https://ria.ru/20230327/muzyka-1860996025.html

Гергиев высказался о проблемах русской музыки в мире

Гергиев высказался о проблемах русской музыки в мире - РИА Новости, 27.03.2023

Гергиев высказался о проблемах русской музыки в мире

Русская музыка не сталкивается с проблемами, с ними сталкиваются те, кто полагает, что они могут остановить ее, заявил на пресс-конференции российский дирижер... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T17:05

2023-03-27T17:05

2023-03-27T17:05

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ПЕКИН, 27 мар – РИА Новости. Русская музыка не сталкивается с проблемами, с ними сталкиваются те, кто полагает, что они могут остановить ее, заявил на пресс-конференции российский дирижер Валерий Гергиев. По его мнению, "уже слишком поздно пытаться остановить Чайковского". Маэстро также добавил, что музыка не принадлежит отдельным нациям, к которым относятся те или иные композиторы. Маэстро Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра с 27 по 29 марта будет находиться в Китае с гастролями, они дадут три концерта в Пекине на сцене Национального центра исполнительских искусств (NCPA) — многолетнего партнера Мариинского театра. Программа выступлений в Пекине включает лучшие симфонические произведения отечественных и европейских композиторов. Первый вечер посвящен русскому наследию – Симфония № 1 "Классическая" Прокофьева, Шестая "Патетическая" симфония Чайковского и Симфоническая сюита "Шехеразада" Римского-Корсакова. В ходе второго концерта будут исполнены прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна" Дебюсси, фрагменты из музыки балета "Ромео и Джульетта" Прокофьева, "Картинки с выставки" Мусоргского и Пятая симфония Шостаковича. В заключительный вечер на сцене концертного зала NCPA прозвучат увертюра к опере "Вильгельм Телль" Россини и две Симфонии – "Итальянская" Мендельсона и "Романтическая" Брукнера. 30 марта Гергиев встанет за пульт оркестра Национального центра исполнительских искусств, который сыграет сочинения Чайковского – "Вариации на тему рококо" и Пятую симфонию.Ранее сообщалось , что в Японии с большим успехом прошли гастроли маэстро Владимира Федосеева.

https://ria.ru/20230320/banyati-1858644428.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, валерий гергиев, мариинский театр, пекин, китай, знаменитости, звезды, театр