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Байден встал на колени на встрече с рабочими - РИА Новости, 29.03.2023
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15:26 29.03.2023 (обновлено: 16:11 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/bayden-1861587180.html
Байден встал на колени на встрече с рабочими
Байден встал на колени на встрече с рабочими - РИА Новости, 29.03.2023
Байден встал на колени на встрече с рабочими
Президент США Джо Байден встал на колени для совместной фотографии с рабочими после выступления на предприятии по производству полупроводников в Северной... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:26
2023-03-29T16:11
в мире
сша
северная каролина
джо байден
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден встал на колени для совместной фотографии с рабочими после выступления на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине. Мероприятие транслировал Youtube-канал The Independent.Глава Белого дома, завершив свою речь, решил пообщаться с собравшимися сотрудниками завода. Среди прочего он согласился сделать несколько фотографий и даже встал на колени для совместного кадра.Когда мероприятие подошло к концу, американский лидер растерялся и не сразу смог найти выход. Объективы камер запечатлели, как президент блуждает среди рабочих, после чего один из организаторов помогает ему, указывая правильное направление.Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым главой США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы.
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в мире, сша, северная каролина, джо байден
В мире, США, Северная Каролина, Джо Байден
Байден встал на колени на встрече с рабочими

Президент США Байден встал на колени во время съемки с рабочими в Северной Каролине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден встал на колени для совместной фотографии с рабочими после выступления на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине. Мероприятие транслировал Youtube-канал The Independent.
Глава Белого дома, завершив свою речь, решил пообщаться с собравшимися сотрудниками завода. Среди прочего он согласился сделать несколько фотографий и даже встал на колени для совместного кадра.
Когда мероприятие подошло к концу, американский лидер растерялся и не сразу смог найти выход. Объективы камер запечатлели, как президент блуждает среди рабочих, после чего один из организаторов помогает ему, указывая правильное направление.
Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым главой США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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