https://ria.ru/20230329/bespilotnik-1861670102.html
В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник
В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник - РИА Новости, 29.03.2023
В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник
В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:25
2023-03-29T18:25
2023-03-29T19:27
происшествия
сергей аксенов (политик)
республика крым
севастополь
специальная военная операция на украине
джанкой
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Глава Крыма призвал доверять только проверенным источникам информации.Его советник по информационной политике Олег Крючков уточнил, что ВСУ, предположительно, пытались атаковать полуостров беспилотником "Стриж", по нему отработали средства радиоэлектронной борьбы.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.Аксенов заявил вечером 21 марта, что силы противовоздушной обороны отработали по украинским беспилотникам в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Глава администрации города Игорь Ивин рассказал, что повреждения получили несколько объектов: электросети, частный дом, магазин и профессиональный техникум. Крючков отметил, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью.
https://ria.ru/20230322/bespilotnik-1859668206.html
https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859375363.html
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происшествия, сергей аксенов (политик), республика крым, севастополь, джанкой, олег крючков
Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Джанкой, Олег Крючков
В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник
Глава Крыма Сергей Аксенов: в Симферопольском районе сбили беспилотник