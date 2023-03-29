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США потратят 9,5 миллиарда долларов на продвижение демократии в мире - РИА Новости, 29.03.2023
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19:55 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/demokratiya-1861693553.html
США потратят 9,5 миллиарда долларов на продвижение демократии в мире
США потратят 9,5 миллиарда долларов на продвижение демократии в мире - РИА Новости, 29.03.2023
США потратят 9,5 миллиарда долларов на продвижение демократии в мире
Расходы США на "поддержку демократии" в мире в 2022-2024 финансовых годах составят 9,5 миллиарда долларов, говорится в опубликованном заявлении Белого дома. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:55
2023-03-29T19:55
в мире
вашингтон (штат)
коста-рика
джо байден
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА новости. Расходы США на "поддержку демократии" в мире в 2022-2024 финансовых годах составят 9,5 миллиарда долларов, говорится в опубликованном заявлении Белого дома. "В 2022, 2023 и 2024 финансовых годах Соединенные Штаты инвестировали и намерены направить приблизительно 9,5 миллиарда долларов… на поддержку демократии, прав человека и правильное управление по всему миру", - указано в сообщении. Ранее президент США Джо Байден в рамках проходящего "саммита за демократию" объявил об инвестициях в размере 690 миллионов долларов со стороны американского правительства на обновление демократии в мире. США в среду вместе с Замбией, Коста-Рикой, Нидерландами и Южной Кореей официально проводят второй "Саммит за демократию" для 120 избранных государств. Как сообщил ранее госдепартамент США, мероприятие будет включать выступления ведущих активистов и представителей гражданского общества.
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в мире, вашингтон (штат), коста-рика, джо байден, сша
В мире, Вашингтон (штат), Коста-Рика, Джо Байден, США
США потратят 9,5 миллиарда долларов на продвижение демократии в мире

США потратят 9,5 миллиарда долларов на продвижение демократии в мире в 2022-2024 годах

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома
Здание Белого дома - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА новости. Расходы США на "поддержку демократии" в мире в 2022-2024 финансовых годах составят 9,5 миллиарда долларов, говорится в опубликованном заявлении Белого дома.
"В 2022, 2023 и 2024 финансовых годах Соединенные Штаты инвестировали и намерены направить приблизительно 9,5 миллиарда долларов… на поддержку демократии, прав человека и правильное управление по всему миру", - указано в сообщении.
Ранее президент США Джо Байден в рамках проходящего "саммита за демократию" объявил об инвестициях в размере 690 миллионов долларов со стороны американского правительства на обновление демократии в мире.
США в среду вместе с Замбией, Коста-Рикой, Нидерландами и Южной Кореей официально проводят второй "Саммит за демократию" для 120 избранных государств. Как сообщил ранее госдепартамент США, мероприятие будет включать выступления ведущих активистов и представителей гражданского общества.
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