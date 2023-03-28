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Илья Резник высказался об уехавших из России артистах
Илья Резник высказался об уехавших из России артистах - РИА Новости, 28.03.2023
Илья Резник высказался об уехавших из России артистах
Народный артист России, поэт-песенник Илья Резник высказался об уехавших из России коллегах. Мнением он поделился на творческой встрече в преддверии своего... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:16
2023-03-28T17:16
2023-03-28T17:16
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Народный артист России, поэт-песенник Илья Резник высказался об уехавших из России коллегах. Мнением он поделился на творческой встрече в преддверии своего 85-летия, которое он отметит 4 апреля. Резник выразил сожаление по отношению к уехавшим за рубеж коллегам."Разочарование в этих людях, которых я любил, с кем мы прошли огромный путь сотворчества. И то, что мы создали – это уже принадлежит народу. И невозможно уже: "Вот давайте запретим эту песню" — потому что эти песни стали любимы народу. Ему уже не скажешь: "А ну-ка разлюбите эти песни", — отметил поэт. По его словам, первая композиция, которая прозвучит на его предъюбилейном концерте, называется "Не отрекайся от страны". Ранее маэстро Валерий Гергиев заявил, что у русской музыки нет проблем: они есть у тех, кто хочет ее остановить.
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РИА Новости
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новости культуры, илья резник, знаменитости
Культура, Новости культуры, Илья Резник, Знаменитости
Илья Резник высказался об уехавших из России артистах
Илья Резник: творческим людям нечего делать за границей
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Народный артист России, поэт-песенник Илья Резник высказался об уехавших из России коллегах. Мнением он поделился на творческой встрече в преддверии своего 85-летия, которое он отметит 4 апреля.
«
"У кого-то это ошибки, у кого-то желание материальных благ. Я думаю, многие пожалеют об отъезде, потому что творческому человеку за границей делать нечего. Вот они дадут концерты... потом это все кончится. Будет ностальгия у них, разочарование", — сказал Резник.
Резник выразил сожаление по отношению к уехавшим за рубеж коллегам.
"Разочарование в этих людях, которых я любил, с кем мы прошли огромный путь сотворчества. И то, что мы создали – это уже принадлежит народу. И невозможно уже: "Вот давайте запретим эту песню" — потому что эти песни стали любимы народу. Ему уже не скажешь: "А ну-ка разлюбите эти песни", — отметил поэт.
По его словам, первая композиция, которая прозвучит на его предъюбилейном концерте, называется "Не отрекайся от страны".
«
"Я пою с ансамблем Национальной гвардии. Это моя позиция", — подчеркнул Резник.
Ранее маэстро Валерий Гергиев заявил
, что у русской музыки нет проблем: они есть у тех, кто хочет ее остановить.
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