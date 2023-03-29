https://ria.ru/20230329/dnevnik-1861718763.html

В Нью-Йорке потребовали вернуть украденный дневник русского генерала

В Нью-Йорке потребовали вернуть украденный дневник русского генерала - РИА Новости, 29.03.2023

В Нью-Йорке потребовали вернуть украденный дневник русского генерала

Прокуратура Нью-Йорка обратилась в суд с требованием конфисковать украденный из американского университета дневник русского генерала и другие материалы,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T23:26

2023-03-29T23:26

2023-03-29T23:26

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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Прокуратура Нью-Йорка обратилась в суд с требованием конфисковать украденный из американского университета дневник русского генерала и другие материалы, относящиеся к периоду Первой мировой войны и революции в России. "Прокурор южного округа Нью-Йорка объявил сегодня о подаче гражданского иска о конфискации различных документов периода Первой мировой войны: писем, фотографий, относящихся к российским военным, в том числе дневника русского генерала", - говорится в опубликованном на сайте минюста США сообщении. Прокурор требует конфисковать документы, чтобы вернуть их в американский университет, из которого материалы были украдены. Уточняется, что речь о дневнике видного военачальника Российской империи и белого движения Николая Юденича, а также других документах, которые были отправлены в аукционный дом в Париж для выставления на торги в апреле 2018 года. Отмечается, что куратор аукционного дома изъял документы, поскольку не было предоставлено подтверждения их подлинности и происхождения. О том, кто совершил кражу и отправил материалы в Париж, не сообщается.

https://ria.ru/20230328/genotsid-1861405388.html

https://ria.ru/20220825/bayden-1812190236.html

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