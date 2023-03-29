https://ria.ru/20230329/dolg-1861639547.html

Российский внешний долг в 2022 году упал до минимума за 15 лет

Российский внешний долг в 2022 году упал до минимума за 15 лет - РИА Новости, 30.03.2023

Российский внешний долг в 2022 году упал до минимума за 15 лет

Внешний долг по итогам минувшего года уменьшился на 21,1 процента, достигнув отметки в 380,5 миллиарда долларов — минимального значения с первого квартала 2007... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-29T16:59

2023-03-29T16:59

2023-03-30T02:52

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

долг

антон силуанов

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Внешний долг по итогам минувшего года уменьшился на 21,1 процента, достигнув отметки в 380,5 миллиарда долларов — минимального значения с первого квартала 2007 года, следует из данных регулятора.В денежном выражении он снизился на 101,8 миллиарда долларов. Это максимальное падение с 2014 года, когда он внешний долг сократился на 129 миллиардов долларов.По информации Банка России, это явление связано с погашением кредитов, включая те, которые брались "в рамках отношений прямого инвестирования". Кроме того, к снижению долга привело сокращение задолженности по суверенным ценным бумагам, уточнил регулятор.Наименьший долг перед нерезидентами по итогам прошедшего года приходился на органы государственного управления — только 46,1 миллиарда долларов, при этом показатель за отчетный период снизился более чем на 25 процентов. Центробанк и финорганизации за год уменьшили внешнюю задолженность на 18,5 процента — до 93,5 миллиарда долларов.На остальную экономику пришлась основная часть долга перед иностранными кредиторами — 241 миллиард долларов против 304,3 миллиарда долларов годом ранее.Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал Россию надежным заемщиком, у которого есть необходимое количество валюты и ресурсов для выполнения обязательств по внешнему долгу, даже если Запад попробует этому воспрепятствовать.

https://ria.ru/20230329/finansy-1861612491.html

https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, долг, антон силуанов