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Путин заявил, что рост реальных доходов россиян должен ускориться - РИА Новости, 29.03.2023
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14:39 29.03.2023 (обновлено: 14:59 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/dokhody-1861560959.html
Путин заявил, что рост реальных доходов россиян должен ускориться
Путин заявил, что рост реальных доходов россиян должен ускориться - РИА Новости, 29.03.2023
Путин заявил, что рост реальных доходов россиян должен ускориться
Рост реальных доходов россиян должен ускориться, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:39
2023-03-29T14:59
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Рост реальных доходов россиян должен ускориться, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду."Уже по итогам марта инфляция опустится ниже 4%. По некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться, а значит реальные доходы граждан должны ускориться. Рассчитываем, что свой вклад внесет и дополнительное повышение МРОТ в начале следующего года на 18,5%", - добвил Путин.
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин заявил, что рост реальных доходов россиян должен ускориться

Путин: рост реальных доходов россиян должен ускориться, свой вклад внесет повышение МРОТ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Рост реальных доходов россиян должен ускориться, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду.
"Уже по итогам марта инфляция опустится ниже 4%. По некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться, а значит реальные доходы граждан должны ускориться. Рассчитываем, что свой вклад внесет и дополнительное повышение МРОТ в начале следующего года на 18,5%", - добвил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Путин призвал обеспечить экономический суверенитет
Вчера, 14:31
 
Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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