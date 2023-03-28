https://ria.ru/20230328/znamenitosti-1861150328.html
Элайджа Вуд стал отцом во второй раз
Элайджа Вуд стал отцом во второй раз - РИА Новости, 28.03.2023
Элайджа Вуд стал отцом во второй раз
Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд вновь стал отцом, пишет WSJ. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:16
2023-03-28T11:16
2023-03-28T11:16
культура
новости культуры
знаменитости
звезды
кино и сериалы
властелин колец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861150702_0:272:3084:2007_1920x0_80_0_0_91460de734c4e74a103be296c1d04444.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд вновь стал отцом, пишет WSJ. Мать малыша — возлюбленная актера датчанка Метте-Мари Конгсвед. Рождение второго общего ребенка пара долгое время скрывала от общественности. Наследница появилась на свет в конце 2021 года. "У нас трехлетний сын Эван и 14-месячная дочка", — сказал исполнитель роли Фродо в культовой саге Питера Джексона. Элайджа и Метте-Мари познакомились в 2016 году на съемках фильма "В этом мире я больше не чувствую себя как дома". У Вуда была главная роль, а Конгсвед продюсировала проект. Ранее сообщалось о том, что медиамагнат Руперт Мердок в 92 года женится в пятый раз.
https://ria.ru/20221027/hiddleston-1827127537.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861150702_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_d5b2b6f6ca65643c6c39f1615d6c18d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, кино и сериалы, властелин колец
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Кино и сериалы, Властелин колец
Элайджа Вуд стал отцом во второй раз
Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед стали родителями во второй раз