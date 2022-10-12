https://ria.ru/20221012/domdrakona-1823327239.html
Джордж Мартин рассказал, сколько нужно сезонов "Дома Дракона"
Джордж Мартин рассказал, сколько нужно сезонов "Дома Дракона" - РИА Новости, 12.10.2022
Джордж Мартин рассказал, сколько нужно сезонов "Дома Дракона"
Джордж Мартин заявил, что, на его взгляд, нужно отснять четыре сезона по десять серий "Дома Дракона". Мнением он поделился в личном блоге. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:23
2022-10-12T18:23
2022-10-12T18:23
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джордж мартин
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Джордж Мартин заявил, что, на его взгляд, нужно отснять четыре сезона по десять серий "Дома Дракона". Мнением он поделился в личном блоге. В этом случае, по его мнению, удастся передать всю историю должным образом. Писатель также прокомментировал "скачки во времени", за которые некоторые критики упрекали проект. Мартин считает, что создатели сериала неплохо с справились с такими переходами. Конечно, что-то было упущено, но если эпизодов было бы больше, то все равно нашлись бы недовольные зрители. Тогда бы жаловались на то, что сериал получился сильно затянутым.Отдельно Мартин похвалил восьмой эпизод "Дома Дракона". В особенности ему понравилась игра Пэдди Консидайна, воплотившего образ короля Визериса. По мнению писателя, актер заслужил "Эмми"."Дом Дракона" — приквел культовой "Игры престолов". Действие в шоу разворачивается за несколько веков до событий оригинала. Фокус в нем делается на семье Таргариенов. Финальный эпизод первого сезона "Дома Дракона" выйдет 23 октября.
https://ria.ru/20220912/domdrakona-1816310444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал), джордж мартин, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Игра престолов (сериал), Джордж Мартин, что посмотреть
Джордж Мартин рассказал, сколько нужно сезонов "Дома Дракона"
Джордж Мартин заявил, что "Дому Дракона" нужно четыре сезона по десять серий
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Джордж Мартин заявил, что, на его взгляд, нужно отснять четыре сезона по десять серий "Дома Дракона". Мнением он поделился в личном блоге.
В этом случае, по его мнению, удастся передать всю историю должным образом.
Писатель также прокомментировал "скачки во времени", за которые некоторые критики упрекали проект. Мартин считает, что создатели сериала неплохо с справились с такими переходами. Конечно, что-то было упущено, но если эпизодов было бы больше, то все равно нашлись бы недовольные зрители. Тогда бы жаловались на то, что сериал получился сильно затянутым.
Отдельно Мартин похвалил восьмой эпизод "Дома Дракона". В особенности ему понравилась игра Пэдди Консидайна, воплотившего образ короля Визериса. По мнению писателя, актер заслужил "Эмми".
"Дом Дракона" — приквел культовой "Игры престолов". Действие в шоу разворачивается за несколько веков до событий оригинала. Фокус в нем делается на семье Таргариенов.
Финальный эпизод первого сезона "Дома Дракона" выйдет 23 октября.