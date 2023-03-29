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Онищенко прокомментировал ситуацию с ВИЧ в России - РИА Новости, 29.03.2023
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12:22 29.03.2023
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Онищенко прокомментировал ситуацию с ВИЧ в России
Онищенко прокомментировал ситуацию с ВИЧ в России - РИА Новости, 29.03.2023
Онищенко прокомментировал ситуацию с ВИЧ в России
Говорить об эпидемии ВИЧ в России неправильно, всплеска заболеваемости тоже не отмечается, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:22
2023-03-29T12:22
общество
здоровье - общество
россия
геннадий онищенко
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Говорить об эпидемии ВИЧ в России неправильно, всплеска заболеваемости тоже не отмечается, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Он отметил, что нельзя говорить и о каком-то всплеске заболеваемости в отдельных регионах. По словам Онищенко, количество ВИЧ-инфицированных, как правило, больше в тех регионах, через которые проходит наркотрафик, а также в "богатых" субъектах, в том числе газодобывающих, так как там выше уровень наркопотребления и ,соответственно, больше ВИЧ-инфицированных. В понедельник руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции отмечается в девяти регионах России, третья стадия, при которой заражены более 1% беременных, – в 27 субъектах страны.
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общество, здоровье - общество, россия, геннадий онищенко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Геннадий Онищенко
Онищенко прокомментировал ситуацию с ВИЧ в России

Онищенко: говорить об эпидемии ВИЧ в России или всплеске заболеваемости неправильно

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкИсследование крови на ВИЧ-инфекцию в лаборатории
Исследование крови на ВИЧ-инфекцию в лаборатории - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Исследование крови на ВИЧ-инфекцию в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Говорить об эпидемии ВИЧ в России неправильно, всплеска заболеваемости тоже не отмечается, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
«
"Сказать, что у нас эпидемия, для этого надо иметь 1,5 миллиона ВИЧ-инфицированных (1% от населения страны), такого количества у нас нет", - сказал Онищенко.
Он отметил, что нельзя говорить и о каком-то всплеске заболеваемости в отдельных регионах.
По словам Онищенко, количество ВИЧ-инфицированных, как правило, больше в тех регионах, через которые проходит наркотрафик, а также в "богатых" субъектах, в том числе газодобывающих, так как там выше уровень наркопотребления и ,соответственно, больше ВИЧ-инфицированных.
В понедельник руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции отмечается в девяти регионах России, третья стадия, при которой заражены более 1% беременных, – в 27 субъектах страны.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияГеннадий Онищенко
 
 
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