https://ria.ru/20230329/arbitrazh-1861429450.html

Россия ждет арбитража против США из-за проблемы виз, заявил Полянский

Россия ждет арбитража против США из-за проблемы виз, заявил Полянский - РИА Новости, 29.03.2023

Россия ждет арбитража против США из-за проблемы виз, заявил Полянский

Россия рассчитывает, что генсек ООН Антониу Гутерреш как можно скорее запустит процедуру арбитража против США для решения проблемы с выдачей американских виз... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T08:08

2023-03-29T08:08

2023-03-29T08:08

россия

дмитрий полянский

сша

антониу гутерреш

оон

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ООН, 29 мар – РИА Новости. Россия рассчитывает, что генсек ООН Антониу Гутерреш как можно скорее запустит процедуру арбитража против США для решения проблемы с выдачей американских виз российским дипломатам, которые планируют работать в постпредстве РФ при организации, завил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы надеемся, что это будет сделано как можно быстрее. Потому что проблемы накапливаются, они не решаются так, как должны решаться в соответствии с духом и буквой соглашения о принимающей стране", - сказал Полянский. По его словам, объем нарушений со стороны США соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и в отношении других государств вполне достаточен для того, чтобы добиваться арбитража, предусмотренного этим соглашением.

https://ria.ru/20230324/vizy-1860236961.html

россия

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, дмитрий полянский, сша, антониу гутерреш, оон