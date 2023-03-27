https://ria.ru/20230327/muzyka-1860996025.html
Гергиев высказался о проблемах русской музыки в мире
Гергиев высказался о проблемах русской музыки в мире - РИА Новости, 27.03.2023
Гергиев высказался о проблемах русской музыки в мире
Русская музыка не сталкивается с проблемами, с ними сталкиваются те, кто полагает, что они могут остановить ее, заявил на пресс-конференции российский дирижер... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:05
2023-03-27T17:05
2023-03-27T17:05
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ПЕКИН, 27 мар – РИА Новости. Русская музыка не сталкивается с проблемами, с ними сталкиваются те, кто полагает, что они могут остановить ее, заявил на пресс-конференции российский дирижер Валерий Гергиев. По его мнению, "уже слишком поздно пытаться остановить Чайковского". Маэстро также добавил, что музыка не принадлежит отдельным нациям, к которым относятся те или иные композиторы. Маэстро Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра с 27 по 29 марта будет находиться в Китае с гастролями, они дадут три концерта в Пекине на сцене Национального центра исполнительских искусств (NCPA) — многолетнего партнера Мариинского театра. Программа выступлений в Пекине включает лучшие симфонические произведения отечественных и европейских композиторов. Первый вечер посвящен русскому наследию – Симфония № 1 "Классическая" Прокофьева, Шестая "Патетическая" симфония Чайковского и Симфоническая сюита "Шехеразада" Римского-Корсакова. В ходе второго концерта будут исполнены прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна" Дебюсси, фрагменты из музыки балета "Ромео и Джульетта" Прокофьева, "Картинки с выставки" Мусоргского и Пятая симфония Шостаковича. В заключительный вечер на сцене концертного зала NCPA прозвучат увертюра к опере "Вильгельм Телль" Россини и две Симфонии – "Итальянская" Мендельсона и "Романтическая" Брукнера. 30 марта Гергиев встанет за пульт оркестра Национального центра исполнительских искусств, который сыграет сочинения Чайковского – "Вариации на тему рококо" и Пятую симфонию.Ранее сообщалось , что в Японии с большим успехом прошли гастроли маэстро Владимира Федосеева.
https://ria.ru/20230320/banyati-1858644428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, валерий гергиев, мариинский театр, пекин, китай, знаменитости, звезды, театр
Культура, Новости культуры, Музыка, Валерий Гергиев, Мариинский театр, Пекин, Китай, Знаменитости, звезды, Театр
Гергиев высказался о проблемах русской музыки в мире
Валерий Гергиев: у русской музыки нет проблем, они есть у тех, кто хочет ее остановить
ПЕКИН, 27 мар – РИА Новости. Русская музыка не сталкивается с проблемами, с ними сталкиваются те, кто полагает, что они могут остановить ее, заявил на пресс-конференции российский дирижер Валерий Гергиев.
«
"Мусоргский, Чайковский, Прокофьев, Шостакович, Стравинский, Римский-Корсаков не только популярны, не только любимы, но стали наивысшим приоритетом для сотен миллионов человек в мире… Я не переживаю за русских композиторов, я абсолютно не переживаю за русскую музыку. С проблемами сталкивается не наша музыка, а люди, которые полагают, что могут остановить русскую или итальянскую музыку", — ответил Гергиев.
По его мнению, "уже слишком поздно пытаться остановить Чайковского".
«
"Мы верим в силу музыки, я верю, что наша музыка не имеет границ, не имеет пределов. Особенно основываясь на национальном характере, сила музыки в том, чтобы показать всему остальному миру, как красива китайская, русская, немецкая, французская музыка", — подчеркнул он.
Маэстро также добавил, что музыка не принадлежит отдельным нациям, к которым относятся те или иные композиторы.
Маэстро Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра с 27 по 29 марта будет находиться в Китае с гастролями, они дадут три концерта в Пекине на сцене Национального центра исполнительских искусств (NCPA) — многолетнего партнера Мариинского театра.
Программа выступлений в Пекине включает лучшие симфонические произведения отечественных и европейских композиторов.
Первый вечер посвящен русскому наследию – Симфония № 1 "Классическая" Прокофьева, Шестая "Патетическая" симфония Чайковского и Симфоническая сюита "Шехеразада" Римского-Корсакова.
В ходе второго концерта будут исполнены прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна" Дебюсси, фрагменты из музыки балета "Ромео и Джульетта" Прокофьева, "Картинки с выставки" Мусоргского и Пятая симфония Шостаковича.
В заключительный вечер на сцене концертного зала NCPA прозвучат увертюра к опере "Вильгельм Телль" Россини и две Симфонии – "Итальянская" Мендельсона и "Романтическая" Брукнера.
30 марта Гергиев встанет за пульт оркестра Национального центра исполнительских искусств, который сыграет сочинения Чайковского – "Вариации на тему рококо" и Пятую симфонию.
Ранее сообщалось
, что в Японии с большим успехом прошли гастроли маэстро Владимира Федосеева.
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