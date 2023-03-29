https://ria.ru/20230329/aids-1861496975.html

Онищенко прокомментировал ситуацию с ВИЧ в России

Онищенко прокомментировал ситуацию с ВИЧ в России - РИА Новости, 29.03.2023

Онищенко прокомментировал ситуацию с ВИЧ в России

Говорить об эпидемии ВИЧ в России неправильно, всплеска заболеваемости тоже не отмечается, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:22

2023-03-29T12:22

2023-03-29T12:22

общество

здоровье - общество

россия

геннадий онищенко

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Говорить об эпидемии ВИЧ в России неправильно, всплеска заболеваемости тоже не отмечается, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Он отметил, что нельзя говорить и о каком-то всплеске заболеваемости в отдельных регионах. По словам Онищенко, количество ВИЧ-инфицированных, как правило, больше в тех регионах, через которые проходит наркотрафик, а также в "богатых" субъектах, в том числе газодобывающих, так как там выше уровень наркопотребления и ,соответственно, больше ВИЧ-инфицированных. В понедельник руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции отмечается в девяти регионах России, третья стадия, при которой заражены более 1% беременных, – в 27 субъектах страны.

https://ria.ru/20230328/minzdrav-1861302837.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, геннадий онищенко