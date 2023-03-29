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В ЛНР рассказали о военных преступлениях украинских войск - РИА Новости, 29.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 29.03.2023 (обновлено: 19:09 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/donbass-1861658258.html
В ЛНР рассказали о военных преступлениях украинских войск
В ЛНР рассказали о военных преступлениях украинских войск - РИА Новости, 29.03.2023
В ЛНР рассказали о военных преступлениях украинских войск
Киев применял тактику "ковровых бомбардировок" в боях за Рубежное и Северодонецк, сообщила РИА Новости советник врио главы республики, руководитель... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:48
2023-03-29T19:09
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
северодонецк
анна сорока
донбасс
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Киев применял тактику "ковровых бомбардировок" в боях за Рубежное и Северодонецк, сообщила РИА Новости советник врио главы республики, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Анна Сорока. Ранее Сорока заявила, что тела двух с половиной тысяч мирных жителей обнаружены в ЛНР с начала спецоперации, все они считаются жертвами украинской агрессии. Согласно Женевской конвенции, ковровые бомбардировки районов, в которых сосредоточено гражданское население, считаются военным преступлением.
рубежное
северодонецк
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в мире, рубежное, северодонецк, анна сорока, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рубежное, Северодонецк, Анна Сорока, Донбасс, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали о военных преступлениях украинских войск

Сорока: Киев применял тактику ковровых бомбардировок в боях за Рубежное и Северодонецк

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФрагмент осколочно-фугасной мины на одной из улиц в Рубежном
Фрагмент осколочно-фугасной мины на одной из улиц в Рубежном - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Фрагмент осколочно-фугасной мины на одной из улиц в Рубежном. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Киев применял тактику "ковровых бомбардировок" в боях за Рубежное и Северодонецк, сообщила РИА Новости советник врио главы республики, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Анна Сорока.
Ранее Сорока заявила, что тела двух с половиной тысяч мирных жителей обнаружены в ЛНР с начала спецоперации, все они считаются жертвами украинской агрессии.
«
"Были прицельные обстрелы, причем обстрелы, которые не имеют избирательного действия, ковровые обстрелы, так называемый конверт, который ложится по квадрату и в центр, когда люди убежать не могут. Зачастую били 155-м калибром, "Градами" (РСЗО БМ-21 "Град") по гражданским объектам – школы, детские садики, зная, что в подвалах находятся люди", - рассказала Сорока.
Согласно Женевской конвенции, ковровые бомбардировки районов, в которых сосредоточено гражданское население, считаются военным преступлением.
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Вчера, 16:42
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРубежноеСеверодонецкАнна СорокаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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