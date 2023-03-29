https://ria.ru/20230329/arbitrazh-1861429450.html
Россия ждет арбитража против США из-за проблемы виз, заявил Полянский
Россия ждет арбитража против США из-за проблемы виз, заявил Полянский - РИА Новости, 29.03.2023
Россия ждет арбитража против США из-за проблемы виз, заявил Полянский
Россия рассчитывает, что генсек ООН Антониу Гутерреш как можно скорее запустит процедуру арбитража против США для решения проблемы с выдачей американских виз... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T08:08
2023-03-29T08:08
2023-03-29T08:08
россия
дмитрий полянский
сша
антониу гутерреш
оон
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ООН, 29 мар – РИА Новости. Россия рассчитывает, что генсек ООН Антониу Гутерреш как можно скорее запустит процедуру арбитража против США для решения проблемы с выдачей американских виз российским дипломатам, которые планируют работать в постпредстве РФ при организации, завил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы надеемся, что это будет сделано как можно быстрее. Потому что проблемы накапливаются, они не решаются так, как должны решаться в соответствии с духом и буквой соглашения о принимающей стране", - сказал Полянский. По его словам, объем нарушений со стороны США соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и в отношении других государств вполне достаточен для того, чтобы добиваться арбитража, предусмотренного этим соглашением.
https://ria.ru/20230324/vizy-1860236961.html
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РИА Новости
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россия, дмитрий полянский, сша, антониу гутерреш, оон
Россия, Дмитрий Полянский, США, Антониу Гутерреш, ООН
Россия ждет арбитража против США из-за проблемы виз, заявил Полянский
Дипломат Полянский: Россия ждет запуска Гутеррешем арбитража против США из-за проблемы виз
ООН, 29 мар – РИА Новости. Россия рассчитывает, что генсек ООН Антониу Гутерреш как можно скорее запустит процедуру арбитража против США для решения проблемы с выдачей американских виз российским дипломатам, которые планируют работать в постпредстве РФ при организации, завил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы надеемся, что это будет сделано как можно быстрее. Потому что проблемы накапливаются, они не решаются так, как должны решаться в соответствии с духом и буквой соглашения о принимающей стране", - сказал Полянский.
По его словам, объем нарушений со стороны США соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и в отношении других государств вполне достаточен для того, чтобы добиваться арбитража, предусмотренного этим соглашением.
Миссия России в ООН заявила о деградации ситуации с выдачей виз дипломатам