Рейтинг@Mail.ru
Россия ждет арбитража против США из-за проблемы виз, заявил Полянский - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/arbitrazh-1861429450.html
Россия ждет арбитража против США из-за проблемы виз, заявил Полянский
Россия ждет арбитража против США из-за проблемы виз, заявил Полянский - РИА Новости, 29.03.2023
Россия ждет арбитража против США из-за проблемы виз, заявил Полянский
Россия рассчитывает, что генсек ООН Антониу Гутерреш как можно скорее запустит процедуру арбитража против США для решения проблемы с выдачей американских виз... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T08:08
2023-03-29T08:08
россия
дмитрий полянский
сша
антониу гутерреш
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg
ООН, 29 мар – РИА Новости. Россия рассчитывает, что генсек ООН Антониу Гутерреш как можно скорее запустит процедуру арбитража против США для решения проблемы с выдачей американских виз российским дипломатам, которые планируют работать в постпредстве РФ при организации, завил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы надеемся, что это будет сделано как можно быстрее. Потому что проблемы накапливаются, они не решаются так, как должны решаться в соответствии с духом и буквой соглашения о принимающей стране", - сказал Полянский. По его словам, объем нарушений со стороны США соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и в отношении других государств вполне достаточен для того, чтобы добиваться арбитража, предусмотренного этим соглашением.
https://ria.ru/20230324/vizy-1860236961.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_668:0:3399:2048_1920x0_80_0_0_196633188ef837932a94f6f33b859e6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий полянский, сша, антониу гутерреш, оон
Россия, Дмитрий Полянский, США, Антониу Гутерреш, ООН
Россия ждет арбитража против США из-за проблемы виз, заявил Полянский

Дипломат Полянский: Россия ждет запуска Гутеррешем арбитража против США из-за проблемы виз

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 29 мар – РИА Новости. Россия рассчитывает, что генсек ООН Антониу Гутерреш как можно скорее запустит процедуру арбитража против США для решения проблемы с выдачей американских виз российским дипломатам, которые планируют работать в постпредстве РФ при организации, завил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы надеемся, что это будет сделано как можно быстрее. Потому что проблемы накапливаются, они не решаются так, как должны решаться в соответствии с духом и буквой соглашения о принимающей стране", - сказал Полянский.
По его словам, объем нарушений со стороны США соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и в отношении других государств вполне достаточен для того, чтобы добиваться арбитража, предусмотренного этим соглашением.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Миссия России в ООН заявила о деградации ситуации с выдачей виз дипломатам
24 марта, 00:02
 
РоссияДмитрий ПолянскийСШААнтониу ГутеррешООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала