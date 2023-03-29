Рейтинг@Mail.ru
В Польше приняли нацпрограмму по наращиванию производства боеприпасов - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/boepripasy-1861604356.html
В Польше приняли нацпрограмму по наращиванию производства боеприпасов
В Польше приняли нацпрограмму по наращиванию производства боеприпасов - РИА Новости, 29.03.2023
В Польше приняли нацпрограмму по наращиванию производства боеприпасов
Кабмин Польши принял национальную программу наращивания производства боеприпасов, сообщил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:00
2023-03-29T16:00
украина
польша
россия
сергей лавров
матеуш моравецкий
евросоюз
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569025784_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_ab47f6af5cb42a772772274fa3bff2c3.jpg
ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Кабмин Польши принял национальную программу наращивания производства боеприпасов, сообщил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. "Сегодня Совет министров принял постановление, в котором говорится о национальной программе производства боеприпасов, национальной программе увеличения производственных возможностей боеприпасов", - сказал Моравецкий. Он отметил, что в настоящее время в Европе существует огромный спрос на боеприпасы. "Сегодня если бы кто-то мог в Польше или в Европе производить боеприпасы больших калибров - 155 или 122 миллиметров -, то эти боеприпасы были бы куплены на корню. И это объемы (которые можно продать – ред.) намного больше, чем производственные возможности Германии, Франции, Польши, Италии, Нидерландов и многих других стран Европейского союза", - сказал польский премьер. Он заявил, что приглашает к участию в программе как государственные, так и частные и иностранные предприятия. "Сегодня мы утвердили программу, которая поощряет частные предприятия, государственные компании, иностранные фирмы, которые будут, конечно, проверены нашими спецслужбами, чтобы на территории Польской республики возводились новые фабрики боеприпасов", - сказал Моравецкий. При этом он не скрывает, что Польша намерена резко нарастить производство боеприпасов для того, чтобы поставлять на Украину. "Сегодня украинцы выстреливают несколько тысяч артиллерийских снарядов в день. Так что мы говорим о необходимости резкого увеличения производственных возможностей в производстве боеприпасов", - сказал Моравецкий. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства. Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230320/ukraina-1859142631.html
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
https://ria.ru/20230220/vooruzhenie-1853280882.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569025784_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_f3055a650a7ff06592d1d47353b55550.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, польша, россия, сергей лавров, матеуш моравецкий, евросоюз, нато
Украина, Польша, Россия, Сергей Лавров, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, НАТО
В Польше приняли нацпрограмму по наращиванию производства боеприпасов

Моравецкий: правительство Польши приняло нацпрограмму по наращиванию производства снарядов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Варшава. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. Кабмин Польши принял национальную программу наращивания производства боеприпасов, сообщил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
"Сегодня Совет министров принял постановление, в котором говорится о национальной программе производства боеприпасов, национальной программе увеличения производственных возможностей боеприпасов", - сказал Моравецкий.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Украины уже не было бы без Вашингтона и Варшавы, заявил премьер Польши
20 марта, 14:40
Он отметил, что в настоящее время в Европе существует огромный спрос на боеприпасы.
"Сегодня если бы кто-то мог в Польше или в Европе производить боеприпасы больших калибров - 155 или 122 миллиметров -, то эти боеприпасы были бы куплены на корню. И это объемы (которые можно продать – ред.) намного больше, чем производственные возможности Германии, Франции, Польши, Италии, Нидерландов и многих других стран Европейского союза", - сказал польский премьер.
Он заявил, что приглашает к участию в программе как государственные, так и частные и иностранные предприятия. "Сегодня мы утвердили программу, которая поощряет частные предприятия, государственные компании, иностранные фирмы, которые будут, конечно, проверены нашими спецслужбами, чтобы на территории Польской республики возводились новые фабрики боеприпасов", - сказал Моравецкий.
При этом он не скрывает, что Польша намерена резко нарастить производство боеприпасов для того, чтобы поставлять на Украину.
Участники праздничного шествия по случаю празднования Дня соборности Украины - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
Киев делает ставку на бандеровский гитлерюгенд
15 января, 08:00
"Сегодня украинцы выстреливают несколько тысяч артиллерийских снарядов в день. Так что мы говорим о необходимости резкого увеличения производственных возможностей в производстве боеприпасов", - сказал Моравецкий.
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства. Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Премьеры Польши и Италии обсудили поставки вооружения на Украину
20 февраля, 20:27
 
УкраинаПольшаРоссияСергей ЛавровМатеуш МоравецкийЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала