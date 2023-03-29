https://ria.ru/20230329/artist-1861665258.html

В Волгоградской области задержали артиста с баночкой гашиша вместо гуаши

В Волгоградской области задержали артиста с баночкой гашиша вместо гуаши - РИА Новости, 29.03.2023

В Волгоградской области задержали артиста с баночкой гашиша вместо гуаши

Актера волгоградского театра задержали при получении посылки с красками и кистями, только вместо гуаши в баночке оказалось гашишное масло, сообщает в среду... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:07

2023-03-29T18:07

2023-03-29T18:08

происшествия

волгоградская область

дзержинский район

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 29 мар – РИА Новости. Актера волгоградского театра задержали при получении посылки с красками и кистями, только вместо гуаши в баночке оказалось гашишное масло, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. "В Дзержинском районе города (Волгограда) полицейские задержали 33-летнего артиста одного из местных театров, когда тот получил из почтомата посылку с принадлежностями для рисования: кистями, фломастерами и гуашью", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в ходе осмотра баночек полицейские обнаружили в одной из них не краску, а вязкую жидкость. Экспертиза показала, по данным ГУ МВД, что это гашишное масло массой более шести граммов. Как артист пояснил оперативникам, "художественный набор" он заказал в интернете для себя. Против волгоградца возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение наркотических средств.

https://ria.ru/20230203/narkotiki-1849604576.html

волгоградская область

дзержинский район

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоградская область, дзержинский район, волгоград