https://ria.ru/20230329/akkuyu-1861506615.html

На АЭС "Аккую" планируют завезти ядерное топливо 27 апреля

На АЭС "Аккую" планируют завезти ядерное топливо 27 апреля - РИА Новости, 29.03.2023

На АЭС "Аккую" планируют завезти ядерное топливо 27 апреля

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что на АЭС "Аккую" 27 апреля планируют завезти ядерное топливо. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:42

2023-03-29T12:42

2023-03-29T13:38

аэс "аккую"

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АНКАРА, 29 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что на АЭС "Аккую" 27 апреля планируют завезти ядерное топливо.Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.На 14 мая в Турции запланированы президентские и парламентские выборы. Оппонентом Эрдогана является кандидат оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни почти 50 тысяч человек, и сложной экономической ситуации.Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020-го, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле 2022 года.

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аэс "аккую", турция, в мире, цены на нефть, россия, кемаль кылычдароглу