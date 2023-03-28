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Элайджа Вуд стал отцом во второй раз - РИА Новости, 28.03.2023
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Культура
 
11:16 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/znamenitosti-1861150328.html
Элайджа Вуд стал отцом во второй раз
Элайджа Вуд стал отцом во второй раз - РИА Новости, 28.03.2023
Элайджа Вуд стал отцом во второй раз
Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд вновь стал отцом, пишет WSJ. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:16
2023-03-28T11:16
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властелин колец
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд вновь стал отцом, пишет WSJ. Мать малыша — возлюбленная актера датчанка Метте-Мари Конгсвед. Рождение второго общего ребенка пара долгое время скрывала от общественности. Наследница появилась на свет в конце 2021 года. "У нас трехлетний сын Эван и 14-месячная дочка", — сказал исполнитель роли Фродо в культовой саге Питера Джексона. Элайджа и Метте-Мари познакомились в 2016 году на съемках фильма "В этом мире я больше не чувствую себя как дома". У Вуда была главная роль, а Конгсвед продюсировала проект. Ранее сообщалось о том, что медиамагнат Руперт Мердок в 92 года женится в пятый раз.
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новости культуры, знаменитости, звезды, кино и сериалы, властелин колец
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Кино и сериалы, Властелин колец
Элайджа Вуд стал отцом во второй раз

Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед стали родителями во второй раз

© AFP 2023 / Valerie MaconАмериканский актер Элайджа Вуд
Американский актер Элайджа Вуд - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / Valerie Macon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд вновь стал отцом, пишет WSJ.
Мать малыша — возлюбленная актера датчанка Метте-Мари Конгсвед. Рождение второго общего ребенка пара долгое время скрывала от общественности. Наследница появилась на свет в конце 2021 года.
"У нас трехлетний сын Эван и 14-месячная дочка", — сказал исполнитель роли Фродо в культовой саге Питера Джексона.
Элайджа и Метте-Мари познакомились в 2016 году на съемках фильма "В этом мире я больше не чувствую себя как дома". У Вуда была главная роль, а Конгсвед продюсировала проект.
Ранее сообщалось о том, что медиамагнат Руперт Мердок в 92 года женится в пятый раз.
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