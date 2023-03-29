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Россия считает неприемлемым возвращение США и НАТО в Афганистан - РИА Новости, 29.03.2023
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11:33 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/afganistan-1861473098.html
Россия считает неприемлемым возвращение США и НАТО в Афганистан
Россия считает неприемлемым возвращение США и НАТО в Афганистан - РИА Новости, 29.03.2023
Россия считает неприемлемым возвращение США и НАТО в Афганистан
Возвращение под любыми предлогами объектов военной инфраструктуры США и НАТО в Афганистан и соседние страны категорически неприемлемо, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:33
2023-03-29T11:33
в мире
афганистан
сша
россия
николай патрушев
нато
шос
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Возвращение под любыми предлогами объектов военной инфраструктуры США и НАТО в Афганистан и соседние страны категорически неприемлемо, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он выразил уверенность, что Вашингтон и его союзники, ответственные за критическое положение дел в Афганистане после вывода оккупационного контингента, должны взять на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению афганской экономики. "В то же время полагаем категорически неприемлемым возвращение в любой форме и под любыми предлогами объектов военной инфраструктуры США и НАТО в регион, в том числе в соседние с Афганистаном страны", - сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ШОС в среду в Нью-Дели. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
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в мире, афганистан, сша, россия, николай патрушев, нато, шос
В мире, Афганистан, США, Россия, Николай Патрушев, НАТО, ШОС
Россия считает неприемлемым возвращение США и НАТО в Афганистан

Патрушев: возвращение военной инфраструктуры США и НАТО в афганский регион неприемлемо

© Chief Petty Officer Julian CarrollВоеннослужащие поднимают флаг НАТО
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
© Chief Petty Officer Julian Carroll
Военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Возвращение под любыми предлогами объектов военной инфраструктуры США и НАТО в Афганистан и соседние страны категорически неприемлемо, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он выразил уверенность, что Вашингтон и его союзники, ответственные за критическое положение дел в Афганистане после вывода оккупационного контингента, должны взять на себя основные финансовые расходы по постконфликтному восстановлению афганской экономики.
"В то же время полагаем категорически неприемлемым возвращение в любой форме и под любыми предлогами объектов военной инфраструктуры США и НАТО в регион, в том числе в соседние с Афганистаном страны", - сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ШОС в среду в Нью-Дели. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
Бойцы ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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В миреАфганистанСШАРоссияНиколай ПатрушевНАТОШОС
 
 
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