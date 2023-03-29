Российский внешний долг в 2022 году упал до минимума за 15 лет
Банк России: внешний долг России за год сократился на 101,8 миллиарда долларов
Лист с денежными купюрами номиналом сто рублей. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Внешний долг по итогам минувшего года уменьшился на 21,1 процента, достигнув отметки в 380,5 миллиарда долларов — минимального значения с первого квартала 2007 года, следует из данных регулятора.
В денежном выражении он снизился на 101,8 миллиарда долларов. Это максимальное падение с 2014 года, когда он внешний долг сократился на 129 миллиардов долларов.
По информации Банка России, это явление связано с погашением кредитов, включая те, которые брались "в рамках отношений прямого инвестирования". Кроме того, к снижению долга привело сокращение задолженности по суверенным ценным бумагам, уточнил регулятор.
Наименьший долг перед нерезидентами по итогам прошедшего года приходился на органы государственного управления — только 46,1 миллиарда долларов, при этом показатель за отчетный период снизился более чем на 25 процентов. Центробанк и финорганизации за год уменьшили внешнюю задолженность на 18,5 процента — до 93,5 миллиарда долларов.
На остальную экономику пришлась основная часть долга перед иностранными кредиторами — 241 миллиард долларов против 304,3 миллиарда долларов годом ранее.
Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал Россию надежным заемщиком, у которого есть необходимое количество валюты и ресурсов для выполнения обязательств по внешнему долгу, даже если Запад попробует этому воспрепятствовать.