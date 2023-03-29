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Российский внешний долг в 2022 году упал до минимума за 15 лет - РИА Новости, 30.03.2023
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16:59 29.03.2023 (обновлено: 02:52 30.03.2023)
https://ria.ru/20230329/dolg-1861639547.html
Российский внешний долг в 2022 году упал до минимума за 15 лет
Российский внешний долг в 2022 году упал до минимума за 15 лет - РИА Новости, 30.03.2023
Российский внешний долг в 2022 году упал до минимума за 15 лет
Внешний долг по итогам минувшего года уменьшился на 21,1 процента, достигнув отметки в 380,5 миллиарда долларов — минимального значения с первого квартала 2007... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-29T16:59
2023-03-30T02:52
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
долг
антон силуанов
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Внешний долг по итогам минувшего года уменьшился на 21,1 процента, достигнув отметки в 380,5 миллиарда долларов — минимального значения с первого квартала 2007 года, следует из данных регулятора.В денежном выражении он снизился на 101,8 миллиарда долларов. Это максимальное падение с 2014 года, когда он внешний долг сократился на 129 миллиардов долларов.По информации Банка России, это явление связано с погашением кредитов, включая те, которые брались "в рамках отношений прямого инвестирования". Кроме того, к снижению долга привело сокращение задолженности по суверенным ценным бумагам, уточнил регулятор.Наименьший долг перед нерезидентами по итогам прошедшего года приходился на органы государственного управления — только 46,1 миллиарда долларов, при этом показатель за отчетный период снизился более чем на 25 процентов. Центробанк и финорганизации за год уменьшили внешнюю задолженность на 18,5 процента — до 93,5 миллиарда долларов.На остальную экономику пришлась основная часть долга перед иностранными кредиторами — 241 миллиард долларов против 304,3 миллиарда долларов годом ранее.Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал Россию надежным заемщиком, у которого есть необходимое количество валюты и ресурсов для выполнения обязательств по внешнему долгу, даже если Запад попробует этому воспрепятствовать.
https://ria.ru/20230329/finansy-1861612491.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, долг, антон силуанов
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Долг, Антон Силуанов
Российский внешний долг в 2022 году упал до минимума за 15 лет

Банк России: внешний долг России за год сократился на 101,8 миллиарда долларов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛист с денежными купюрами номиналом сто рублей
Лист с денежными купюрами номиналом сто рублей - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Внешний долг по итогам минувшего года уменьшился на 21,1 процента, достигнув отметки в 380,5 миллиарда долларов — минимального значения с первого квартала 2007 года, следует из данных регулятора.
В денежном выражении он снизился на 101,8 миллиарда долларов. Это максимальное падение с 2014 года, когда он внешний долг сократился на 129 миллиардов долларов.
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По информации Банка России, это явление связано с погашением кредитов, включая те, которые брались "в рамках отношений прямого инвестирования". Кроме того, к снижению долга привело сокращение задолженности по суверенным ценным бумагам, уточнил регулятор.
Наименьший долг перед нерезидентами по итогам прошедшего года приходился на органы государственного управления — только 46,1 миллиарда долларов, при этом показатель за отчетный период снизился более чем на 25 процентов. Центробанк и финорганизации за год уменьшили внешнюю задолженность на 18,5 процента — до 93,5 миллиарда долларов.
На остальную экономику пришлась основная часть долга перед иностранными кредиторами — 241 миллиард долларов против 304,3 миллиарда долларов годом ранее.
Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал Россию надежным заемщиком, у которого есть необходимое количество валюты и ресурсов для выполнения обязательств по внешнему долгу, даже если Запад попробует этому воспрепятствовать.
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