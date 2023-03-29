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ВС России уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном
ВС России уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном - РИА Новости, 29.03.2023
ВС России уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T05:04
2023-03-29T05:04
2023-03-29T09:45
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. "На Херсонском направлении артиллерийским расчетом 2А36 "Гиацинт-Б" Южного военного округа нанесено огневое поражение пункту управления беспилотными летательными аппаратами в районе города Херсон. Безвозвратные потери противника в живой силе составили более десяти человек", — сказал он. Кроме того, комплексы радиоэлектронной борьбы группировки "Днепр" подавили пять украинских дронов в районах населенных пунктов Песчановка и Алешки.Также на этом направлении, в районе населенного пункта Тягинка, военные уничтожили украинскую 155-миллиметровую гаубицу М777, добавил собеседник агентства.
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безопасность, херсон, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Вооруженные силы РФ, Россия
ВС России уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.
"На Херсонском направлении артиллерийским расчетом 2А36 "Гиацинт-Б" Южного военного округа нанесено огневое поражение пункту управления беспилотными летательными аппаратами в районе города Херсон. Безвозвратные потери противника в живой силе составили более десяти человек", — сказал он.
Кроме того, комплексы радиоэлектронной борьбы группировки "Днепр" подавили пять украинских дронов в районах населенных пунктов Песчановка и Алешки.
Также на этом направлении, в районе населенного пункта Тягинка, военные уничтожили украинскую 155-миллиметровую гаубицу М777, добавил собеседник агентства.
Источник: ВС России в зоне СВО получили уже сотни новейших танков