https://ria.ru/20230328/znamenitosti-1861150328.html

Элайджа Вуд стал отцом во второй раз

Элайджа Вуд стал отцом во второй раз - РИА Новости, 28.03.2023

Элайджа Вуд стал отцом во второй раз

Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд вновь стал отцом, пишет WSJ. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:16

2023-03-28T11:16

2023-03-28T11:16

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд вновь стал отцом, пишет WSJ. Мать малыша — возлюбленная актера датчанка Метте-Мари Конгсвед. Рождение второго общего ребенка пара долгое время скрывала от общественности. Наследница появилась на свет в конце 2021 года. "У нас трехлетний сын Эван и 14-месячная дочка", — сказал исполнитель роли Фродо в культовой саге Питера Джексона. Элайджа и Метте-Мари познакомились в 2016 году на съемках фильма "В этом мире я больше не чувствую себя как дома". У Вуда была главная роль, а Конгсвед продюсировала проект. Ранее сообщалось о том, что медиамагнат Руперт Мердок в 92 года женится в пятый раз.

https://ria.ru/20221027/hiddleston-1827127537.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, кино и сериалы, властелин колец