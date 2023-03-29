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В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник - РИА Новости, 29.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 29.03.2023 (обновлено: 19:27 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/bespilotnik-1861670102.html
В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник
В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник - РИА Новости, 29.03.2023
В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник
В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:25
2023-03-29T19:27
происшествия
сергей аксенов (политик)
республика крым
севастополь
специальная военная операция на украине
джанкой
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Глава Крыма призвал доверять только проверенным источникам информации.Его советник по информационной политике Олег Крючков уточнил, что ВСУ, предположительно, пытались атаковать полуостров беспилотником "Стриж", по нему отработали средства радиоэлектронной борьбы.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.Аксенов заявил вечером 21 марта, что силы противовоздушной обороны отработали по украинским беспилотникам в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Глава администрации города Игорь Ивин рассказал, что повреждения получили несколько объектов: электросети, частный дом, магазин и профессиональный техникум. Крючков отметил, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью.
https://ria.ru/20230322/bespilotnik-1859668206.html
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республика крым
севастополь
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происшествия, сергей аксенов (политик), республика крым, севастополь, джанкой, олег крючков
Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Джанкой, Олег Крючков
В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник

Глава Крыма Сергей Аксенов: в Симферопольском районе сбили беспилотник

© Фото : Аксёнов Z 82/TelegramБеспилотник сбит в Симферопольском районе Крыма
Беспилотник сбит в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : Аксёнов Z 82/Telegram
Беспилотник сбит в Симферопольском районе Крыма
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«

"Упал в поле. Жертв и разрушений нет", — написал руководитель региона.

Глава Крыма призвал доверять только проверенным источникам информации.
Его советник по информационной политике Олег Крючков уточнил, что ВСУ, предположительно, пытались атаковать полуостров беспилотником "Стриж", по нему отработали средства радиоэлектронной борьбы.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников в Севастополе
22 марта, 08:14
Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Аксенов заявил вечером 21 марта, что силы противовоздушной обороны отработали по украинским беспилотникам в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Глава администрации города Игорь Ивин рассказал, что повреждения получили несколько объектов: электросети, частный дом, магазин и профессиональный техникум.
Крючков отметил, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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21 марта, 10:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСергей Аксенов (политик)Республика КрымСевастопольДжанкойОлег Крючков
 
 
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