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Гергиев высказался о проблемах русской музыки в мире - РИА Новости, 27.03.2023
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Культура
 
17:05 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/muzyka-1860996025.html
Гергиев высказался о проблемах русской музыки в мире
Гергиев высказался о проблемах русской музыки в мире - РИА Новости, 27.03.2023
Гергиев высказался о проблемах русской музыки в мире
Русская музыка не сталкивается с проблемами, с ними сталкиваются те, кто полагает, что они могут остановить ее, заявил на пресс-конференции российский дирижер... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:05
2023-03-27T17:05
культура
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музыка
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ПЕКИН, 27 мар – РИА Новости. Русская музыка не сталкивается с проблемами, с ними сталкиваются те, кто полагает, что они могут остановить ее, заявил на пресс-конференции российский дирижер Валерий Гергиев. По его мнению, "уже слишком поздно пытаться остановить Чайковского". Маэстро также добавил, что музыка не принадлежит отдельным нациям, к которым относятся те или иные композиторы. Маэстро Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра с 27 по 29 марта будет находиться в Китае с гастролями, они дадут три концерта в Пекине на сцене Национального центра исполнительских искусств (NCPA) — многолетнего партнера Мариинского театра. Программа выступлений в Пекине включает лучшие симфонические произведения отечественных и европейских композиторов. Первый вечер посвящен русскому наследию – Симфония № 1 "Классическая" Прокофьева, Шестая "Патетическая" симфония Чайковского и Симфоническая сюита "Шехеразада" Римского-Корсакова. В ходе второго концерта будут исполнены прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна" Дебюсси, фрагменты из музыки балета "Ромео и Джульетта" Прокофьева, "Картинки с выставки" Мусоргского и Пятая симфония Шостаковича. В заключительный вечер на сцене концертного зала NCPA прозвучат увертюра к опере "Вильгельм Телль" Россини и две Симфонии – "Итальянская" Мендельсона и "Романтическая" Брукнера. 30 марта Гергиев встанет за пульт оркестра Национального центра исполнительских искусств, который сыграет сочинения Чайковского – "Вариации на тему рококо" и Пятую симфонию.Ранее сообщалось , что в Японии с большим успехом прошли гастроли маэстро Владимира Федосеева.
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новости культуры, музыка, валерий гергиев, мариинский театр, пекин, китай, знаменитости, звезды, театр
Культура, Новости культуры, Музыка, Валерий Гергиев, Мариинский театр, Пекин, Китай, Знаменитости, звезды, Театр
Гергиев высказался о проблемах русской музыки в мире

Валерий Гергиев: у русской музыки нет проблем, они есть у тех, кто хочет ее остановить

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель и главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев во время пресс-конференции, посвященной проведению XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского
Художественный руководитель и главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев во время пресс-конференции, посвященной проведению XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ПЕКИН, 27 мар – РИА Новости. Русская музыка не сталкивается с проблемами, с ними сталкиваются те, кто полагает, что они могут остановить ее, заявил на пресс-конференции российский дирижер Валерий Гергиев.
«

"Мусоргский, Чайковский, Прокофьев, Шостакович, Стравинский, Римский-Корсаков не только популярны, не только любимы, но стали наивысшим приоритетом для сотен миллионов человек в мире… Я не переживаю за русских композиторов, я абсолютно не переживаю за русскую музыку. С проблемами сталкивается не наша музыка, а люди, которые полагают, что могут остановить русскую или итальянскую музыку", — ответил Гергиев.

По его мнению, "уже слишком поздно пытаться остановить Чайковского".
«
"Мы верим в силу музыки, я верю, что наша музыка не имеет границ, не имеет пределов. Особенно основываясь на национальном характере, сила музыки в том, чтобы показать всему остальному миру, как красива китайская, русская, немецкая, французская музыка", — подчеркнул он.
Маэстро также добавил, что музыка не принадлежит отдельным нациям, к которым относятся те или иные композиторы.
Маэстро Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра с 27 по 29 марта будет находиться в Китае с гастролями, они дадут три концерта в Пекине на сцене Национального центра исполнительских искусств (NCPA) — многолетнего партнера Мариинского театра.
Программа выступлений в Пекине включает лучшие симфонические произведения отечественных и европейских композиторов.
Первый вечер посвящен русскому наследию – Симфония № 1 "Классическая" Прокофьева, Шестая "Патетическая" симфония Чайковского и Симфоническая сюита "Шехеразада" Римского-Корсакова.
В ходе второго концерта будут исполнены прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна" Дебюсси, фрагменты из музыки балета "Ромео и Джульетта" Прокофьева, "Картинки с выставки" Мусоргского и Пятая симфония Шостаковича.
В заключительный вечер на сцене концертного зала NCPA прозвучат увертюра к опере "Вильгельм Телль" Россини и две Симфонии – "Итальянская" Мендельсона и "Романтическая" Брукнера.
30 марта Гергиев встанет за пульт оркестра Национального центра исполнительских искусств, который сыграет сочинения Чайковского – "Вариации на тему рококо" и Пятую симфонию.
Ранее сообщалось , что в Японии с большим успехом прошли гастроли маэстро Владимира Федосеева.
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