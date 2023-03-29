https://ria.ru/20230329/dorogi-1861643374.html

Реконструкцию дорог в Подмосковье завершат до конца апреля

Реконструкцию дорог в Подмосковье завершат до конца апреля - РИА Новости, 29.03.2023

Реконструкцию дорог в Подмосковье завершат до конца апреля

В Подмосковье началась реконструкция дорог. Работы планируют завершить до конца апреля. С 1 апреля дорожные службы региона начнут работать в летнем режиме,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:08

2023-03-29T17:08

2023-03-29T17:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Подмосковье началась реконструкция дорог. Работы планируют завершить до конца апреля. С 1 апреля дорожные службы региона начнут работать в летнем режиме, сообщил телеканал "360".Сотрудники дорожных служб устранят деформации и дефекты на трассах. На данный момент специалисты реализовали более 10 тыс. т литого асфальтобетона, приведя в порядок 400 тыс.кв. м трасс.В минтрансе Подмосковья подчеркнули, что в регионе проведут очистку систем водоотвода и избавятся от мусора. Также специалисты реконструируют ограждения и помоют шумозащитные экраны, дорожные знаки, светофоры и освещение. Уборку проведут и на территории остановок.В теплое время года в содержании трасс задействуют свыше 3,6 тыс. машин."Выполнять работы по содержанию дорожной сети Подмосковья весной и летом будут больше 3,6 тыс. поливомоечных машин, автопогрузчиков, автогрейдеров, самосвалов и пылесосов. Более 3,1 тыс. машин уже подготовлены к работе", – отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)