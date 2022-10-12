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Джордж Мартин рассказал, сколько нужно сезонов "Дома Дракона" - РИА Новости, 12.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221012/domdrakona-1823327239.html
Джордж Мартин рассказал, сколько нужно сезонов "Дома Дракона"
Джордж Мартин рассказал, сколько нужно сезонов "Дома Дракона" - РИА Новости, 12.10.2022
Джордж Мартин рассказал, сколько нужно сезонов "Дома Дракона"
Джордж Мартин заявил, что, на его взгляд, нужно отснять четыре сезона по десять серий "Дома Дракона". Мнением он поделился в личном блоге. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:23
2022-10-12T18:23
культура
новости культуры
кино и сериалы
игра престолов (сериал)
джордж мартин
что посмотреть
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Джордж Мартин заявил, что, на его взгляд, нужно отснять четыре сезона по десять серий "Дома Дракона". Мнением он поделился в личном блоге. В этом случае, по его мнению, удастся передать всю историю должным образом. Писатель также прокомментировал "скачки во времени", за которые некоторые критики упрекали проект. Мартин считает, что создатели сериала неплохо с справились с такими переходами. Конечно, что-то было упущено, но если эпизодов было бы больше, то все равно нашлись бы недовольные зрители. Тогда бы жаловались на то, что сериал получился сильно затянутым.Отдельно Мартин похвалил восьмой эпизод "Дома Дракона". В особенности ему понравилась игра Пэдди Консидайна, воплотившего образ короля Визериса. По мнению писателя, актер заслужил "Эмми"."Дом Дракона" — приквел культовой "Игры престолов". Действие в шоу разворачивается за несколько веков до событий оригинала. Фокус в нем делается на семье Таргариенов. Финальный эпизод первого сезона "Дома Дракона" выйдет 23 октября.
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новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал), джордж мартин, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Игра престолов (сериал), Джордж Мартин, что посмотреть
18:23 12.10.2022
 
Джордж Мартин рассказал, сколько нужно сезонов "Дома Дракона"

Джордж Мартин заявил, что "Дому Дракона" нужно четыре сезона по десять серий

© AmediatekaКадр из сериала "Дом Дракона"
Кадр из сериала Дом Дракона
© Amediateka
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Джордж Мартин заявил, что, на его взгляд, нужно отснять четыре сезона по десять серий "Дома Дракона". Мнением он поделился в личном блоге.
В этом случае, по его мнению, удастся передать всю историю должным образом.
Писатель также прокомментировал "скачки во времени", за которые некоторые критики упрекали проект. Мартин считает, что создатели сериала неплохо с справились с такими переходами. Конечно, что-то было упущено, но если эпизодов было бы больше, то все равно нашлись бы недовольные зрители. Тогда бы жаловались на то, что сериал получился сильно затянутым.
Отдельно Мартин похвалил восьмой эпизод "Дома Дракона". В особенности ему понравилась игра Пэдди Консидайна, воплотившего образ короля Визериса. По мнению писателя, актер заслужил "Эмми".
"Дом Дракона" — приквел культовой "Игры престолов". Действие в шоу разворачивается за несколько веков до событий оригинала. Фокус в нем делается на семье Таргариенов.
Финальный эпизод первого сезона "Дома Дракона" выйдет 23 октября.
Кадр из сериала Игра престолов
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КультураНовости культурыКино и сериалыИгра престолов (сериал)Джордж Мартинчто посмотреть
 
 
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