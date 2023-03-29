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На АЭС "Аккую" планируют завезти ядерное топливо 27 апреля - РИА Новости, 29.03.2023
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12:42 29.03.2023 (обновлено: 13:38 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/akkuyu-1861506615.html
На АЭС "Аккую" планируют завезти ядерное топливо 27 апреля
На АЭС "Аккую" планируют завезти ядерное топливо 27 апреля - РИА Новости, 29.03.2023
На АЭС "Аккую" планируют завезти ядерное топливо 27 апреля
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что на АЭС "Аккую" 27 апреля планируют завезти ядерное топливо. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:42
2023-03-29T13:38
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АНКАРА, 29 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что на АЭС "Аккую" 27 апреля планируют завезти ядерное топливо.Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.На 14 мая в Турции запланированы президентские и парламентские выборы. Оппонентом Эрдогана является кандидат оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни почти 50 тысяч человек, и сложной экономической ситуации.Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020-го, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле 2022 года.
https://ria.ru/20230319/akkuyu-1858951038.html
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аэс "аккую", турция, в мире, цены на нефть, россия, кемаль кылычдароглу
АЭС "Аккую", Турция, В мире, Цены на нефть, Россия, Кемаль Кылычдароглу
На АЭС "Аккую" планируют завезти ядерное топливо 27 апреля

Президент Турции Эрдоган: на АЭС "Аккую" планируют завезти ядерное топливо 27 апреля

© Sputnik / Туран Салджы | Перейти в медиабанкНачало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции
Начало строительства третьего блока АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Sputnik / Туран Салджы
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Начало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 29 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что на АЭС "Аккую" 27 апреля планируют завезти ядерное топливо.
«
"Завоз ядерного топлива на строящуюся АЭС "Аккую" будет осуществлен 27 апреля. Тем самым этот объект официально войдет в список ядерных", - сказал Эрдоган на заседании правящей партии в среду.
Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
На 14 мая в Турции запланированы президентские и парламентские выборы. Оппонентом Эрдогана является кандидат оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни почти 50 тысяч человек, и сложной экономической ситуации.
Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020-го, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле 2022 года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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19 марта, 17:19
 
АЭС "Аккую"ТурцияВ миреЦены на нефтьРоссияКемаль Кылычдароглу
 
 
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