https://ria.ru/20230329/azom-1861424251.html

Часть цехов АЗОМа не пострадали в ходе штурма бойцами "Вагнера"

Часть цехов АЗОМа не пострадали в ходе штурма бойцами "Вагнера" - РИА Новости, 29.03.2023

Часть цехов АЗОМа не пострадали в ходе штурма бойцами "Вагнера"

Ряд цехов Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в ДНР не получили серьезных повреждений в ходе штурма бойцами группы "Вагнер", передает... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T07:11

2023-03-29T07:11

2023-03-29T09:32

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

россия

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АРТЕМОВСК (ДНР), 29 мар - РИА Новости. Ряд цехов Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в ДНР не получили серьезных повреждений в ходе штурма бойцами группы "Вагнер", передает корреспондент РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости сняли внутренние помещения АЗОМа, который ранее был освобожден бойцами группы, в том числе и цехи, не получившие серьезных повреждений. Бойцы группы "Вагнер" ранее в марте полностью взяли под контроль цехи завода, расположенного в северных районах Артемовска. Со слов штурмовавших завод бойцов, в его цехах - несколько бомбоубежищ, в которых можно было пережидать артиллерийские обстрелы и авиаудары, но для украинских войск появление бойцов "Вагнера" оказалось полностью неожиданным.

https://ria.ru/20230329/komandir-1861421659.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

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Занятый группой "Вагнер" завод по обработке цветных металлов в ДНР. Кадры из Артемовска. Часть цехов Артемовского завода по обработке цветных металлов в ДНР, который ранее взяли под контроль бойцы "Вагнера", не получили серьезных повреждений в ходе штурма. РИА Новости публикует кадры из АЗОМа. 2023-03-29T07:11 true PT2M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, россия