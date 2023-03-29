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Волкова обвинили в поставке неисправных БПЛА для охраны Керченского моста
Волкова обвинили в поставке неисправных БПЛА для охраны Керченского моста - РИА Новости, 29.03.2023
Волкова обвинили в поставке неисправных БПЛА для охраны Керченского моста
Следственный комитет обвинил полковника Росгвардии Сергея Волкова в поставке неисправных комплексов "Орел-БПЛА" для охраны Крымского моста, сообщил прокурор в... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:19
2023-03-29T17:19
2023-03-29T17:48
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
александр хинштейн
москва
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Следственный комитет обвинил полковника Росгвардии Сергея Волкова в поставке неисправных комплексов "Орел-БПЛА" для охраны Крымского моста, сообщил прокурор в 235-м гарнизонном военном суде."Волков обвиняется в приобретении двух неисправных комплексов "Орел-БПЛА", не позволяющих осуществлять охрану Керченского моста", — говорится в заявлении.Во время перерыва прокурор пояснил РИА Новости, что изначально назвал мост Керченским, чтобы обозначить территориальную привязку — речь о Крымском мосте между Керченским и Таманским полуостровами, а не Крымском мосте в Москве.Волков, по версии СК, согласовал поставку комплексов, которые не в состоянии обнаружить и пресечь нахождение беспилотников малого класса в охраняемом воздушном пространстве из-за "отсутствия технической возможности".Адвокат обвиняемого на это возразил, что его подзащитный не имеет радиотехнического образования и был лишь хозяйственником.По его утверждению, проблема с комплексами оказалась в недостающем "дополнительном агрегате", за поставку которого завод-производитель якобы потребовал доплату.Судя по сайту госзакупок, контракт на поставку "Орлов-БПЛА" был заключен в октябре 2020 года, а отгрузка комплексов должна была произойти к декабрю 2021-го. Сумма – 395,4 миллиона рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, александр хинштейн, москва
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия, Александр Хинштейн, Москва
Волкова обвинили в поставке неисправных БПЛА для охраны Керченского моста
Полковника Росгвардии Волкова заподозрили в поставках неисправных комплексов "Орел-БПЛА"
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Следственный комитет обвинил полковника Росгвардии Сергея Волкова в поставке неисправных комплексов "Орел-БПЛА" для охраны Крымского моста, сообщил прокурор в 235-м гарнизонном военном суде.
"Волков обвиняется в приобретении двух неисправных комплексов "Орел-БПЛА", не позволяющих осуществлять охрану Керченского моста", — говорится в заявлении.
Накануне о задержании начальника отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова сообщил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. По его сведениям, сотрудники Росгвардии организовали поставку неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам.
Во время перерыва прокурор пояснил РИА Новости, что изначально назвал мост Керченским, чтобы обозначить территориальную привязку — речь о Крымском мосте между Керченским и Таманским полуостровами, а не Крымском мосте в Москве.
Волков, по версии СК, согласовал поставку комплексов, которые не в состоянии обнаружить и пресечь нахождение беспилотников малого класса в охраняемом воздушном пространстве из-за "отсутствия технической возможности".
Адвокат обвиняемого на это возразил, что его подзащитный не имеет радиотехнического образования и был лишь хозяйственником.
По его утверждению, проблема с комплексами оказалась в недостающем "дополнительном агрегате", за поставку которого завод-производитель якобы потребовал доплату.
Судя по сайту госзакупок, контракт на поставку "Орлов-БПЛА" был заключен в октябре 2020 года, а отгрузка комплексов должна была произойти к декабрю 2021-го. Сумма – 395,4 миллиона рублей.
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