https://ria.ru/20230329/dokhody-1861560152.html
Путин оценил рост доходов россиян
Путин оценил рост доходов россиян - РИА Новости, 29.03.2023
Путин оценил рост доходов россиян
Цель российских властей состоит в том, чтобы гражданам РФ жилось лучше, их доходы, хоть и скромно, начали расти, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:38
2023-03-29T14:38
2023-03-29T14:54
владимир путин
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783085396_0:70:3338:1948_1920x0_80_0_0_832fff8beec79c0096dc8b62dbfb8a3b.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Цель российских властей состоит в том, чтобы гражданам РФ жилось лучше, их доходы, хоть и скромно, начали расти, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду."Ключевой индикатор развития экономики, качества нашей экономической политики - это динамика доходов граждан. В конечном итоге это наша цель, чтобы людям жилось лучше. Отмечу, что заработные платы и реально располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении. Да, это пока очень скромные цифры", - сказал Путин."Ну, вот скажу, сами знаете, тем не менее. Реальная заработная плата с октября 2022 года подрастает на 03%, 0,4%, 0,6%. Реально располагаемые доходы граждан в четвертом квартале увеличилась на 0,9% к тому же периоду 2021 года. Конечно, это очень мало, но это все-таки движение в правильном направлении", - подчеркнул президент."Уже по итогам марта инфляция опустится ниже 4%. По некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться, а значит реальные доходы граждан должны ускориться. Рассчитываем, что свой вклад внесет и дополнительное повышение МРОТ в начале следующего года на 18,5%", - добвил Путин.
https://ria.ru/20230321/dokhod-1859338336.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783085396_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_32ecad8d69d6c85072e3a54bca6446cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин оценил рост доходов россиян
Президент Путин: доходы россиян, хоть и скромно, но начали расти
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Цель российских властей состоит в том, чтобы гражданам РФ жилось лучше, их доходы, хоть и скромно, начали расти, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду.
"Ключевой индикатор развития экономики, качества нашей экономической политики - это динамика доходов граждан. В конечном итоге это наша цель, чтобы людям жилось лучше. Отмечу, что заработные платы и реально располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении. Да, это пока очень скромные цифры", - сказал Путин.
"Ну, вот скажу, сами знаете, тем не менее. Реальная заработная плата с октября 2022 года подрастает на 03%, 0,4%, 0,6%. Реально располагаемые доходы граждан в четвертом квартале увеличилась на 0,9% к тому же периоду 2021 года. Конечно, это очень мало, но это все-таки движение в правильном направлении", - подчеркнул президент.
"Уже по итогам марта инфляция опустится ниже 4%. По некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться, а значит реальные доходы граждан должны ускориться. Рассчитываем, что свой вклад внесет и дополнительное повышение МРОТ в начале следующего года на 18,5%", - добвил Путин.
Эксперт рассказал, как получать сто тысяч рублей пассивного дохода в месяц