https://ria.ru/20230329/afganistan-1861473098.html

Россия считает неприемлемым возвращение США и НАТО в Афганистан

Россия считает неприемлемым возвращение США и НАТО в Афганистан - РИА Новости, 29.03.2023

Россия считает неприемлемым возвращение США и НАТО в Афганистан

Возвращение под любыми предлогами объектов военной инфраструктуры США и НАТО в Афганистан и соседние страны категорически неприемлемо, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:33

2023-03-29T11:33

2023-03-29T11:33

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афганистан

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николай патрушев

нато

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Возвращение под любыми предлогами объектов военной инфраструктуры США и НАТО в Афганистан и соседние страны категорически неприемлемо, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он выразил уверенность, что Вашингтон и его союзники, ответственные за критическое положение дел в Афганистане после вывода оккупационного контингента, должны взять на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению афганской экономики. "В то же время полагаем категорически неприемлемым возвращение в любой форме и под любыми предлогами объектов военной инфраструктуры США и НАТО в регион, в том числе в соседние с Афганистаном страны", - сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ШОС в среду в Нью-Дели. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.

https://ria.ru/20230329/armiya-1861391302.html

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в мире, афганистан, сша, россия, николай патрушев, нато, шос