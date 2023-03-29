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Путин оценил рост доходов россиян - РИА Новости, 29.03.2023
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14:38 29.03.2023 (обновлено: 14:54 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/dokhody-1861560152.html
Путин оценил рост доходов россиян
Путин оценил рост доходов россиян - РИА Новости, 29.03.2023
Путин оценил рост доходов россиян
Цель российских властей состоит в том, чтобы гражданам РФ жилось лучше, их доходы, хоть и скромно, начали расти, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:38
2023-03-29T14:54
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Цель российских властей состоит в том, чтобы гражданам РФ жилось лучше, их доходы, хоть и скромно, начали расти, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду."Ключевой индикатор развития экономики, качества нашей экономической политики - это динамика доходов граждан. В конечном итоге это наша цель, чтобы людям жилось лучше. Отмечу, что заработные платы и реально располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении. Да, это пока очень скромные цифры", - сказал Путин."Ну, вот скажу, сами знаете, тем не менее. Реальная заработная плата с октября 2022 года подрастает на 03%, 0,4%, 0,6%. Реально располагаемые доходы граждан в четвертом квартале увеличилась на 0,9% к тому же периоду 2021 года. Конечно, это очень мало, но это все-таки движение в правильном направлении", - подчеркнул президент."Уже по итогам марта инфляция опустится ниже 4%. По некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться, а значит реальные доходы граждан должны ускориться. Рассчитываем, что свой вклад внесет и дополнительное повышение МРОТ в начале следующего года на 18,5%", - добвил Путин.
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин оценил рост доходов россиян

Президент Путин: доходы россиян, хоть и скромно, но начали расти

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Цель российских властей состоит в том, чтобы гражданам РФ жилось лучше, их доходы, хоть и скромно, начали расти, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду.
"Ключевой индикатор развития экономики, качества нашей экономической политики - это динамика доходов граждан. В конечном итоге это наша цель, чтобы людям жилось лучше. Отмечу, что заработные платы и реально располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении. Да, это пока очень скромные цифры", - сказал Путин.
"Ну, вот скажу, сами знаете, тем не менее. Реальная заработная плата с октября 2022 года подрастает на 03%, 0,4%, 0,6%. Реально располагаемые доходы граждан в четвертом квартале увеличилась на 0,9% к тому же периоду 2021 года. Конечно, это очень мало, но это все-таки движение в правильном направлении", - подчеркнул президент.
"Уже по итогам марта инфляция опустится ниже 4%. По некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться, а значит реальные доходы граждан должны ускориться. Рассчитываем, что свой вклад внесет и дополнительное повышение МРОТ в начале следующего года на 18,5%", - добвил Путин.
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