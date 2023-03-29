https://ria.ru/20230329/boepripasy-1861604356.html

В Польше приняли нацпрограмму по наращиванию производства боеприпасов

В Польше приняли нацпрограмму по наращиванию производства боеприпасов - РИА Новости, 29.03.2023

В Польше приняли нацпрограмму по наращиванию производства боеприпасов

Кабмин Польши принял национальную программу наращивания производства боеприпасов, сообщил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:00

2023-03-29T16:00

2023-03-29T16:00

украина

польша

россия

сергей лавров

матеуш моравецкий

евросоюз

нато

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ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Кабмин Польши принял национальную программу наращивания производства боеприпасов, сообщил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. "Сегодня Совет министров принял постановление, в котором говорится о национальной программе производства боеприпасов, национальной программе увеличения производственных возможностей боеприпасов", - сказал Моравецкий. Он отметил, что в настоящее время в Европе существует огромный спрос на боеприпасы. "Сегодня если бы кто-то мог в Польше или в Европе производить боеприпасы больших калибров - 155 или 122 миллиметров -, то эти боеприпасы были бы куплены на корню. И это объемы (которые можно продать – ред.) намного больше, чем производственные возможности Германии, Франции, Польши, Италии, Нидерландов и многих других стран Европейского союза", - сказал польский премьер. Он заявил, что приглашает к участию в программе как государственные, так и частные и иностранные предприятия. "Сегодня мы утвердили программу, которая поощряет частные предприятия, государственные компании, иностранные фирмы, которые будут, конечно, проверены нашими спецслужбами, чтобы на территории Польской республики возводились новые фабрики боеприпасов", - сказал Моравецкий. При этом он не скрывает, что Польша намерена резко нарастить производство боеприпасов для того, чтобы поставлять на Украину. "Сегодня украинцы выстреливают несколько тысяч артиллерийских снарядов в день. Так что мы говорим о необходимости резкого увеличения производственных возможностей в производстве боеприпасов", - сказал Моравецкий. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства. Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230320/ukraina-1859142631.html

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

https://ria.ru/20230220/vooruzhenie-1853280882.html

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украина, польша, россия, сергей лавров, матеуш моравецкий, евросоюз, нато