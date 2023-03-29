https://ria.ru/20230329/dokhody-1861560152.html

Путин оценил рост доходов россиян

Путин оценил рост доходов россиян - РИА Новости, 29.03.2023

Путин оценил рост доходов россиян

Цель российских властей состоит в том, чтобы гражданам РФ жилось лучше, их доходы, хоть и скромно, начали расти, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:38

2023-03-29T14:38

2023-03-29T14:54

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Цель российских властей состоит в том, чтобы гражданам РФ жилось лучше, их доходы, хоть и скромно, начали расти, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду."Ключевой индикатор развития экономики, качества нашей экономической политики - это динамика доходов граждан. В конечном итоге это наша цель, чтобы людям жилось лучше. Отмечу, что заработные платы и реально располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении. Да, это пока очень скромные цифры", - сказал Путин."Ну, вот скажу, сами знаете, тем не менее. Реальная заработная плата с октября 2022 года подрастает на 03%, 0,4%, 0,6%. Реально располагаемые доходы граждан в четвертом квартале увеличилась на 0,9% к тому же периоду 2021 года. Конечно, это очень мало, но это все-таки движение в правильном направлении", - подчеркнул президент."Уже по итогам марта инфляция опустится ниже 4%. По некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться, а значит реальные доходы граждан должны ускориться. Рассчитываем, что свой вклад внесет и дополнительное повышение МРОТ в начале следующего года на 18,5%", - добвил Путин.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика, россия