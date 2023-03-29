https://ria.ru/20230329/blokada-1861462915.html

Работники мусоросжигательного завода под Парижем устроили его блокаду

Работники мусоросжигательного завода под Парижем устроили его блокаду - РИА Новости, 29.03.2023

Работники мусоросжигательного завода под Парижем устроили его блокаду

Работники мусоросжигательного завода в Исси-ле-Мулино под Парижем в среду утром вновь устроили блокаду из-за пенсионной реформы, они не пропускают машины с... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:00

2023-03-29T11:00

2023-03-29T11:13

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ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Работники мусоросжигательного завода в Исси-ле-Мулино под Парижем в среду утром вновь устроили блокаду из-за пенсионной реформы, они не пропускают машины с мусором, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В среду утром работники мусоросжигательного завода в Исси-ле-Мулино по призыву профсоюза собрались у его здания, чтобы выразить протест в связи с принятой правительством Франции пенсионной реформой. Они блокировали въезд в здание и не дают машинам по сбору мусора заехать. "Мы представляем интересы центра переработки мусора в Исси-ле-Мулино, где сжигают отходы парижского региона и Парижа. Мы - профсоюз рабочих этого завода, которые выступают против пенсионной реформы. Этот центр переработки является стратегическим, мы решили устроить блокаду, чтобы нас, наконец, услышали, и чтобы дать понять правительству, что мы это так не оставим", - рассказал в беседе с агентством один из участников блокады. По данным мэрии Парижа, в настоящее время в очереди на вывоз находится около 7,5 тысячи тонн мусора. Мусорщики бастуют против пенсионной реформы уже третью неделю. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы принять законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот закон уже вызвал сильную волну забастовок и протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.

https://ria.ru/20230328/rospusk-1861351524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работники мусоросжигательного завода перекрыли проезд. Кадры из пригорода Парижа Работники мусоросжигательного завода под Парижем не пускают мусоровозы в знак протеста против пенсионной реформы 2023-03-29T11:00 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, париж