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В Звенигороде построили здание для размещения торговых объектов - РИА Новости, 28.03.2023
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Новости Подмосковья
 
12:37 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/zvenigorod-1861201680.html
В Звенигороде построили здание для размещения торговых объектов
В Звенигороде построили здание для размещения торговых объектов - РИА Новости, 28.03.2023
В Звенигороде построили здание для размещения торговых объектов
В подмосковном Звенигороде построили здание, в котором предполагается размещение продуктового магазина, аптеки и других объектов розничной торговли, говорится в РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:37
2023-03-28T12:37
новости подмосковья
звенигород
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. В подмосковном Звенигороде построили здание, в котором предполагается размещение продуктового магазина, аптеки и других объектов розничной торговли, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Как уточняется, министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию здания площадью 605 квадратных метров по адресу: Одинцовский городской округ, Звенигород, проезд Ветеранов, 12.В здании, как указывается в пресс-релизе, будут располагаться пять торговых и административно-бытовых помещений. По предварительным данным, первыми арендаторами станут продовольственный дискаунтер "Чижик" и сетевая аптека.Инвестиции в проект составили 90 миллионов рублей, добавляется в сообщении.
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звенигород, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Звенигород, Московская область (Подмосковье)

В Звенигороде построили здание для размещения торговых объектов

© Фото : Telegram/Минжил МОВ Звенигороде построили здание для размещения торговых объектов
В Звенигороде построили здание для размещения торговых объектов - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : Telegram/Минжил МО
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. В подмосковном Звенигороде построили здание, в котором предполагается размещение продуктового магазина, аптеки и других объектов розничной торговли, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.
Как уточняется, министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию здания площадью 605 квадратных метров по адресу: Одинцовский городской округ, Звенигород, проезд Ветеранов, 12.
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Вчера, 10:59
В здании, как указывается в пресс-релизе, будут располагаться пять торговых и административно-бытовых помещений. По предварительным данным, первыми арендаторами станут продовольственный дискаунтер "Чижик" и сетевая аптека.
Инвестиции в проект составили 90 миллионов рублей, добавляется в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяЗвенигородМосковская область (Подмосковье)
 
 
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