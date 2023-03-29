Рейтинг@Mail.ru
Работники мусоросжигательного завода под Парижем устроили его блокаду - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 29.03.2023 (обновлено: 11:13 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/blokada-1861462915.html
Работники мусоросжигательного завода под Парижем устроили его блокаду
Работники мусоросжигательного завода под Парижем устроили его блокаду - РИА Новости, 29.03.2023
Работники мусоросжигательного завода под Парижем устроили его блокаду
Работники мусоросжигательного завода в Исси-ле-Мулино под Парижем в среду утром вновь устроили блокаду из-за пенсионной реформы, они не пропускают машины с... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:00
2023-03-29T11:13
в мире
франция
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861463996_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_78176b2713bb1e29404b12a214b1a8a8.jpg
ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Работники мусоросжигательного завода в Исси-ле-Мулино под Парижем в среду утром вновь устроили блокаду из-за пенсионной реформы, они не пропускают машины с мусором, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В среду утром работники мусоросжигательного завода в Исси-ле-Мулино по призыву профсоюза собрались у его здания, чтобы выразить протест в связи с принятой правительством Франции пенсионной реформой. Они блокировали въезд в здание и не дают машинам по сбору мусора заехать. "Мы представляем интересы центра переработки мусора в Исси-ле-Мулино, где сжигают отходы парижского региона и Парижа. Мы - профсоюз рабочих этого завода, которые выступают против пенсионной реформы. Этот центр переработки является стратегическим, мы решили устроить блокаду, чтобы нас, наконец, услышали, и чтобы дать понять правительству, что мы это так не оставим", - рассказал в беседе с агентством один из участников блокады. По данным мэрии Парижа, в настоящее время в очереди на вывоз находится около 7,5 тысячи тонн мусора. Мусорщики бастуют против пенсионной реформы уже третью неделю. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы принять законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот закон уже вызвал сильную волну забастовок и протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
https://ria.ru/20230328/rospusk-1861351524.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работники мусоросжигательного завода перекрыли проезд. Кадры из пригорода Парижа
Работники мусоросжигательного завода под Парижем не пускают мусоровозы в знак протеста против пенсионной реформы
2023-03-29T11:00
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861463996_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8e071f06cf3c67aa185983910a164469.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж
В мире, Франция, Париж
Работники мусоросжигательного завода под Парижем устроили его блокаду

Работники мусоросжигательного завода под Парижем утром снова устроили его блокаду

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Работники мусоросжигательного завода в Исси-ле-Мулино под Парижем в среду утром вновь устроили блокаду из-за пенсионной реформы, они не пропускают машины с мусором, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В среду утром работники мусоросжигательного завода в Исси-ле-Мулино по призыву профсоюза собрались у его здания, чтобы выразить протест в связи с принятой правительством Франции пенсионной реформой. Они блокировали въезд в здание и не дают машинам по сбору мусора заехать.
"Мы представляем интересы центра переработки мусора в Исси-ле-Мулино, где сжигают отходы парижского региона и Парижа. Мы - профсоюз рабочих этого завода, которые выступают против пенсионной реформы. Этот центр переработки является стратегическим, мы решили устроить блокаду, чтобы нас, наконец, услышали, и чтобы дать понять правительству, что мы это так не оставим", - рассказал в беседе с агентством один из участников блокады.
По данным мэрии Парижа, в настоящее время в очереди на вывоз находится около 7,5 тысячи тонн мусора. Мусорщики бастуют против пенсионной реформы уже третью неделю.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы принять законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот закон уже вызвал сильную волну забастовок и протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
Полиция во Франции - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
МВД Франции объявило о роспуске экодвижения из-за беспорядков
Вчера, 19:02
 
В миреФранцияПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала