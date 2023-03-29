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Путин отметил позитивную динамику развития экономики
Путин отметил позитивную динамику развития экономики - РИА Новости, 29.03.2023
Путин отметил позитивную динамику развития экономики
Экономика России развивается положительно, многие показатели растут, сообщил Владимир Путин на совещании с членами правительства. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:41
2023-03-29T14:41
2023-03-29T17:05
россия
экономика
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Экономика России развивается положительно, многие показатели растут, сообщил Владимир Путин на совещании с членами правительства.Несмотря на экономический рост, президент призвал правительство не расслабляться, поручил повысить эффективность и обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет.Власти должны действовать быстро, без лишней бюрократии, поскольку введенные против России нелегитимные санкции в среднесрочной перспективе могут действительно негативно отразиться на экономике, подчеркнул он.Как отметил глава государства, безработица сегодня находится на рекордно низком уровне, но это не означает, что проблемы на рынке труда решены.Ведущим фактором роста экономики президент назвал устойчивое увеличение внутреннего спроса, но его динамика должна соответствовать ориентирам Центробанка по инфляции. Он поручил не допустить ни ее ускорения, ни избыточного замедления.На совещании Путин также затронул вопрос достижения технологического суверенитета. Он констатировал, что обрабатывающая промышленность пока развивается более медленными темпами, чем в минувшем году. Президент поручил восстановить наиболее пострадавшие отрасли — автопром и лесопромышленный комплекс.Говоря об инфраструктуре, глава государства отметил рекордные объемы строительства жилья и ремонта дорог в 2022 году. Он поручил правительству и региональным властям удержать набранный темп. Для этого из бюджета дополнительно выделено 315 миллиардов рублей на целевые кредиты.Ключевым индикатором развития экономики Путин назвал динамику доходов граждан. Этот показатель в реальном выражении вновь начал расти, хотя темпы пока небольшие.Также в 2022-м, по данным Росстата, на 2,7 года увеличилась продолжительность жизни, снижается смертность. Поддержание этих тенденций президент назвал важнейшей задачей для всех уровней власти.
https://ria.ru/20230327/zarplaty-1860798355.html
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россия, экономика
Путин отметил позитивную динамику развития экономики
Путин на совещании с правительством отметил позитивную динамику развития экономики
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Экономика России развивается положительно, многие показатели растут, сообщил Владимир Путин на совещании
с членами правительства.
«
"Российская экономика начиная с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на нашем рынке — за счет тех, кто ушел с нашего рынка, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими странами Востока и Юга".
Несмотря на экономический рост, президент призвал правительство не расслабляться, поручил повысить эффективность и обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет.
Власти должны действовать быстро, без лишней бюрократии, поскольку введенные против России нелегитимные санкции в среднесрочной перспективе могут действительно негативно отразиться на экономике, подчеркнул он.
Названы регионы с самыми высокими зарплатами
Как отметил глава государства, безработица сегодня находится на рекордно низком уровне, но это не означает, что проблемы на рынке труда решены.
«
"Есть в целом вопросы к качеству рабочих мест. В отдельных регионах и населенных пунктах уровень безработицы все-таки гораздо выше среднего по стране. На предприятиях, где сократился выпуск продукции, коллективы загружены частично, работают в неполную смену".
Ведущим фактором роста экономики президент назвал устойчивое увеличение внутреннего спроса, но его динамика должна соответствовать ориентирам Центробанка
по инфляции. Он поручил не допустить ни ее ускорения, ни избыточного замедления.
Раскрыт секрет непотопляемости российской экономики
На совещании Путин также затронул вопрос достижения технологического суверенитета. Он констатировал, что обрабатывающая промышленность пока развивается более медленными темпами, чем в минувшем году. Президент поручил восстановить наиболее пострадавшие отрасли — автопром и лесопромышленный комплекс.
«
"Необходимо обеспечить быстрый запуск новых проектов в обрабатывающих отраслях, особенно в производстве высокотехнологичной продукции. <...> Имею в виду и кластерную инвестиционную платформу, и промышленную ипотеку".
Говоря об инфраструктуре, глава государства отметил рекордные объемы строительства жилья и ремонта дорог в 2022 году. Он поручил правительству и региональным властям удержать набранный темп. Для этого из бюджета дополнительно выделено 315 миллиардов рублей на целевые кредиты.
Ключевым индикатором развития экономики Путин назвал динамику доходов граждан. Этот показатель в реальном выражении вновь начал расти, хотя темпы пока небольшие.
Также в 2022-м, по данным Росстата
, на 2,7 года увеличилась продолжительность жизни, снижается смертность. Поддержание этих тенденций президент назвал важнейшей задачей для всех уровней власти.
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