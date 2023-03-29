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Директора школы в Туве, где учится подвергшийся насилию ребенок, уволили - РИА Новости, 29.03.2023
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12:10 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/direktor-1861488307.html
Директора школы в Туве, где учится подвергшийся насилию ребенок, уволили
Директора школы в Туве, где учится подвергшийся насилию ребенок, уволили - РИА Новости, 29.03.2023
Директора школы в Туве, где учится подвергшийся насилию ребенок, уволили
Директор тувинской школы, где учится подвергшийся сексуальному насилию 10-летний ребенок, уволен, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:10
2023-03-29T12:10
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 29 мар – РИА Новости. Директор тувинской школы, где учится подвергшийся сексуальному насилию 10-летний ребенок, уволен, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского правительства. В конце января СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия), после заявления от матери мальчика. Ранее министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай в эфире телеканала "Тува 24" сообщил, что состояние ребенка удовлетворительное. В правительстве региона РИА Новости ранее сообщили, что ребенок будет направлен в Москву на лечение.
https://ria.ru/20230323/iznasilova-1860152274.html
республика тыва
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика тыва
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Тыва
Директора школы в Туве, где учится подвергшийся насилию ребенок, уволили

В Туве уволили директора школы, где учится подвергшийся сексуальному насилию мальчик

© РИА Новости / Алексей МайшевПустой учебный класс
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Пустой учебный класс. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 29 мар – РИА Новости. Директор тувинской школы, где учится подвергшийся сексуальному насилию 10-летний ребенок, уволен, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского правительства.
В конце января СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия), после заявления от матери мальчика.
«
"Минобр подтвердил, директор школы уволен", - сказал собеседник агентства. В правительстве не назвали причину увольнения и подробностей дела.
Ранее министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай в эфире телеканала "Тува 24" сообщил, что состояние ребенка удовлетворительное. В правительстве региона РИА Новости ранее сообщили, что ребенок будет направлен в Москву на лечение.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Тыва
 
 
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