https://ria.ru/20230328/zvenigorod-1861201680.html

В Звенигороде построили здание для размещения торговых объектов

В Звенигороде построили здание для размещения торговых объектов - РИА Новости, 28.03.2023

В Звенигороде построили здание для размещения торговых объектов

В подмосковном Звенигороде построили здание, в котором предполагается размещение продуктового магазина, аптеки и других объектов розничной торговли, говорится в РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:37

2023-03-28T12:37

2023-03-28T12:37

новости подмосковья

звенигород

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. В подмосковном Звенигороде построили здание, в котором предполагается размещение продуктового магазина, аптеки и других объектов розничной торговли, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Как уточняется, министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию здания площадью 605 квадратных метров по адресу: Одинцовский городской округ, Звенигород, проезд Ветеранов, 12.В здании, как указывается в пресс-релизе, будут располагаться пять торговых и административно-бытовых помещений. По предварительным данным, первыми арендаторами станут продовольственный дискаунтер "Чижик" и сетевая аптека.Инвестиции в проект составили 90 миллионов рублей, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230328/po-1861157952.html

звенигород

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

звенигород, московская область (подмосковье)