https://ria.ru/20230329/direktor-1861488307.html

Директора школы в Туве, где учится подвергшийся насилию ребенок, уволили

Директора школы в Туве, где учится подвергшийся насилию ребенок, уволили - РИА Новости, 29.03.2023

Директора школы в Туве, где учится подвергшийся насилию ребенок, уволили

Директор тувинской школы, где учится подвергшийся сексуальному насилию 10-летний ребенок, уволен, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:10

2023-03-29T12:10

2023-03-29T12:10

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 29 мар – РИА Новости. Директор тувинской школы, где учится подвергшийся сексуальному насилию 10-летний ребенок, уволен, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского правительства. В конце января СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия), после заявления от матери мальчика. Ранее министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай в эфире телеканала "Тува 24" сообщил, что состояние ребенка удовлетворительное. В правительстве региона РИА Новости ранее сообщили, что ребенок будет направлен в Москву на лечение.

https://ria.ru/20230323/iznasilova-1860152274.html

республика тыва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика тыва