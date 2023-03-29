https://ria.ru/20230329/demokratiya-1861693553.html
США потратят 9,5 миллиарда долларов на продвижение демократии в мире
США потратят 9,5 миллиарда долларов на продвижение демократии в мире - РИА Новости, 29.03.2023
США потратят 9,5 миллиарда долларов на продвижение демократии в мире
Расходы США на "поддержку демократии" в мире в 2022-2024 финансовых годах составят 9,5 миллиарда долларов, говорится в опубликованном заявлении Белого дома. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:55
2023-03-29T19:55
2023-03-29T19:55
в мире
вашингтон (штат)
коста-рика
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_146:867:5293:3762_1920x0_80_0_0_8f9dda15b7ea1c53be6f6e023d6c3c62.jpg
ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА новости. Расходы США на "поддержку демократии" в мире в 2022-2024 финансовых годах составят 9,5 миллиарда долларов, говорится в опубликованном заявлении Белого дома. "В 2022, 2023 и 2024 финансовых годах Соединенные Штаты инвестировали и намерены направить приблизительно 9,5 миллиарда долларов… на поддержку демократии, прав человека и правильное управление по всему миру", - указано в сообщении. Ранее президент США Джо Байден в рамках проходящего "саммита за демократию" объявил об инвестициях в размере 690 миллионов долларов со стороны американского правительства на обновление демократии в мире. США в среду вместе с Замбией, Коста-Рикой, Нидерландами и Южной Кореей официально проводят второй "Саммит за демократию" для 120 избранных государств. Как сообщил ранее госдепартамент США, мероприятие будет включать выступления ведущих активистов и представителей гражданского общества.
https://ria.ru/20230329/demokratiya-1861586509.html
вашингтон (штат)
коста-рика
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_372:0:5388:3762_1920x0_80_0_0_88f1e4dafe4e36f1d732bfc11c29ee80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), коста-рика, джо байден, сша
В мире, Вашингтон (штат), Коста-Рика, Джо Байден, США
США потратят 9,5 миллиарда долларов на продвижение демократии в мире
США потратят 9,5 миллиарда долларов на продвижение демократии в мире в 2022-2024 годах