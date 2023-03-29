https://ria.ru/20230329/arest-1861658031.html
Суд арестовал полковника Волкова по делу о закупке неисправных "Орел-БПЛА"
Суд арестовал полковника Волкова по делу о закупке неисправных "Орел-БПЛА" - РИА Новости, 29.03.2023
Суд арестовал полковника Волкова по делу о закупке неисправных "Орел-БПЛА"
Суд арестовал начальника отдела из морского управления Росгвардии Сергея Волкова по уголовному делу о закупке неисправных комплексов "Орел-БПЛА" для защиты... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:48
2023-03-29T17:48
2023-03-29T19:47
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
александр хинштейн
россия
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Суд арестовал начальника отдела из морского управления Росгвардии Сергея Волкова по уголовному делу о закупке неисправных комплексов "Орел-БПЛА" для защиты Крымского моста, передает корреспондент РИА Новости."Ходатайство следователя удовлетворить", — огласил решение судья Андрей Толкаченко.По версии СК, обвиняемый согласовал поставку комплексов с "ухудшенными" характеристиками. При этом на заводе его предупредили, что у закупаемых "Орел-БПЛА" усеченный функционал, не позволяющий им обнаруживать беспилотники малого класса.Как отметил прокурор, в итоге Росгвардия отказалась от использования этих комплексов через месяц после ввода в эксплуатацию.Адвокат Волкова, в свою очередь, заявил, что его подзащитный не имеет радиотехнического образования и "был лишь хозяйственником". Юрист утверждает, что проблема с "Орел-БПЛА" заключалась в недостающем дополнительном агрегате. "Производитель комплекса — монополист на этом рынке, а недостающий дополнительный агрегат, который занимается борьбой с летательными аппаратами, не был в составе модернизированного комплекса", — сказал он.Судя по сайту госзакупок, контракт на поставку "Орел-БПЛА" заключили в октябре 2020 года, а отгрузка комплексов должна была произойти в декабре 2021-го. Речь идет о сумме 395,4 миллиона рублей, которую и вменяют полковнику в качестве ущерба. Волкова обвиняют по статье "Превышение должностных полномочий".
https://ria.ru/20230324/beglov-1860489715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), александр хинштейн, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Александр Хинштейн, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал полковника Волкова по делу о закупке неисправных "Орел-БПЛА"
Суд арестовал полковника Росгвардии Волкова по делу о закупке неисправных "Орел-БПЛА"
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Суд арестовал начальника отдела из морского управления Росгвардии Сергея Волкова по уголовному делу о закупке неисправных комплексов "Орел-БПЛА" для защиты Крымского моста, передает корреспондент РИА Новости.
"Ходатайство следователя удовлетворить", — огласил решение судья Андрей Толкаченко.
Накануне о задержании Сергея Волкова сообщил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. По его сведениям, сотрудник Росгвардии организовал поставку неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам.
По версии СК
, обвиняемый согласовал поставку комплексов с "ухудшенными" характеристиками. При этом на заводе его предупредили, что у закупаемых "Орел-БПЛА" усеченный функционал, не позволяющий им обнаруживать беспилотники малого класса.
Как отметил прокурор, в итоге Росгвардия
отказалась от использования этих комплексов через месяц после ввода в эксплуатацию.
Адвокат Волкова, в свою очередь, заявил, что его подзащитный не имеет радиотехнического образования и "был лишь хозяйственником". Юрист утверждает, что проблема с "Орел-БПЛА" заключалась в недостающем дополнительном агрегате.
"Производитель комплекса — монополист на этом рынке, а недостающий дополнительный агрегат, который занимается борьбой с летательными аппаратами, не был в составе модернизированного комплекса", — сказал он.
Судя по сайту госзакупок, контракт на поставку "Орел-БПЛА" заключили в октябре 2020 года, а отгрузка комплексов должна была произойти в декабре 2021-го. Речь идет о сумме 395,4 миллиона рублей, которую и вменяют полковнику в качестве ущерба. Волкова обвиняют по статье "Превышение должностных полномочий".
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