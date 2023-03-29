https://ria.ru/20230329/bespilotnik-1861670102.html

В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник

В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник - РИА Новости, 29.03.2023

В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник

В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:25

2023-03-29T18:25

2023-03-29T19:27

происшествия

сергей аксенов (политик)

республика крым

севастополь

специальная военная операция на украине

джанкой

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Глава Крыма призвал доверять только проверенным источникам информации.Его советник по информационной политике Олег Крючков уточнил, что ВСУ, предположительно, пытались атаковать полуостров беспилотником "Стриж", по нему отработали средства радиоэлектронной борьбы.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.Аксенов заявил вечером 21 марта, что силы противовоздушной обороны отработали по украинским беспилотникам в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Глава администрации города Игорь Ивин рассказал, что повреждения получили несколько объектов: электросети, частный дом, магазин и профессиональный техникум. Крючков отметил, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью.

https://ria.ru/20230322/bespilotnik-1859668206.html

https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859375363.html

республика крым

севастополь

джанкой

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происшествия, сергей аксенов (политик), республика крым, севастополь, джанкой, олег крючков