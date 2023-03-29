Киев может попытаться свергнуть Лукашенко, заявили в МИД России
Дипломат Галузин допустил переброску Киевом диверсантов в Белоруссию для свержения власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия не исключает, что Киев может перебросить в Белоруссию диверсионные группы с целью свержения руководства страны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"За последние месяцы существенно ужесточилась риторика представителей "белорусских националистических формирований", воюющих в составе ВСУ на Донбассе и активно поддерживаемых киевскими властями и их западными кураторами. Лидеры и командиры этих головорезов-наемников открыто говорят, что в будущем планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского руководства. В этой связи нельзя исключать возможной переброски в Республику подобных диверсионных групп", - сказал дипломат.
"Конечно, белорусские силовые ведомства и спецслужбы при поддержке РГВ должны в полной мере учитывать подобные риски и при необходимости дать отпор как "точечным" провокациям, так и полномасштабному вторжению противника на территорию Белоруссии", - подчеркнул он в интервью RTVI.
Галузин также указал, что само по себе размещение Региональной группировки войск на территории Белоруссии - это мощный сдерживающий фактор для Киева.
Региональная группировка войск в Белоруссии была сформирована для защиты Союзного государства. О формировании группировки впервые заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября. По его словам, группировку задействуют в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства.
В марте президент Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному диверсанту скрываться в стране. Подозреваемым оказался Николай Швец, имеющий российский и украинский паспорта. Возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения акта терроризма, задержанный Швец активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания, сообщали в КГБ Белоруссии. Лукашенко заявил, что поручил "по всей стране провести жесточайшую зачистку" тех, кто вынашивает террористические планы.
Ранее Лукашенко заявил, что готов вместе с россиянами воевать с территории республики только в одном случае: если оттуда будет агрессия против Белоруссии. Он также обратил внимание, что еще до начала Россией специальной военной операции по территории Беларуси со стороны Украины готовился удар ракетными системами залпового огня, "это были преднамеренные действия украинской стороны". Лукашенко заявлял также, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко заявил, что отдал приказ военным взять под прицел центры принятия решений противников Минска, чтобы мгновенно ответить в случае нападения.