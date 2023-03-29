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В Нью-Йорке потребовали вернуть украденный дневник русского генерала
В Нью-Йорке потребовали вернуть украденный дневник русского генерала - РИА Новости, 29.03.2023
В Нью-Йорке потребовали вернуть украденный дневник русского генерала
Прокуратура Нью-Йорка обратилась в суд с требованием конфисковать украденный из американского университета дневник русского генерала и другие материалы,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T23:26
2023-03-29T23:26
2023-03-29T23:26
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Прокуратура Нью-Йорка обратилась в суд с требованием конфисковать украденный из американского университета дневник русского генерала и другие материалы, относящиеся к периоду Первой мировой войны и революции в России. "Прокурор южного округа Нью-Йорка объявил сегодня о подаче гражданского иска о конфискации различных документов периода Первой мировой войны: писем, фотографий, относящихся к российским военным, в том числе дневника русского генерала", - говорится в опубликованном на сайте минюста США сообщении. Прокурор требует конфисковать документы, чтобы вернуть их в американский университет, из которого материалы были украдены. Уточняется, что речь о дневнике видного военачальника Российской империи и белого движения Николая Юденича, а также других документах, которые были отправлены в аукционный дом в Париж для выставления на торги в апреле 2018 года. Отмечается, что куратор аукционного дома изъял документы, поскольку не было предоставлено подтверждения их подлинности и происхождения. О том, кто совершил кражу и отправил материалы в Париж, не сообщается.
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в мире, нью-йорк (город), париж, россия
В мире, Нью-Йорк (город), Париж, Россия
В Нью-Йорке потребовали вернуть украденный дневник русского генерала
Прокуратура Нью-Йорка потребовала вернуть университету украденный дневник генерала Юденича
ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Прокуратура Нью-Йорка обратилась в суд с требованием конфисковать украденный из американского университета дневник русского генерала и другие материалы, относящиеся к периоду Первой мировой войны и революции в России.
"Прокурор южного округа Нью-Йорка объявил сегодня о подаче гражданского иска о конфискации различных документов периода Первой мировой войны: писем, фотографий, относящихся к российским военным, в том числе дневника русского генерала", - говорится в опубликованном на сайте минюста США сообщении.
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Прокурор требует конфисковать документы, чтобы вернуть их в американский университет, из которого материалы были украдены.
Уточняется, что речь о дневнике видного военачальника Российской империи и белого движения Николая Юденича, а также других документах, которые были отправлены в аукционный дом в Париж для выставления на торги в апреле 2018 года. Отмечается, что куратор аукционного дома изъял документы, поскольку не было предоставлено подтверждения их подлинности и происхождения. О том, кто совершил кражу и отправил материалы в Париж, не сообщается.
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