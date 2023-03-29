https://ria.ru/20230329/arest-1861658031.html

Суд арестовал полковника Волкова по делу о закупке неисправных "Орел-БПЛА"

Суд арестовал полковника Волкова по делу о закупке неисправных "Орел-БПЛА" - РИА Новости, 29.03.2023

Суд арестовал полковника Волкова по делу о закупке неисправных "Орел-БПЛА"

Суд арестовал начальника отдела из морского управления Росгвардии Сергея Волкова по уголовному делу о закупке неисправных комплексов "Орел-БПЛА" для защиты... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:48

2023-03-29T17:48

2023-03-29T19:47

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

александр хинштейн

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Суд арестовал начальника отдела из морского управления Росгвардии Сергея Волкова по уголовному делу о закупке неисправных комплексов "Орел-БПЛА" для защиты Крымского моста, передает корреспондент РИА Новости."Ходатайство следователя удовлетворить", — огласил решение судья Андрей Толкаченко.По версии СК, обвиняемый согласовал поставку комплексов с "ухудшенными" характеристиками. При этом на заводе его предупредили, что у закупаемых "Орел-БПЛА" усеченный функционал, не позволяющий им обнаруживать беспилотники малого класса.Как отметил прокурор, в итоге Росгвардия отказалась от использования этих комплексов через месяц после ввода в эксплуатацию.Адвокат Волкова, в свою очередь, заявил, что его подзащитный не имеет радиотехнического образования и "был лишь хозяйственником". Юрист утверждает, что проблема с "Орел-БПЛА" заключалась в недостающем дополнительном агрегате. "Производитель комплекса — монополист на этом рынке, а недостающий дополнительный агрегат, который занимается борьбой с летательными аппаратами, не был в составе модернизированного комплекса", — сказал он.Судя по сайту госзакупок, контракт на поставку "Орел-БПЛА" заключили в октябре 2020 года, а отгрузка комплексов должна была произойти в декабре 2021-го. Речь идет о сумме 395,4 миллиона рублей, которую и вменяют полковнику в качестве ущерба. Волкова обвиняют по статье "Превышение должностных полномочий".

https://ria.ru/20230324/beglov-1860489715.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), александр хинштейн, россия, следственный комитет россии (ск рф)