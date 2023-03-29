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ВС России уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном

ВС России уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном - РИА Новости, 29.03.2023

ВС России уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T05:04

2023-03-29T05:04

2023-03-29T09:45

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили пункт управления украинскими дронами под Херсоном, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. "На Херсонском направлении артиллерийским расчетом 2А36 "Гиацинт-Б" Южного военного округа нанесено огневое поражение пункту управления беспилотными летательными аппаратами в районе города Херсон. Безвозвратные потери противника в живой силе составили более десяти человек", — сказал он. Кроме того, комплексы радиоэлектронной борьбы группировки "Днепр" подавили пять украинских дронов в районах населенных пунктов Песчановка и Алешки.Также на этом направлении, в районе населенного пункта Тягинка, военные уничтожили украинскую 155-миллиметровую гаубицу М777, добавил собеседник агентства.

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безопасность, херсон, вооруженные силы рф, россия