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В Волгоградской области задержали артиста с баночкой гашиша вместо гуаши - РИА Новости, 29.03.2023
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18:07 29.03.2023 (обновлено: 18:08 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/artist-1861665258.html
В Волгоградской области задержали артиста с баночкой гашиша вместо гуаши
В Волгоградской области задержали артиста с баночкой гашиша вместо гуаши - РИА Новости, 29.03.2023
В Волгоградской области задержали артиста с баночкой гашиша вместо гуаши
Актера волгоградского театра задержали при получении посылки с красками и кистями, только вместо гуаши в баночке оказалось гашишное масло, сообщает в среду... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:07
2023-03-29T18:08
происшествия
волгоградская область
дзержинский район
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 29 мар – РИА Новости. Актера волгоградского театра задержали при получении посылки с красками и кистями, только вместо гуаши в баночке оказалось гашишное масло, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. "В Дзержинском районе города (Волгограда) полицейские задержали 33-летнего артиста одного из местных театров, когда тот получил из почтомата посылку с принадлежностями для рисования: кистями, фломастерами и гуашью", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в ходе осмотра баночек полицейские обнаружили в одной из них не краску, а вязкую жидкость. Экспертиза показала, по данным ГУ МВД, что это гашишное масло массой более шести граммов. Как артист пояснил оперативникам, "художественный набор" он заказал в интернете для себя. Против волгоградца возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение наркотических средств.
https://ria.ru/20230203/narkotiki-1849604576.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, дзержинский район, волгоград
Происшествия, Волгоградская область, Дзержинский район, Волгоград
В Волгоградской области задержали артиста с баночкой гашиша вместо гуаши

В Волгоградской области задержали артиста при получении баночки с гашишем вместо гуаши

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 мар – РИА Новости. Актера волгоградского театра задержали при получении посылки с красками и кистями, только вместо гуаши в баночке оказалось гашишное масло, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
Дзержинском районе города (Волгограда) полицейские задержали 33-летнего артиста одного из местных театров, когда тот получил из почтомата посылку с принадлежностями для рисования: кистями, фломастерами и гуашью", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в ходе осмотра баночек полицейские обнаружили в одной из них не краску, а вязкую жидкость. Экспертиза показала, по данным ГУ МВД, что это гашишное масло массой более шести граммов. Как артист пояснил оперативникам, "художественный набор" он заказал в интернете для себя. Против волгоградца возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение наркотических средств.
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