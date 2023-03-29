https://ria.ru/20230329/diplomatiya-1861718232.html

Экс-глава МИД Австрии: Запад не заинтересован в дипломатии на Украине

Экс-глава МИД Австрии: Запад не заинтересован в дипломатии на Украине - РИА Новости, 29.03.2023

Экс-глава МИД Австрии: Запад не заинтересован в дипломатии на Украине

Вашингтон и Брюссель не заинтересованы в дипломатическом урегулировании украинского конфликта, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T23:22

2023-03-29T23:22

2023-03-29T23:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вашингтон (штат)

брюссель

ангела меркель

карин кнайсль

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

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ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Вашингтон и Брюссель не заинтересованы в дипломатическом урегулировании украинского конфликта, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, дипломатия, которая "велась" в январе-феврале 2022 года, с тем, чтобы предотвратить конфликт на Украине, "не была настоящей дипломатией". По ее словам, требования, о которых неоднократно заявляла российская сторона, касающиеся архитектуры безопасности, не брались во внимание. Экс-министр также напомнила, что бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель, говоря ранее о Минских соглашениях, заявила, что они были нужны для того, чтобы дать Украине время. Кнайсль согласилась с тем, что в некоторых ситуациях выиграть время действительно требуются. "Но этот выигрыш времени никогда не должен быть только в пользу одной стороны конфликта и в ущерб другой стороне. "Минск" был огромным обманом в плане переговоров по урегулированию", - сказала экс-министр в эфире турецкого телеканала TRT World. Она также указала на то, что в прошлом году это заявление Меркель активно обсуждалось в России, но в западных СМИ на него не обратили внимание. "Дипломатия… это переговоры при любых обстоятельствах. Этого мы не видели. Зато было много словесных атак... вроде того, что "Россию нужно победить на поле боя"… Вместо переговоров мы увидели танки. И такая ситуация сохраняется до сих пор", - заключила Кнайсль. Она добавила, что доверие, необходимое для переговоров, исчезло. "Сначала нужно доверие, нужна повестка дня, и нужно что-то вроде симметрии между партнерами. Когда Китай предложил свои 12 пунктов (для решения конфликта), Вашингтон и Брюссель отвергли их, аргументируя это тем, что это всего лишь пункты, а не мирный план", - напомнила Кнайсль. При этом она указала на то, что это и не может быть мирным планом, потому что для него требуются переговоры сторон конфликта. "Но то, каким образом предложение Китая было отвергнуто, было сделано очень невежливо, грубо. Это показывает нам очень малый интерес в настоящий момент со стороны Брюсселя и Вашингтона к тому, чтобы действительно взяться за дело. Потому как, например, (Владимир - ред.) Зеленский, украинский президент, свой интерес к этой китайской инициативе показал", - отметила экс-глава австрийского МИД.

https://ria.ru/20230328/vashington-1861062284.html

https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html

украина

вашингтон (штат)

брюссель

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в мире, украина, вашингтон (штат), брюссель, ангела меркель, карин кнайсль, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)