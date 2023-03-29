https://ria.ru/20230329/dokhody-1861560959.html

Путин заявил, что рост реальных доходов россиян должен ускориться

Путин заявил, что рост реальных доходов россиян должен ускориться - РИА Новости, 29.03.2023

Путин заявил, что рост реальных доходов россиян должен ускориться

Рост реальных доходов россиян должен ускориться, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:39

2023-03-29T14:39

2023-03-29T14:59

владимир путин

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Рост реальных доходов россиян должен ускориться, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду."Уже по итогам марта инфляция опустится ниже 4%. По некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться, а значит реальные доходы граждан должны ускориться. Рассчитываем, что свой вклад внесет и дополнительное повышение МРОТ в начале следующего года на 18,5%", - добвил Путин.

https://ria.ru/20230329/suverenitet-1861556034.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, экономика