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Волкова обвинили в поставке неисправных БПЛА для охраны Керченского моста

Волкова обвинили в поставке неисправных БПЛА для охраны Керченского моста - РИА Новости, 29.03.2023

Волкова обвинили в поставке неисправных БПЛА для охраны Керченского моста

Следственный комитет обвинил полковника Росгвардии Сергея Волкова в поставке неисправных комплексов "Орел-БПЛА" для охраны Крымского моста, сообщил прокурор в... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:19

2023-03-29T17:19

2023-03-29T17:48

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

александр хинштейн

москва

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Следственный комитет обвинил полковника Росгвардии Сергея Волкова в поставке неисправных комплексов "Орел-БПЛА" для охраны Крымского моста, сообщил прокурор в 235-м гарнизонном военном суде."Волков обвиняется в приобретении двух неисправных комплексов "Орел-БПЛА", не позволяющих осуществлять охрану Керченского моста", — говорится в заявлении.Во время перерыва прокурор пояснил РИА Новости, что изначально назвал мост Керченским, чтобы обозначить территориальную привязку — речь о Крымском мосте между Керченским и Таманским полуостровами, а не Крымском мосте в Москве.Волков, по версии СК, согласовал поставку комплексов, которые не в состоянии обнаружить и пресечь нахождение беспилотников малого класса в охраняемом воздушном пространстве из-за "отсутствия технической возможности".Адвокат обвиняемого на это возразил, что его подзащитный не имеет радиотехнического образования и был лишь хозяйственником.По его утверждению, проблема с комплексами оказалась в недостающем "дополнительном агрегате", за поставку которого завод-производитель якобы потребовал доплату.Судя по сайту госзакупок, контракт на поставку "Орлов-БПЛА" был заключен в октябре 2020 года, а отгрузка комплексов должна была произойти к декабрю 2021-го. Сумма – 395,4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230324/beglov-1860489715.html

москва

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, александр хинштейн, москва