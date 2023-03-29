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Второй сезон "Дома дракона" сделают короче первого - РИА Новости, 29.03.2023
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Культура
 
13:48 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/domdrakona-1861533368.html
Второй сезон "Дома дракона" сделают короче первого
Второй сезон "Дома дракона" сделают короче первого - РИА Новости, 29.03.2023
Второй сезон "Дома дракона" сделают короче первого
Второй сезон "Дома дракона" будет на две серии короче первого, пишет Deadline. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:48
2023-03-29T13:48
культура
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Второй сезон "Дома дракона" будет на две серии короче первого, пишет Deadline. Запланировано восемь эпизодов, а не десять, как у предшественника. СМИ объясняет это долгосрочными планами HBO. Компания уже обдумывает третью часть приквела культовой "Игры престолов". "Игра престолов" снималась по саге Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Он выходил с 2011 по 2019 год. Премьера "Дома дракона" состоялась в августе 2022 года. В приквеле рассказывается о том, что произошло за несколько сотен лет до событий, представленных в оригинале. В центре — борьба за власть, интриги и любовь в доме Таргариенов. Ранее Мартин заявил, что, на его взгляд, нужно отснять четыре сезона по десять серий "Дома дракона".
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новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Игра престолов (сериал)
Второй сезон "Дома дракона" сделают короче первого

Второй сезон "Дома дракона" сделают на две серии короче первого

© AmediatekaКадр из сериала "Дом Дракона"
Кадр из сериала Дом Дракона
© Amediateka
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Второй сезон "Дома дракона" будет на две серии короче первого, пишет Deadline.
Запланировано восемь эпизодов, а не десять, как у предшественника. СМИ объясняет это долгосрочными планами HBO. Компания уже обдумывает третью часть приквела культовой "Игры престолов".
«
"Представитель HBO, подтвердивший, что во втором сезоне будет восемь серий, подчеркнул, что сокращение количества эпизодов обусловлено сюжетом", — указывается в публикации.
"Игра престолов" снималась по саге Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Он выходил с 2011 по 2019 год. Премьера "Дома дракона" состоялась в августе 2022 года. В приквеле рассказывается о том, что произошло за несколько сотен лет до событий, представленных в оригинале. В центре — борьба за власть, интриги и любовь в доме Таргариенов.
Ранее Мартин заявил, что, на его взгляд, нужно отснять четыре сезона по десять серий "Дома дракона".
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