https://ria.ru/20230329/aids-1861496975.html
Онищенко прокомментировал ситуацию с ВИЧ в России
Онищенко прокомментировал ситуацию с ВИЧ в России - РИА Новости, 29.03.2023
Онищенко прокомментировал ситуацию с ВИЧ в России
Говорить об эпидемии ВИЧ в России неправильно, всплеска заболеваемости тоже не отмечается, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:22
2023-03-29T12:22
2023-03-29T12:22
общество
здоровье - общество
россия
геннадий онищенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804224200_0:241:3090:1979_1920x0_80_0_0_45271fba37c2697977196a793a56491f.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Говорить об эпидемии ВИЧ в России неправильно, всплеска заболеваемости тоже не отмечается, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Он отметил, что нельзя говорить и о каком-то всплеске заболеваемости в отдельных регионах. По словам Онищенко, количество ВИЧ-инфицированных, как правило, больше в тех регионах, через которые проходит наркотрафик, а также в "богатых" субъектах, в том числе газодобывающих, так как там выше уровень наркопотребления и ,соответственно, больше ВИЧ-инфицированных. В понедельник руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции отмечается в девяти регионах России, третья стадия, при которой заражены более 1% беременных, – в 27 субъектах страны.
https://ria.ru/20230328/minzdrav-1861302837.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804224200_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_93772cb0ede1b45b89422e6f382eaa6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, геннадий онищенко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Геннадий Онищенко
Онищенко прокомментировал ситуацию с ВИЧ в России
Онищенко: говорить об эпидемии ВИЧ в России или всплеске заболеваемости неправильно
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Говорить об эпидемии ВИЧ в России неправильно, всплеска заболеваемости тоже не отмечается, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
«
"Сказать, что у нас эпидемия, для этого надо иметь 1,5 миллиона ВИЧ-инфицированных (1% от населения страны), такого количества у нас нет", - сказал Онищенко.
Он отметил, что нельзя говорить и о каком-то всплеске заболеваемости в отдельных регионах.
По словам Онищенко, количество ВИЧ-инфицированных, как правило, больше в тех регионах, через которые проходит наркотрафик, а также в "богатых" субъектах, в том числе газодобывающих, так как там выше уровень наркопотребления и ,соответственно, больше ВИЧ-инфицированных.
В понедельник руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции отмечается в девяти регионах России, третья стадия, при которой заражены более 1% беременных, – в 27 субъектах страны.
В России снизилось число новых заражений ВИЧ-инфекцией