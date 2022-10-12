https://ria.ru/20221012/domdrakona-1823327239.html

Джордж Мартин рассказал, сколько нужно сезонов "Дома Дракона"

Джордж Мартин рассказал, сколько нужно сезонов "Дома Дракона" - РИА Новости, 12.10.2022

Джордж Мартин рассказал, сколько нужно сезонов "Дома Дракона"

Джордж Мартин заявил, что, на его взгляд, нужно отснять четыре сезона по десять серий "Дома Дракона". Мнением он поделился в личном блоге. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:23

2022-10-12T18:23

2022-10-12T18:23

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Джордж Мартин заявил, что, на его взгляд, нужно отснять четыре сезона по десять серий "Дома Дракона". Мнением он поделился в личном блоге. В этом случае, по его мнению, удастся передать всю историю должным образом. Писатель также прокомментировал "скачки во времени", за которые некоторые критики упрекали проект. Мартин считает, что создатели сериала неплохо с справились с такими переходами. Конечно, что-то было упущено, но если эпизодов было бы больше, то все равно нашлись бы недовольные зрители. Тогда бы жаловались на то, что сериал получился сильно затянутым.Отдельно Мартин похвалил восьмой эпизод "Дома Дракона". В особенности ему понравилась игра Пэдди Консидайна, воплотившего образ короля Визериса. По мнению писателя, актер заслужил "Эмми"."Дом Дракона" — приквел культовой "Игры престолов". Действие в шоу разворачивается за несколько веков до событий оригинала. Фокус в нем делается на семье Таргариенов. Финальный эпизод первого сезона "Дома Дракона" выйдет 23 октября.

https://ria.ru/20220912/domdrakona-1816310444.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал), джордж мартин, что посмотреть