https://ria.ru/20230328/znamenitosti-1861312577.html

Илья Резник высказался об уехавших из России артистах

Илья Резник высказался об уехавших из России артистах - РИА Новости, 28.03.2023

Илья Резник высказался об уехавших из России артистах

Народный артист России, поэт-песенник Илья Резник высказался об уехавших из России коллегах. Мнением он поделился на творческой встрече в преддверии своего... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:16

2023-03-28T17:16

2023-03-28T17:16

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Народный артист России, поэт-песенник Илья Резник высказался об уехавших из России коллегах. Мнением он поделился на творческой встрече в преддверии своего 85-летия, которое он отметит 4 апреля. Резник выразил сожаление по отношению к уехавшим за рубеж коллегам."Разочарование в этих людях, которых я любил, с кем мы прошли огромный путь сотворчества. И то, что мы создали – это уже принадлежит народу. И невозможно уже: "Вот давайте запретим эту песню" — потому что эти песни стали любимы народу. Ему уже не скажешь: "А ну-ка разлюбите эти песни", — отметил поэт. По его словам, первая композиция, которая прозвучит на его предъюбилейном концерте, называется "Не отрекайся от страны". Ранее маэстро Валерий Гергиев заявил, что у русской музыки нет проблем: они есть у тех, кто хочет ее остановить.

https://ria.ru/20230324/muzyka-1860381119.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, илья резник, знаменитости