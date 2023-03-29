https://ria.ru/20230329/donbass-1861658258.html

В ЛНР рассказали о военных преступлениях украинских войск

В ЛНР рассказали о военных преступлениях украинских войск - РИА Новости, 29.03.2023

В ЛНР рассказали о военных преступлениях украинских войск

Киев применял тактику "ковровых бомбардировок" в боях за Рубежное и Северодонецк, сообщила РИА Новости советник врио главы республики, руководитель... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:48

2023-03-29T17:48

2023-03-29T19:09

специальная военная операция на украине

в мире

рубежное

северодонецк

анна сорока

донбасс

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Киев применял тактику "ковровых бомбардировок" в боях за Рубежное и Северодонецк, сообщила РИА Новости советник врио главы республики, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Анна Сорока. Ранее Сорока заявила, что тела двух с половиной тысяч мирных жителей обнаружены в ЛНР с начала спецоперации, все они считаются жертвами украинской агрессии. Согласно Женевской конвенции, ковровые бомбардировки районов, в которых сосредоточено гражданское население, считаются военным преступлением.

рубежное

северодонецк

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, рубежное, северодонецк, анна сорока, донбасс, вооруженные силы украины