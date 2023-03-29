https://ria.ru/20230329/atom-1861677208.html

Россия и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

Россия и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому - РИА Новости, 29.03.2023

Россия и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

Россия и Никарагуа в среду в Москве подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области неэнергетического применения мирных атомных технологий, кадры с... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:53

2023-03-29T18:53

2023-03-29T19:44

ядерные технологии

технологии

никарагуа

россия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

атомная энергетика

в мире

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия и Никарагуа в среду в Москве подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области неэнергетического применения мирных атомных технологий, кадры с церемонии показал телеканал "Россия 24".С российской стороны документ подписал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Для тех мощностей, которые мы планируем создать, территории Никарагуа будет мало. У этого проекта большой экспортный потенциал, и в этом смысле Никарагуа может вполне стать лидером соответствующих технологий в поставках, в другие страны этого региона (Латинской Америки - ред.)", - добавил глава "Росатома".Россия предлагает свои компетенции для развития в Никарагуа медицины, сельского хозяйства и науки, пояснил Лихачев."Речь идет о таких проектах, как Центр ядерной медицины, многоцелевой центр облучения и подкритический стенд, который может использоваться в образовательных и исследовательских целях", - эти слова гендиректора "Росатома" приведены в сообщении госкорпорации.В ноябре 2022 года в Сочи на полях международного форума "Атомэкспо" Россия и Никарагуа подписали дорожную карту по развитию сотрудничества в области использования неэнергетических технологий мирного атома. К таким технологиям относятся, в частности, технологии ядерной медицины. Кроме того, предусмотрена возможность оценки перспектив реализации проектов в области геотермальной, гидро- и ветроэнергетики. Помимо этого, речь идет о подготовке необходимых кадров для Никарагуа.

https://ria.ru/20230327/aes-1860809347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, никарагуа, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомная энергетика, в мире