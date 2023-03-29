https://ria.ru/20230329/domdrakona-1861533368.html

Второй сезон "Дома дракона" сделают короче первого

Второй сезон "Дома дракона" сделают короче первого - РИА Новости, 29.03.2023

Второй сезон "Дома дракона" сделают короче первого

Второй сезон "Дома дракона" будет на две серии короче первого, пишет Deadline. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T13:48

2023-03-29T13:48

2023-03-29T13:48

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игра престолов (сериал)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Второй сезон "Дома дракона" будет на две серии короче первого, пишет Deadline. Запланировано восемь эпизодов, а не десять, как у предшественника. СМИ объясняет это долгосрочными планами HBO. Компания уже обдумывает третью часть приквела культовой "Игры престолов". "Игра престолов" снималась по саге Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Он выходил с 2011 по 2019 год. Премьера "Дома дракона" состоялась в августе 2022 года. В приквеле рассказывается о том, что произошло за несколько сотен лет до событий, представленных в оригинале. В центре — борьба за власть, интриги и любовь в доме Таргариенов. Ранее Мартин заявил, что, на его взгляд, нужно отснять четыре сезона по десять серий "Дома дракона".

https://ria.ru/20221025/domdrakona-1826736679.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал)