту управления беспилотными летательными аппаратами в районе города Херсон. Безвозвратные потери противника в живой силе составили более десяти человек", — сказал он. Кроме того, комплексы радиоэлектронной борьбы группировки "Днепр" подавили пять украинских дронов в районах населенных пунктов Песчановка и Алешки.Также на этом направлении, в районе населенного пункта Тягинка, военные уничтожили украинскую 155-миллиметровую гаубицу М777, добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230329/tanki-1861416443.html
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безопасность, херсон, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Вооруженные силы РФ, Россия
ВС России уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г"
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г". Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.
"На Херсонском направлении артиллерийским расчетом 2А36 "Гиацинт-Б" Южного военного округа нанесено огневое поражение пункту управления беспилотными летательными аппаратами в районе города Херсон. Безвозвратные потери противника в живой силе составили более десяти человек", — сказал он.
Кроме того, комплексы радиоэлектронной борьбы группировки "Днепр" подавили пять украинских дронов в районах населенных пунктов Песчановка и Алешки.
Также на этом направлении, в районе населенного пункта Тягинка, военные уничтожили украинскую 155-миллиметровую гаубицу М777, добавил собеседник агентства.
Танк Т-90М - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Источник: ВС России в зоне СВО получили уже сотни новейших танков
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонВооруженные силы РФРоссия
 
 
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