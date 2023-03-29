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В России будут использовать 3D-печать для заживления тканей организма - РИА Новости, 29.03.2023
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Наука
 
03:15 29.03.2023 (обновлено: 03:18 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/3d-1861415460.html
В России будут использовать 3D-печать для заживления тканей организма
В России будут использовать 3D-печать для заживления тканей организма - РИА Новости, 29.03.2023
В России будут использовать 3D-печать для заживления тканей организма
Ученые РХТУ имени Менделеева разработали новую технологию гетерофазной 3D-печати биополимерами для производства имплантатов и матриксов для ускоренного... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T03:15
2023-03-29T03:18
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Ученые РХТУ имени Менделеева разработали новую технологию гетерофазной 3D-печати биополимерами для производства имплантатов и матриксов для ускоренного заживления и восстановления костной ткани и мягких тканей организма, российская технология отличается особой точностью получаемых имплантатов, сообщил РИА Новости руководитель проекта Павел Цыганков. "В ходе проекта была разработана технология, которая позволяет печатать изделия сложной формы. С использованием такого подхода можно разрабатывать имплантаты для ускорения процессов регенерации тканей, а также различные трехмерные матриксы для роста клеток", – сказал Цыганков. По его словам, технология полностью российская. Учёные разработали конструкцию самого принтера и экструдер. Их конструкция позволяет применять расширенный спектр "чернил" – материалов, которые могут использоваться для печати. Кроме того, в ходе проекта была разработана специальная гетерофазная система: поддерживающая среда, в которой формируется объект печати, то есть будущий матрикс или имплантат. Именно она позволяет точно задавать геометрические и другие характеристики изделия и печатать чернилами с низкой вязкостью. Как уточнили в пресс-службе университета, в мире подобные технологии уже используются для печати тканей и несложных органов, однако российская разработка даёт возможность более точной 3D-печати, что позволит производить как сложные медицинские изделия из биополимеров, так и, впоследствии, различные ткани и органы. В ближайшее время ученые планируют создать образец имплантата для заживления повреждений и регенерации костной ткани и мягких тканей и провести его лабораторные и клинические исследования. В будущем использование таких изделий позволит значительно ускорить заживление и восстановление различных повреждений. Новая технология печати должна позволить в будущем в том числе производить более доступные для российских исследователей 3D-принтеры. Проект реализуется в рамках программы Минобрнауки "Приоритет 2030".
https://rsport.ria.ru/20230321/podzheludochnaya-1859521374.html
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россия, общество, технологии, здоровье, биология
Наука, Россия, Общество, Технологии, Здоровье, биология
В России будут использовать 3D-печать для заживления тканей организма

Ученые РХТУ разработали метод 3D-печати для ускоренного заживления тканей организма

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПульт управления отечественного 3D-принтера
Пульт управления отечественного 3D-принтера - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пульт управления отечественного 3D-принтера. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Ученые РХТУ имени Менделеева разработали новую технологию гетерофазной 3D-печати биополимерами для производства имплантатов и матриксов для ускоренного заживления и восстановления костной ткани и мягких тканей организма, российская технология отличается особой точностью получаемых имплантатов, сообщил РИА Новости руководитель проекта Павел Цыганков.
"В ходе проекта была разработана технология, которая позволяет печатать изделия сложной формы. С использованием такого подхода можно разрабатывать имплантаты для ускорения процессов регенерации тканей, а также различные трехмерные матриксы для роста клеток", – сказал Цыганков.
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По его словам, технология полностью российская. Учёные разработали конструкцию самого принтера и экструдер. Их конструкция позволяет применять расширенный спектр "чернил" – материалов, которые могут использоваться для печати.
Кроме того, в ходе проекта была разработана специальная гетерофазная система: поддерживающая среда, в которой формируется объект печати, то есть будущий матрикс или имплантат. Именно она позволяет точно задавать геометрические и другие характеристики изделия и печатать чернилами с низкой вязкостью.
Как уточнили в пресс-службе университета, в мире подобные технологии уже используются для печати тканей и несложных органов, однако российская разработка даёт возможность более точной 3D-печати, что позволит производить как сложные медицинские изделия из биополимеров, так и, впоследствии, различные ткани и органы.
В ближайшее время ученые планируют создать образец имплантата для заживления повреждений и регенерации костной ткани и мягких тканей и провести его лабораторные и клинические исследования. В будущем использование таких изделий позволит значительно ускорить заживление и восстановление различных повреждений.
«
"Эта разработка – пример того, как задача по 3D-печати тканей человека позволила воплотить идею с компетенциями из разных отраслей химии: полимерной химии, химии композиционных материалов и химической технологии. В итоге это привело к рождению нового продукта, который поможет заметно улучшить качество жизни людей", – подчеркнул и. о. ректора РХТУ Илья Воротынцев.
Новая технология печати должна позволить в будущем в том числе производить более доступные для российских исследователей 3D-принтеры. Проект реализуется в рамках программы Минобрнауки "Приоритет 2030".
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