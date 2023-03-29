Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил позитивную динамику развития экономики - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 29.03.2023 (обновлено: 17:05 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/bezrabotitsa-1861561806.html
Путин отметил позитивную динамику развития экономики
Путин отметил позитивную динамику развития экономики - РИА Новости, 29.03.2023
Путин отметил позитивную динамику развития экономики
Экономика России развивается положительно, многие показатели растут, сообщил Владимир Путин на совещании с членами правительства. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:41
2023-03-29T17:05
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861583727_0:292:3121:2048_1920x0_80_0_0_b8d7598b04db500c58cd141e7165dd62.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Экономика России развивается положительно, многие показатели растут, сообщил Владимир Путин на совещании с членами правительства.Несмотря на экономический рост, президент призвал правительство не расслабляться, поручил повысить эффективность и обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет.Власти должны действовать быстро, без лишней бюрократии, поскольку введенные против России нелегитимные санкции в среднесрочной перспективе могут действительно негативно отразиться на экономике, подчеркнул он.Как отметил глава государства, безработица сегодня находится на рекордно низком уровне, но это не означает, что проблемы на рынке труда решены.Ведущим фактором роста экономики президент назвал устойчивое увеличение внутреннего спроса, но его динамика должна соответствовать ориентирам Центробанка по инфляции. Он поручил не допустить ни ее ускорения, ни избыточного замедления.На совещании Путин также затронул вопрос достижения технологического суверенитета. Он констатировал, что обрабатывающая промышленность пока развивается более медленными темпами, чем в минувшем году. Президент поручил восстановить наиболее пострадавшие отрасли — автопром и лесопромышленный комплекс.Говоря об инфраструктуре, глава государства отметил рекордные объемы строительства жилья и ремонта дорог в 2022 году. Он поручил правительству и региональным властям удержать набранный темп. Для этого из бюджета дополнительно выделено 315 миллиардов рублей на целевые кредиты.Ключевым индикатором развития экономики Путин назвал динамику доходов граждан. Этот показатель в реальном выражении вновь начал расти, хотя темпы пока небольшие.Также в 2022-м, по данным Росстата, на 2,7 года увеличилась продолжительность жизни, снижается смертность. Поддержание этих тенденций президент назвал важнейшей задачей для всех уровней власти.
https://ria.ru/20230327/zarplaty-1860798355.html
https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html
https://ria.ru/20230327/ekonomika-1860938815.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861583727_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_818b31e2e2f8b0e646897d1cd8a8dd70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика
Россия, Экономика
Путин отметил позитивную динамику развития экономики

Путин на совещании с правительством отметил позитивную динамику развития экономики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Экономика России развивается положительно, многие показатели растут, сообщил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«

"Российская экономика начиная с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на нашем рынке — за счет тех, кто ушел с нашего рынка, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими странами Востока и Юга".

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Владимир Путин
Несмотря на экономический рост, президент призвал правительство не расслабляться, поручил повысить эффективность и обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет.
Власти должны действовать быстро, без лишней бюрократии, поскольку введенные против России нелегитимные санкции в среднесрочной перспективе могут действительно негативно отразиться на экономике, подчеркнул он.
Девушка считает прибыль с помощью калькулятора - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Названы регионы с самыми высокими зарплатами
27 марта, 00:10
Как отметил глава государства, безработица сегодня находится на рекордно низком уровне, но это не означает, что проблемы на рынке труда решены.
«

"Есть в целом вопросы к качеству рабочих мест. В отдельных регионах и населенных пунктах уровень безработицы все-таки гораздо выше среднего по стране. На предприятиях, где сократился выпуск продукции, коллективы загружены частично, работают в неполную смену".

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Владимир Путин
Ведущим фактором роста экономики президент назвал устойчивое увеличение внутреннего спроса, но его динамика должна соответствовать ориентирам Центробанка по инфляции. Он поручил не допустить ни ее ускорения, ни избыточного замедления.
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Раскрыт секрет непотопляемости российской экономики
23 марта, 17:54
На совещании Путин также затронул вопрос достижения технологического суверенитета. Он констатировал, что обрабатывающая промышленность пока развивается более медленными темпами, чем в минувшем году. Президент поручил восстановить наиболее пострадавшие отрасли — автопром и лесопромышленный комплекс.
«

"Необходимо обеспечить быстрый запуск новых проектов в обрабатывающих отраслях, особенно в производстве высокотехнологичной продукции. <...> Имею в виду и кластерную инвестиционную платформу, и промышленную ипотеку".

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Владимир Путин
Говоря об инфраструктуре, глава государства отметил рекордные объемы строительства жилья и ремонта дорог в 2022 году. Он поручил правительству и региональным властям удержать набранный темп. Для этого из бюджета дополнительно выделено 315 миллиардов рублей на целевые кредиты.
Ключевым индикатором развития экономики Путин назвал динамику доходов граждан. Этот показатель в реальном выражении вновь начал расти, хотя темпы пока небольшие.
Также в 2022-м, по данным Росстата, на 2,7 года увеличилась продолжительность жизни, снижается смертность. Поддержание этих тенденций президент назвал важнейшей задачей для всех уровней власти.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Запад ошибся, рассчитывая на крах российской экономики, заявил Патрушев
27 марта, 14:17
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала