https://ria.ru/20230329/azom-1861424251.html
Часть цехов АЗОМа не пострадали в ходе штурма бойцами "Вагнера"
Часть цехов АЗОМа не пострадали в ходе штурма бойцами "Вагнера" - РИА Новости, 29.03.2023
Часть цехов АЗОМа не пострадали в ходе штурма бойцами "Вагнера"
Ряд цехов Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в ДНР не получили серьезных повреждений в ходе штурма бойцами группы "Вагнер", передает... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T07:11
2023-03-29T07:11
2023-03-29T09:32
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россия
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АРТЕМОВСК (ДНР), 29 мар - РИА Новости. Ряд цехов Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в ДНР не получили серьезных повреждений в ходе штурма бойцами группы "Вагнер", передает корреспондент РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости сняли внутренние помещения АЗОМа, который ранее был освобожден бойцами группы, в том числе и цехи, не получившие серьезных повреждений. Бойцы группы "Вагнер" ранее в марте полностью взяли под контроль цехи завода, расположенного в северных районах Артемовска. Со слов штурмовавших завод бойцов, в его цехах - несколько бомбоубежищ, в которых можно было пережидать артиллерийские обстрелы и авиаудары, но для украинских войск появление бойцов "Вагнера" оказалось полностью неожиданным.
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Занятый группой "Вагнер" завод по обработке цветных металлов в ДНР. Кадры из Артемовска.
Часть цехов Артемовского завода по обработке цветных металлов в ДНР, который ранее взяли под контроль бойцы "Вагнера", не получили серьезных повреждений в ходе штурма. РИА Новости публикует кадры из АЗОМа.
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия
Часть цехов АЗОМа не пострадали в ходе штурма бойцами "Вагнера"
Часть цехов Артемовского завода АЗОМ не пострадали в ходе штурма бойцами "Вагнера"