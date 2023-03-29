В ЛНР рассказали о военных преступлениях украинских войск
Сорока: Киев применял тактику ковровых бомбардировок в боях за Рубежное и Северодонецк
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФрагмент осколочно-фугасной мины на одной из улиц в Рубежном
Фрагмент осколочно-фугасной мины на одной из улиц в Рубежном. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Киев применял тактику "ковровых бомбардировок" в боях за Рубежное и Северодонецк, сообщила РИА Новости советник врио главы республики, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Анна Сорока.
Ранее Сорока заявила, что тела двух с половиной тысяч мирных жителей обнаружены в ЛНР с начала спецоперации, все они считаются жертвами украинской агрессии.
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"Были прицельные обстрелы, причем обстрелы, которые не имеют избирательного действия, ковровые обстрелы, так называемый конверт, который ложится по квадрату и в центр, когда люди убежать не могут. Зачастую били 155-м калибром, "Градами" (РСЗО БМ-21 "Град") по гражданским объектам – школы, детские садики, зная, что в подвалах находятся люди", - рассказала Сорока.
Согласно Женевской конвенции, ковровые бомбардировки районов, в которых сосредоточено гражданское население, считаются военным преступлением.