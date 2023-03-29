https://ria.ru/20230329/bayden-1861587180.html

Байден встал на колени на встрече с рабочими

Байден встал на колени на встрече с рабочими - РИА Новости, 29.03.2023

Байден встал на колени на встрече с рабочими

Президент США Джо Байден встал на колени для совместной фотографии с рабочими после выступления на предприятии по производству полупроводников в Северной... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:26

2023-03-29T15:26

2023-03-29T16:11

в мире

сша

северная каролина

джо байден

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден встал на колени для совместной фотографии с рабочими после выступления на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине. Мероприятие транслировал Youtube-канал The Independent.Глава Белого дома, завершив свою речь, решил пообщаться с собравшимися сотрудниками завода. Среди прочего он согласился сделать несколько фотографий и даже встал на колени для совместного кадра.Когда мероприятие подошло к концу, американский лидер растерялся и не сразу смог найти выход. Объективы камер запечатлели, как президент блуждает среди рабочих, после чего один из организаторов помогает ему, указывая правильное направление.Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым главой США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы.

https://ria.ru/20230328/bayden-1861400045.html

сша

северная каролина

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в мире, сша, северная каролина, джо байден