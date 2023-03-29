https://ria.ru/20230329/avariya-1861590656.html
Во Владимирской области трое дорожных рабочих пострадали в ДТП
Во Владимирской области трое дорожных рабочих пострадали в ДТП - РИА Новости, 29.03.2023
Во Владимирской области трое дорожных рабочих пострадали в ДТП
Трое дорожных рабочих, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей во Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:32
2023-03-29T15:32
2023-03-29T16:30
происшествия
владимирская область
кольчугино
александров
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РЯЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Трое дорожных рабочих, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей во Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. В ведомстве уточнили, что около 13.20 на 47 километре автодороги "Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики" произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе спецтранспорта дорожных служб. "По состоянию на 14.30, трое граждан доставлены в медучреждение, все госпитализированы", - сообщила собеседница агентства, уточнив, что пострадали дорожные рабочие. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.В пресс-службе УМВД уточнили, что, предварительно, на участке пути, где производились ремонтные работы, произошло столкновение большегруза и "стоявших в попутном направлении автомобилей дорожной службы". Один из трех госпитализированных рабочих в момент аварии находился в машине.
https://ria.ru/20230327/dtp-1860807463.html
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владимирская область
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происшествия, владимирская область, кольчугино, александров
Происшествия, Владимирская область, Кольчугино, Александров
Во Владимирской области трое дорожных рабочих пострадали в ДТП
МВД: во Владимирской области трое дорожных рабочих пострадали в ДТП
РЯЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Трое дорожных рабочих, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей во Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
В ведомстве уточнили, что около 13.20 на 47 километре автодороги "Колокша - Кольчугино
- Александров
- Верхние Дворики" произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе спецтранспорта дорожных служб.
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"По состоянию на 14.30, трое граждан доставлены в медучреждение, все госпитализированы", - сообщила собеседница агентства, уточнив, что пострадали дорожные рабочие.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
В пресс-службе УМВД уточнили, что, предварительно, на участке пути, где производились ремонтные работы, произошло столкновение большегруза и "стоявших в попутном направлении автомобилей дорожной службы". Один из трех госпитализированных рабочих в момент аварии находился в машине.
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