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У нижегородца похитили биткоины на сумму более десяти миллионов рублей

У нижегородца похитили биткоины на сумму более десяти миллионов рублей - РИА Новости, 29.03.2023

У нижегородца похитили биткоины на сумму более десяти миллионов рублей

Полицейские проводят проверку по заявлению нижегородца о похищении биткоинов на сумму более 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:47

2023-03-29T15:47

2023-03-29T15:47

происшествия

нижний новгород

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по заявлению нижегородца о похищении биткоинов на сумму более 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ. "В полицию обратился 29-летний житель Нижнего Новгорода, который сообщил, что выводил биткоины с онлайн-кошелька через приложение, переводя их на сервис для аренды мощностей майнинга и пополнения депозитного счета. В строках приложения не заметил подмену адреса и суммы отправляемых средств, в результате чего потерял 4,705 btc (более 10 миллионов рублей)", - говорится в сообщении. Сотрудники ОВД проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230116/kriptorynok-1845072593.html

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происшествия, нижний новгород, россия