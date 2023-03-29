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Россия и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому - РИА Новости, 29.03.2023
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Ядерные технологии
 
18:53 29.03.2023 (обновлено: 19:44 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/atom-1861677208.html
Россия и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому
Россия и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому - РИА Новости, 29.03.2023
Россия и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому
Россия и Никарагуа в среду в Москве подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области неэнергетического применения мирных атомных технологий, кадры с... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:53
2023-03-29T19:44
ядерные технологии
технологии
никарагуа
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атомная энергетика
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия и Никарагуа в среду в Москве подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области неэнергетического применения мирных атомных технологий, кадры с церемонии показал телеканал "Россия 24".С российской стороны документ подписал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Для тех мощностей, которые мы планируем создать, территории Никарагуа будет мало. У этого проекта большой экспортный потенциал, и в этом смысле Никарагуа может вполне стать лидером соответствующих технологий в поставках, в другие страны этого региона (Латинской Америки - ред.)", - добавил глава "Росатома".Россия предлагает свои компетенции для развития в Никарагуа медицины, сельского хозяйства и науки, пояснил Лихачев."Речь идет о таких проектах, как Центр ядерной медицины, многоцелевой центр облучения и подкритический стенд, который может использоваться в образовательных и исследовательских целях", - эти слова гендиректора "Росатома" приведены в сообщении госкорпорации.В ноябре 2022 года в Сочи на полях международного форума "Атомэкспо" Россия и Никарагуа подписали дорожную карту по развитию сотрудничества в области использования неэнергетических технологий мирного атома. К таким технологиям относятся, в частности, технологии ядерной медицины. Кроме того, предусмотрена возможность оценки перспектив реализации проектов в области геотермальной, гидро- и ветроэнергетики. Помимо этого, речь идет о подготовке необходимых кадров для Никарагуа.
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технологии, никарагуа, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомная энергетика, в мире
Ядерные технологии, Технологии, Никарагуа, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атомная энергетика, В мире
Россия и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

Россия и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве по мирным атомным технологиям

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Никарагуа
Флаг Никарагуа - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Никарагуа. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия и Никарагуа в среду в Москве подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области неэнергетического применения мирных атомных технологий, кадры с церемонии показал телеканал "Россия 24".
С российской стороны документ подписал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
«
"Наши неэнергетические технологии так же уникальны, так же абсолютно суверенны, и этими технологиями мы также готовы делиться с нашими партнерами", - сказал Лихачев в эфире "России 24", комментируя подписание.
"Для тех мощностей, которые мы планируем создать, территории Никарагуа будет мало. У этого проекта большой экспортный потенциал, и в этом смысле Никарагуа может вполне стать лидером соответствующих технологий в поставках, в другие страны этого региона (Латинской Америки - ред.)", - добавил глава "Росатома".
Россия предлагает свои компетенции для развития в Никарагуа медицины, сельского хозяйства и науки, пояснил Лихачев.
"Речь идет о таких проектах, как Центр ядерной медицины, многоцелевой центр облучения и подкритический стенд, который может использоваться в образовательных и исследовательских целях", - эти слова гендиректора "Росатома" приведены в сообщении госкорпорации.
В ноябре 2022 года в Сочи на полях международного форума "Атомэкспо" Россия и Никарагуа подписали дорожную карту по развитию сотрудничества в области использования неэнергетических технологий мирного атома. К таким технологиям относятся, в частности, технологии ядерной медицины. Кроме того, предусмотрена возможность оценки перспектив реализации проектов в области геотермальной, гидро- и ветроэнергетики. Помимо этого, речь идет о подготовке необходимых кадров для Никарагуа.
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