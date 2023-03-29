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Власти Крыма рассказали подробности об атаке украинских войск БПЛА
Власти Крыма рассказали подробности об атаке украинских войск БПЛА - РИА Новости, 29.03.2023
Власти Крыма рассказали подробности об атаке украинских войск БПЛА
Украинские войска предприняли попытку атаковать Крым, скорее всего, беспилотником "Стриж", сообщил советник главы республики по информационной политике Олег... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:57
2023-03-29T18:57
2023-03-29T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
киев
олег крючков
технологии
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку атаковать Крым, скорее всего, беспилотником "Стриж", сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале. Ранее в среду глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что вечером в Симферопольском районе был сбит беспилотник, он упал в поле, жертв и разрушений нет. "Удар пытались нанести по координатам. Отработала РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы - ред.). Такая история была пару недель назад. Скорее всего, (был использован беспилотник) "Стриж", - написал Крючков. При этом он призвал всех помнить об ответственности за распространение фейков. "Разгон видео и фото с геопривязкой - работа на врага. Анонимность в сети весьма обманчива", - подчеркнул Крючков.
https://ria.ru/20230328/oblomki-1861315871.html
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в мире, киев, олег крючков, технологии, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Олег Крючков, Технологии, Сергей Аксенов (политик)
Власти Крыма рассказали подробности об атаке украинских войск БПЛА
Советник Крючков: Киев пытался атаковать Крым, скорее всего, беспилотником "Стриж"